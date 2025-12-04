Antonelli habla sobre el abuso tras Qatar y revela el apoyo de Verstappen
Andrea Kimi Antonelli fue el foco de prácticamente todo el odio de las redes sociales tras el Gran Premio de Qatar 2025 de la F1, ya que en las últimas vueltas de la carrera cometió un error que permitió a Lando Norris ganar una posición y llegar a Abu Dhabi con dos puntos más de ventaja sobre Max Verstappen y Oscar Piastri, a 12 y 16 puntos de distancia en estos momentos.
El origen de los insultos que recibió el joven italiano no fueron tanto esa acción en concreto, sino los posteriores comentarios del asesor de Red Bull, Helmut Marko, así como el ingeniero de carrera de Verstappen, Gianpiero Lambiase, quienes aseguraron que se había dejado pasar para beneficiar intencionadamente al de McLaren.
Tal fue el abuso recibido por Antonelli que Red Bull tuvo que publicar un comunicado para desdecir las palabras de Marko y Lambiase, además de pedir tranquilidad a los fans en las redes sociales. Ahora, durante la previa del GP de Abu Dhabi, el de Mercedes ha explicado cómo vivió toda la situación.
"No fue fácil recibir todo ese tipo de comentarios después de la carrera, especialmente por algo que yo nunca haría, como dejarme pasar por un rival".
"Entonces después de la carrera recibir ese tipo de comentarios claramente me dolió, pero sí, está claro que después obviamente fue bueno ver el comunicado. Además, Gianpiero Lambiase vino a hablar conmigo también y yo también lo aclaré con Max y eso estuvo bien".
"Pero aparte de eso, después recibí un montón de apoyo, lo cual estuvo bien y está claro que también ayudó a olvidar un poco lo que pasó y centrarse en esta semana".
Cuando le preguntaron qué era lo que había hablado con Verstappen, el joven italiano explicó que el holandés no tenía ningún problema con lo sucedido y reveló que le apoyó desde el primer momento.
"Vio lo que pasó, así que no le molestó nada. Incluso me mostró su apoyo, lo que fue muy amable por su parte. No podría decir realmente lo que dijo, porque contenía algunas palabras malsonantes el mensaje.
Pero sólo dijo 'no te preocupes por este tipo de gente, porque son unos descerebrados. Sólo céntrate en el trabajo'. Pero sí, me mostró mucho apoyo", dijo.
Pese a todo, Andrea Kimi Antonelli descarta cambiar su enfoque con las redes sociales.
"La interacción con la gente es importante, pero durante el fin de semana intento mirar lo menos posible las redes porque no quiero distracciones, solo quiero centrarme realmente en el trabajo. Después de la carrera recibí muchos mensajes de amigos mostrándome lo que estaba pasando, porque al inicio yo no era consciente de ello y luego obviamente fui a mirarlo y era difícil de ver, pero ahora ya lo he olvidado".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
