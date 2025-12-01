Ferrari defiende su decisión de detener el desarrollo del coche de F1 de 2025 en abril

El jefe del equipo Ferrari, Frédéric Vasseur, ha defendido la decisión de la Scuderia de concentrar sus recursos en las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 para 2026, a pesar de su bajón de rendimiento.

Todos los equipos han tenido que tomar decisiones difíciles antes de la nueva era técnica de la F1, con sus recursos limitados por el tope presupuestario y las restricciones de tiempo de túnel de viento.

Vasseur dijo el viernes que Ferrari trasladó todos sus recursos a 2026 ya a finales de abril, una decisión que puede haberle costado el segundo puesto que ocupaba hace apenas un mes en el campeonato de constructores. El equipo de Maranello flojeó en los últimos tres Grandes Premios y ahora está matemáticamente condenado a terminar cuarto, tras una pésima actuación en el Gran Premio de Qatar.

Al preguntarle si Ferrari podría haber extraído más del SF-25 con un mayor desarrollo, Vasseur admitió: "Faltaba algo, probablemente sí, porque al final, cuando decidimos pasar a 2026, significa que no teníamos la confianza de poder alcanzar a McLaren F1 antes del final. Esa fue la lógica detrás de la decisión, y sinceramente creo que hoy fue una buena decisión".

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Lo que probablemente subestimé personalmente es que, cuando sabes que no vas a desarrollar el coche, es más difícil mantener a todos… ‘motivados’ no es la palabra correcta cuando trabajas en esto, pero sí ‘con expectativas’, diría yo, y eso es importante".

Esto también se aplica a Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que parecían aún más abatidos de lo habitual en la zona mixta de Losail mientras trataban de exprimir el rendimiento de un SF-25 extremadamente impredecible.

¿Estaban desanimados los pilotos por la decisión de Ferrari de no desarrollar más el coche de 2025? "Diría que cuando tomas la decisión alrededor de la mesa —‘tenemos este plan y podemos hacer esto, la curva de desarrollo es esta para el coche nuevo, esta para el coche viejo’, ‘si continúas desarrollando el coche viejo, alcanzarás a McLaren en 10 carreras o lo que sea’— es una decisión racional", respondió Vasseur.

"Cuando vas a la zona de TV, es un comentario emocional. Así es la vida. Entiendo perfectamente la emoción. Es cuando hablan por radio cuando ponen tantísima energía en el fin de semana".

"Honestamente, están empujando a Charles por radio al final de la carrera. Él dijo: ‘He empujado como un demonio desde la primera vuelta del viernes por la mañana —o del viernes por la tarde— hasta la última vuelta de la carrera’, y creo que probablemente empujó más que en algunos fines de semana en los que ganó. Entiendo la frustración, porque estás empujando como un demonio para terminar 8º o 9º; como piloto, no puedes llevar bien esto. Pero si les preguntas hoy si volverían a tomar la misma decisión, creo que estarían de acuerdo".

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En cuanto a las dificultades recientes de Ferrari, Vasseur insistió en que era "una cuestión de reglajes".

"Forma parte del juego, parte de la vida del equipo, que a veces te cueste un poco más encontrar la ventana correcta", añadió el francés. "Creo que la ventana es bastante estrecha. Y el hecho de que la parrilla esté mucho más compacta… si pierdes dos o tres décimas, estás atrás. Ha sido así desde mitad de temporada y también será así en Abu Dhabi".

"Si no hacemos un buen trabajo —y fue cierto para Max en São Paulo— puedes quedarte fuera en la Q1 por un problema de reglaje. Antes no era así: había tanta diferencia entre los equipos que, incluso si estabas dos o tres segundos fuera del potencial del coche, no era un gran drama. Y hoy sí lo es".