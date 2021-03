Wolff: "Parece que tenemos otra nueva diva con el W12"

No es ningún secreto que Mercedes es uno de los equipos que durante los test no mostró su verdadero potencial. La vuelta más rápida de Lewis Hamilton no solo fue un segundo más lenta que el giro más veloz de Max Verstappen, sino que también fue casi tres segundos más lenta que en la clasificación de Bahrein 2020.

En declaraciones para la cadena alemana ORF, Toto Wolff, director del equipo, también admitió que lo visto en la pretemporada no ofrece una imagen realista de Mercedes, en especial porque “creo que en definitiva, fuimos el equipo con más carga de combustible en Bahrein".

Por su parte, los rivales asumen que el equipo redujo el potencial del motor de forma deliberada.

Según Wolff, esto no significa que Mercedes haya ocultado sus cartas durante la prueba y admite que existen problemas con el coche, en una situación que le recuerda a 2017, cuando el monoplaza no era fácil de llevar.

"Parece que volvemos a tener una pequeña diva, como en 2017, a la cual no entendemos muy bien", aludió Wolff respecto al Mercedes W08.

W12 "complicado de conducir" y "relativamente inestable"

Hace cuatro años, Mercedes tenía un coche rápido, pero era muy susceptible a las influencias externas y, por tanto, difícil de configurar. El W12 parece comportarse de manera similar y según Wolff el monoplaza es solo “un poco endiablado de conducir y relativamente inestable, especialmente con ráfagas de viento cruzadas".

"Solo tenemos que tener eso bajo control", reconoció el directivo, quien dijo que solo tres días de test en invierno “no fueron de gran ayuda".

"Tuvimos daños en la caja de cambios el primer día, y todo eso no ayudó para entender el coche como queríamos. Tenemos pequeños problemas que aún tenemos que erradicar. Definitivamente no estamos tan preparados como en los años anteriores", aclara el austriaco.

Anteriormente, tras el final de los test, Mercedes declaró que actualmente no eran tan rápidos como su mayor rival, Red Bull.

"Vimos en los equipos propulsados por Honda cuánta potencia tienen”, enfatizó el directivo, quien está ansioso por ver cómo será la respuesta del nuevo fichaje del equipo austriaco en comparación con Max Verstappen.

“En los últimos años, los pilotos jóvenes nunca lo han logrado, vamos a ver si Pérez está más cerca de Verstappen”.

"Y si ese es el caso, entonces Red Bull también será un verdadero oponente para nosotros en el campeonato de Constructores, porque sumarán puntos de forma consistente", advierte el austriaco, que también ve otra ventaja para el equipo de las bebidas energéticas en el nuevo reglamento: los cambios en el suelo pudieron perjudicar más a los actuales campeones.

"Este es un punto de inflexión más grande para equipos como nosotros, que trabajaron en profundidad con una inclinación baja en la parte trasera, en comparación con los vehículos que conducen en un ángulo de ataque alto. Durante los test pudimos ver con los resultados que perdimos un poco más que otros equipos en esta zona", apunta.

"Pero hay que tomarlo de forma deportiva y tratar de salir de este hoyo", dijo un Wolff que con sus palabras sugiere que los problemas de Mercedes no fueron tan grandes como pudieran parecer.