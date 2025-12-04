Alonso recuerda 2010 y explica por qué Norris no debe confiarse en Abu Dhabi

Fernando Alonso llega al Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 con ganas de despedirse de este coche que tantos malos ratos le ha dado. Sin embargo, el asturiano todavía tiene la misión de asegurar el séptimo puesto de Aston Martin en la clasificación de constructores, aunque todas las miradas están en la batalla por el título entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Como no podía ser de otra forma, el asturiano fue preguntado al respecto y, aunque no quiso hacer una predicción, recordó la batalla de 2010, en la que partía como gran favorito y acabó perdiendo ante Sebastian Vettel, a modo de aviso para el actual líder, Lando Norris.

"La última vez que hubo tres pilotos luchando fue en 2010. No sé, dar una predicción es difícil. Siempre piensas que el líder tiene ventaja porque tiene cierto margen en términos de resultados y te lo puedes tomar con más calma, pero la Fórmula 1 es impredecible".

Y añadió: "Hubo un coche de seguridad en 2010, pero fue una decisión equivocada aprovecharlo. Hubo un coche de seguridad la semana pasada, también fue una decisión equivocada no aprovecharlo, pero estas cosas pueden pasar en una carrera de F1. Por lo tanto, nada está garantizado, incluso aunque lideres el campeonato".

Alonso no estará en la FP1: Fórmula 1 Aston Martin revela al sustituto de Alonso en la FP1 de Abu Dhabi

En cuanto a los posibles juegos mentales de cara al fin de semana por parte de los tres protagonistas, Alonso tiene claro que en un fin de semana como este, siempre son importantes, aunque al final todo acabará decidiéndose por el rendimiento de los coches.

"Siempre. Siempre hay un poco de juegos mentales. Cuando ves a tus rivales en la pista, en la FP1, en la FP2... Comentarios de los medios de comunicación hoy. Tratas de poner la presión en el otro lado. Te encuentras en el briefing de pilotos y los tres tienen lenguaje corporal diferente. Pero al final cuando cierras la visera y conduces se te olvida todo".

"Si McLaren es un poco más rápido este fin de semana, tendrán todo para ganar. Si Red Bull es más rápido, entonces Max tendrá una buena oportunidad. Al final todo depende del coche", dijo.

Algo que el bicampeón español de Fórmula 1 quiere evitar ante todo este fin de semana es el hecho de poder molestar o influir en la lucha por el título.

"No [quiero interferir], en absoluto. En absoluto, porque al final estamos luchando por nuestros propios objetivos. Lo complicado es que a veces luchas por ser séptimo o décimo o algo así, entonces tu carrera no es contra alguien que ya ha entrado en boxes y no puedes perder demasiado tiempo ahí. Tampoco creo que nadie quiera estar cerca de esos tres coches, no quieres salir en las noticias".