Verstappen llega "relajado" a Abu Dhabi porque no tiene "nada que perder"

Max Verstappen tiene la complicada tarea de remontar 13 puntos a Lando Norris este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 si quiere ganar su quinto título consecutivo, pero tras haber remontado más de 100 puntos para llegar con opciones a la última carrera del año, nada es descartable cuando se habla del cuatro veces campeón del mundo.

Sin embargo, el holandés tiene muy claro que no tiene ninguna presión, ya que si ganará o no el título de 2025 no depende únicamente de lo que él gana. De hecho, asegura que pase lo que pase ya estará contento por cómo Red Bull ha sido capaz de darle la vuelta a la temporada.

"Estoy muy relajado, no tengo nada que perder. Estoy disfrutando de estar aquí. Y para mí ya no se trata de estar aquí [en la lucha por el título], estoy disfrutando de la segunda mitad de la temporada, estoy trabajando con el equipo y disfrutando de cómo hemos logrado remontar esos momentos difíciles".

Para Verstappen, después de todos los momentos malos vividos este año, todo lo que llegue ya es un extra: "Recuerdo tener reuniones donde estaba muy frustrado y decepcionado por el poco rendimiento que teníamos, y ahora en las reuniones estás sonriendo y contento. Así que estar aquí peleando por el título es un bonus".

Y añadió: "Para mí es bastante sencillo. Intentaremos tener un buen fin de semana y aún así no todo está bajo mi control. No depende de mí, así que intentaré disfrutarlo, pase lo que pase".

En cuanto al hecho de poder sumar un quinto título a sus vitrinas, colocándose en el podio histórico, empatado con Juan Manuel Fangio y únicamente por detrás de Michael Schumacher y Lewis Hamilton, Verstappen asegura que no es algo que le importe en lo absoluto.

"El trofeo parece el mismo. Tengo cuatro de ellos ya en casa, añadir un quinto estaría bien. Por supuesto siempre intentas ganarlo, pero al mismo tiempo ya he conseguido todo lo que quería en la F1. Entonces todo lo que venga después es un bonus porque me gusta y lo disfruto. Y es como lo enfoco este fin de semana. Quiero pasármelo bien, maximizar el resultado".

"E incluso con eso, no sé qué significa maximizar el resultado si miras a la clasificación. Realmente creo que no somos los más rápidos, pero nunca se sabe en la Fórmula 1. Pueden pasar muchas cosas en las carreras, como ya sucedió en Qatar, así que veremos", dijo para concluir.

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images