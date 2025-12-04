Hamilton avisa a Norris: "Es mucho más fácil ser el cazador que ser cazado"

Por fin llega la bandera a cuadros de 2025, y si hay alguien en el paddock que cuenta las horas para que caiga es Lewis Hamilton. Su primer año vestido de rojo, ese fichaje histórico que prometía incendiar la temporada, ha terminado convertido en una especie de pesadilla deportiva: su peor temporada en Fórmula 1, sin un solo podio y con un Ferrari que dejó de evolucionar cuando el año recién empezaba a complicarse.

En el Media Day de Abu Dhabi, Hamilton habló claro, sin maquillaje y con esa serenidad que solo tiene quien ya ha aceptado que este año fue para olvidar. Una de las grandes preguntas era evidente: ¿qué supuso para los pilotos saber que Ferrari decidió cortar el desarrollo del coche… en abril? Frédéric Vasseur lo reconoció hace semanas: con McLaren F1 lanzados, la Scuderia asumió que 2025 no era recuperable y lo apostó todo al gran cambio de 2026.

A Hamilton, lejos de frustrarle, le pareció lógico. "No tuvo un efecto psicológico en mí. Yo fui uno de los que empujó a Fred. Era importante no quedarnos atrás con el coche nuevo. Lo apoyé al 100% y sigo pensando que fue la decisión correcta", explicó.

El británico admite que no esperaba acabar tan atrás, ni que el final de temporada fuese tan duro, pero asegura que nunca vio un bajón anímico dentro del equipo: "He visto a todos muy positivos. No he notado ningún efecto psicológico".

Una despedida sin nostalgia: "No echaré nada de menos de estos coches"

Mientras otros pilotos se han puesto un poco sentimentales con el adiós a los coches de efecto suelo introducidos en 2022, Hamilton ni se molesta en disimular: "No hay una sola cosa que vaya a echar de menos de estos coches. Así de simple. No los he disfrutado".

Tajante. Quizás porque esta "era de efecto suelo" coincide exactamente con su peor tramo en Fórmula 1:

2022, 2023 y 2024 con Mercedes, y ahora 2025 con Ferrari, todos llenos de rebotes, frustraciones y material poco competitivo para alguien que solía luchar siempre por títulos.

2026 arranca… la semana que viene

Puede parecer exagerado, pero Hamilton ya está mentalmente en otro capítulo. "2026 realmente empieza la semana que viene. Hemos estado trabajando en segundo plano durante meses. Estaré en el simulador y además llega el test con los neumáticos del año que viene. El descanso va a ser el más corto que hemos tenido".

Vacaciones, sí, pero cortas. Porque Ferrari sabe que 2026 no puede fallar. Y Hamilton también.

Sobre el título: "Es muchísimo más fácil ser el cazador"

Aunque él ya no está en la batalla, el paddock vibra con el final más tenso desde 2021: Norris líder con 12 puntos sobre Verstappen y 16 sobre Piastri. A Hamilton, siete veces campeón, le tocó hacer de memoria. "El primero fue hace tanto tiempo que ni me acuerdo… Solo sé que estaba muy nervioso":

Y sobre qué mentalidad es mejor: "Es muchísimo más fácil ser el cazador. Cuando tienes que defenderte es mucho más difícil. Si eres el que persigue, no tienes nada que perder y todo por ganar", cerró.

Un claro mensaje hacia Norris: la ventaja es buena, pero la presión pesa más.