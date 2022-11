Hamilton y su toque con Verstappen: "Ya sabes cómo es con Max..."

Cargar el reproductor de audio

A pesar de estar en busca de su primera victoria de la temporada 2022 de Fórmula 1, Lewis Hamilton deberá esperar para celebrar desde lo más alto, y es que en el Gran Premio de Sao Paulo vio cómo su compañero ocupaba el lugar que tantas veces ha logrado en su trayectoria. George Russell se hizo con el primer triunfo de su vida, mientras que el heptacampeón se tuvo que conformar con terminar en una valiosa segunda plaza para el mundial de constructores.

Sin embargo, no lo tuvo fácil el inglés, y es que en mitad de carrera estuvo sometido a la presión de Max Verstappen, que en un arriesgado intento de adelantamiento se tocó con el que fuera su rival por el título en la pasada campaña, lo que generó que tuviera que pasar por boxes a cambiar el alerón delantero, además de una penalización de cinco segundos.

Hamilton, por su parte, consiguió seguir la marcha, aunque tuvo que remontar para escalar hasta esa segunda plaza que celebró con muy buena cara, ya que significa que en 2023 es más que posible que tenga un monoplaza con el que pelear por cosas importantes.

Cuando se bajó del W13 que tantos dolores de cabeza le ha dado a lo largo del año, y que ahora parece que es muy competitivo, explicó lo que había pasado en ese incidente con Max Verstappen, aunque intentó desviar la pregunta sobre qué le parecía esa batalla cuerpo a cuerpo felicitando a su compañero de las flechas de plata.

"En primer lugar, tengo que dar la enhorabuena a George [Russell]. Ha hecho un pilotaje increíble hoy", aseguró Lewis Hamilton. "Ayer hizo una clasificación impresionante, así que se lo merece de verdad".

"A mi equipo, muy orgulloso de todos en la fábrica y aquí, este es un resultado increíble. Hemos trabajado muy duro durante todo el año para conseguir un doblete, para lograr una victoria, y es algo que se merecen todos, así que muchas gracias", comentó. "Y qué puedo decir, ya sabes cómo es con Max...".

El de Mercedes no quiso entrar en mucha polémica, y le dedicó unas palabras al que ya es su público después de ser nombrado como ciudadano honorífico brasileño: "Un gran, gran agradecimiento a todos aquí en Brasil. He pasado una de las mejores semanas de mi vida aquí, por la forma en que todo el mundo me ha aceptado y por la cálida bienvenida que he recibido".

"Así que sí, estoy muy emocionado por volver, y espero que en el futuro venga de vacaciones aquí", concluyó el siete veces campeón del mundo, quien tiene la posibilidad de cosechar un triunfo en Abu Dhabi si no quiere marcharse del 2022 sin subir a lo más alto del podio.

