En la retransmisión de televisión se pudo ver que Lewis Hamilton tenía puesto el piercing de la nariz durante el finde semana de Marina Bay, después de habérselo quitado antes del verano, tras la prohibición de la FIA relacionada con las joyas al volante de los monoplazas.

Por lo tanto, el siete veces campeón del mundo fue llamado a declarar ante los comisarios después de los Libres 3, mientras que a Mercedes se le pidió que explicara por qué en su formulario de autocontrol había asegurado que el piloto no llevaba el piercing.

Hamilton se salvó de la sanción después de que los comisarios aceptaran su explicación, que se basaba en que no podía quitarse el piercing por prescripción médica, ya que el hecho de quitarlo continuamente le había causado una infección en la nariz en los últimos meses.

"Los comisarios consultaron al delegado médico de la FIA, el doctor Ian Roberts, que vio el informe médico y lo aceptó", dice el comunicado de la FIA.

"A la luz de las circunstancias, hemos decidido no tomar más medidas".

En la rueda de prensa posterior a la clasificación en Singapur, después de terminar tercero por detrás de Charles Leclerc y Sergio Pérez, Hamilton dio su versión de los hechos y dijo que "eso fue todo lo que les dije (a los comisarios) antes de la clasificación".

"No estoy intentando de revelarme (llevando el piercing). He llevado las joyas y el pendiente de la nariz durante muchos años. Obviamente, tuvimos esa sorpresa a principios de año y en ese momento no quería hacerlo y tampoco podía".

"Me dieron un tiempo de margen, que duró muchas carreras, una exención hasta que pudiera encontrar una solución. Entonces fui a un sitio para que me lo quitasen y encontrar la forma de ponerlo y quitarlo".

"Se infectó por esa razón, me salió una ampolla de sangre y me quedó una llaga en la nariz".

"En las últimas dos semanas ha empezado a curarse y el personal médico me ha pedido que me lo deje puesto".

"Es una locura que tengamos que hablar de algo tan pequeño. Me quito todo lo demás. En este momento no me importa, siendo sincero".

"No sé, es todo un poco tonto. Esperemos que sean sensatos. Los comisarios deberían estar ahí para mirar por nuestra seguridad, eso es lo más importante, pero esto no es un problema de seguridad".

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, llevaba un anillo de plata en su mano derecha en la rueda de prensa, pero cuando se le preguntó si lo había llevado durante la clasificación dijo: "No, no lo llevaba. Siempre me los quito y me los vuelvo a poner una vez terminada (la sesión)".

El documento de la FIA en el que confirmaban que Mercedes sí había sido multado por presentar el formulario de autocontrol de forma errónea afirmaba que el director deportivo del equipo, Ron Meadows, "no sabía que Hamilton llevaba un piercing (dentro del coche)".

"En los últimos eventos, Hamilton se había quitado el piercing antes de cada sesión".

"El equipo asumió, sin preguntar a Hamilton, que había seguido, o seguiría, el mismo procedimiento".

"Los comisarios aceptan que el error en el formulario en este caso no fue intencional o deliberado, pero no se habría producido si el equipo hubiera preguntado a Hamilton antes de completar y enviar la declaración", concluía el comunicado.

