Mercedes F1 reconoce no entender los motivos de su velocidad en Brasil

Cargar el reproductor de audio

George Russell consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 el domingo en Interlagos, adelantando a su compañero de equipo Lewis Hamilton y dando a Mercedes su primer doblete desde el Gran Premio de Emilia Romagna de 2020.

El resultado puso fin a la sequía de victorias de Mercedes, que aún no se había subido a lo más alto del podio en 2022. El triunfo tiene un sabor especial en el box plateado, que sufrió mucho en la primera mitad de curso para adaptarse a la nueva normativa técnica.

Mientras que Max Verstappen y Charles Leclerc se veían involucrados en sendos incidentes que afectaron a sus carreras en Interlagos, Russell se mantuvo al frente del pelotón, administrando una ventaja que le permitió evitar estrategias alternativas.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo que pensaba que el equipo tuvo el coche "más rápido durante todo el fin de semana", pero admitió no estar seguro del motivo.

"Creo que [el rendimiento] es solo la suma de las áreas de desarrollo que se han llevado a cabo en el coche. El buen trabajo que se hizo durante la temporada, tanto desde nuestra parte como desde la unidad de potencia", declaró Wolff en Brasil.

"La tendencia de las últimas tres carreras es positiva, pero ¿volvemos a dominar? No, no lo somos", reconoció.

"Creo que Abu Dhabi, sobre el papel, será mucho más difícil para nosotros, en gran parte porque seguimos teniendo problemas de drag, y sabemos el por qué. Sabemos por qué somos mejores [que antes]".

Sin embargo, eso no quiere decir que los alemanes comprendan el por qué de la abismal diferencia con el resto de escuderías mostrada en Interlagos. "¿Sabemos por qué hemos sido tan rápidos este fin de semana en comparación con todos? No, no lo sabemos".

Mercedes se pasó la primera parte de la temporada intentando solucionar su excesivo porpoising en el W13, antes de encontrar un problema más profundo que explicaba su falta de rendimiento a lo largo del año.

El trabajo de desarrollo continuó en el chasis para hacerlo más competitivo, y la actualización que estrenaron en Austin el mes pasado ha supuesto un gran paso adelante.

Wolff se sintió "superorgulloso" del cambio de rumbo del equipo este año, y dijo no haber perdido nunca la convicción de que podían superar los problemas y volver a la cabeza.

"Vivimos situaciones en las que pensábamos que lo entendíamos, pero después teníamos contratiempos. Hubo algunos fines de semana que fueron tremendamente difíciles, como el de Spa", admitió Wolff.

"Pero el equipo nunca dejó de creer que estábamos en la trayectoria correcta, al tiempo que reconocía que no siempre lo entendíamos todo".

"Eso demuestra la mentalidad y los valores del equipo, y me siento muy orgulloso de lo que hemos conseguido".

Wolff añadió que estaba "aún más orgulloso" de que el equipo funcionase a la perfección sin haber estado él allí. La de Interlagos fue la tercera carrera a la que Wolff no asistió desde que se unió a Mercedes en 2013, y la primera de ellas en la que el equipo gana la carrera.

"Me siento orgulloso por la escudería que hemos construido, con tanta gente que la mantiene y nos ha hecho ganar hoy", concluyó.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!