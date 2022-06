Hamilton, derrotado tras el viernes: "Un desastre, el peor día"

Cargar el reproductor de audio

En medio de numerosos problemas principalmente relacionados con el porpoising, Mercedes pasa las jornadas de viernes de cada gran premio buscando qué camino seguir, y probando diferentes configuraciones en los coches de sus pilotos.

Lewis Hamilton aceptó el papel de ser 'conejillo de indias' y recibir las actualizaciones buscando más rendimiento, y en este inicio del GP de Canadá no fue diferente.

El equipo alemán trató de explotar un nuevo área de libertad de diseño que permite la FIA tras la directiva técnica contra el porpoising, y equipo con un doble suelo el W13 del heptacampeón. Sin embargo, tras quedarse a medio segundo de su compañero en la FP2 y fuera del top 10, Hamilton aseguró que había sido un desastre.

"Fue más o menos como todos los viernes para nosotros: probar muchas cosas diferentes", comenzó diciendo el #44. "Por mi parte llevé un suelo experimental, que no funcionó. Nada de lo que le hacemos a este coche generalmente parece funcionar, así que estamos probando diferentes configuraciones".

"George y yo usamos configuraciones muy diferentes en la FP2 solo para ver si una funciona y otra no. Esperaré a saber cómo fue para él, pero para mí fue un desastre".

Tras ser séptimo en la FP1 a menos de una décima de George Russell, Hamilton consideró que dieron un paso atrás con las pruebas de la segunda sesión y dejó entrever que ya hay que pensar en 2023: "Es como si el coche empeorara, como si se volviera más y más infeliz cuanto más le hacemos. Así que seguiremos trabajando en ello. Y es lo que hay, creo que este es el coche de este año. Así que solo tenemos que aguantar y trabajar duro para fabricar un coche mejor para el próximo año".

Por buscar algo positivo de esta jornada, Hamilton admite que al menos ya conocen alguna dirección que no deben seguir: "Bueno, hemos tachado cosas, hemos probado montones y montones de cosas, y no funcionan. Así que tenemos que ir y encontrar algo más. Y sí, estamos muy lejos. Pero es lo que esperábamos con este coche".

El inglés, en 2019, logró alcanzar a Michael Schumacher como piloto con más victorias en Canadá, nada menos que siete. Sin embargo, ahora tiene que vivir una cara totalmente diferente. Teniendo que combatir con un coche menos competitivo, el británico aseguró que fue su peor día allí.

"Un toque al piano y el coche sale volando. Es demasiado rígido. Y aquí, debes poder usar los pianos, así que es muy, muy complicado. No es el Montreal que conozco, al que estoy acostumbrado y que he experimentado en toda mi carrera. Es lo peor que he sentido nunca con ningún coche aquí".

"Así que espero que en la noche del viernes podamos intentar hacer algunos cambios. Pero básicamente son solo los fundamentos de este coche: es lo que es. Y vamos a sufrir".

Por último, cuando se le preguntó cómo de difícil es, contestó: "Es solo una lucha monumental todo el tiempo para mantener el coche fuera del muro. Cuando rebota, el coche se despega mucho del suelo, y cuando aterriza, se agarra y va en diferentes direcciones. Así que solo estás tratando de controlar un monoplaza que salta, salta, se agarra, salta, se agarra. Es difícil, así que te mantiene alerta".

