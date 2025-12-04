Leclerc ya se olvida de 2025: "Espero que el año que viene sea mejor"

La temporada 2025 de la Fórmula 1 no ha sido lo que Charles Leclerc esperaba, especialmente teniendo en cuenta las expectativas que el monegasco tenía después de un final de 2024 en el que Ferrari llegó a pelear incluso por el campeonato de constructores, que finalmente ganó McLaren.

Sin embargo, en el GP de Abu Dhabi, Leclerc hizo balance de la temporada y sorprendió al ser más positivo que negativo, aunque principalmente se enfocó en sí mismo.

"Personalmente, estoy bastante satisfecho. Creo que ha sido una buena temporada por mi parte. Siempre intentas mejorar de una temporada a otra. Y eso es lo que he intentado hacer este año. Y estoy satisfecho con el trabajo que he hecho. Luego, desafortunadamente, el rendimiento no es el que debería".

"Y no estoy tan satisfecho con la parte de los resultados y el rendimiento que hemos tenido, sobre todo después de que el año pasado acabáramos bien. La expectativa era otra. Pero sí, hemos empujado.

Creo que hemos reaccionado bien como equipo desde la primera carrera hasta la última, siempre intentando darle la vuelta a la situación".

"No fue fácil porque no teníamos muchas mejoras, ya que nos estamos centrando sobre todo en 2026. Pero sí, creo que actuamos bien como equipo en la pista. Lo que nos falta finalmente es el rendimiento en el coche. Y para eso, espero que el año que viene sea mejor", añadió.

En esa misma línea, se le preguntó al monegasco si creía que detener el desarrollo tan pronto había sido la decisión correcta y apoyó totalmente a Ferrari en ese sentido.

"Estábamos en desventaja técnica desde la primera carrera. No es que cambiara mucho nuestro enfoque de la temporada y vimos relativamente rápido que no estaríamos luchando por el título mundial porque McLaren era muy fuerte. Red Bull también estaba empezando a hacer grandes pasos adelante".

Para Leclerc, es lógico que Ferrari centrase todos sus recursos en intentar llegar lo más preparados posibles a la nueva reglamentación que se estrenará en 2026, con un gran cambio técnico en los monoplazas y también en las unidades de potencia.

"No tenía mucho sentido poner todos nuestros recursos en intentar conseguir el tercer o segundo puesto si todo iba súper bien. A costa del año que viene, sea cual sea el coste. Nunca es algo que quieres".

"Hubiera preferido forzar el desarrollo todo el año para intentar conseguir el título mundial al 100%. Pero si estás en la posición en la que estábamos nosotros a principios de año, creo que era obvio, así que no me arrepiento", concluyó el piloto monegasco de Fórmula 1.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Noushad Thekkayil / NurPhoto via Getty Images