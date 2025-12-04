Verstappen llega "relajado" a Abu Dhabi porque no tiene "nada que perder"
La presión nunca va con Verstappen y, en el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1, donde no es el favorito, aún menos. Además, asegura que no le importa ganar un quinto título.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Max Verstappen tiene la complicada tarea de remontar 13 puntos a Lando Norris este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 si quiere ganar su quinto título consecutivo, pero tras haber remontado más de 100 puntos para llegar con opciones a la última carrera del año, nada es descartable cuando se habla del cuatro veces campeón del mundo.
Sin embargo, el holandés tiene muy claro que no tiene ninguna presión, ya que si ganará o no el título de 2025 no depende únicamente de lo que él gana. De hecho, asegura que pase lo que pase ya estará contento por cómo Red Bull ha sido capaz de darle la vuelta a la temporada.
"Estoy muy relajado, no tengo nada que perder. Estoy disfrutando de estar aquí. Y para mí ya no se trata de estar aquí [en la lucha por el título], estoy disfrutando de la segunda mitad de la temporada, estoy trabajando con el equipo y disfrutando de cómo hemos logrado remontar esos momentos difíciles".
Para Verstappen, después de todos los momentos malos vividos este año, todo lo que llegue ya es un extra: "Recuerdo tener reuniones donde estaba muy frustrado y decepcionado por el poco rendimiento que teníamos, y ahora en las reuniones estás sonriendo y contento. Así que estar aquí peleando por el título es un bonus".
Y añadió: "Para mí es bastante sencillo. Intentaremos tener un buen fin de semana y aún así no todo está bajo mi control. No depende de mí, así que intentaré disfrutarlo, pase lo que pase".
En cuanto al hecho de poder sumar un quinto título a sus vitrinas, colocándose en el podio histórico, empatado con Juan Manuel Fangio y únicamente por detrás de Michael Schumacher y Lewis Hamilton, Verstappen asegura que no es algo que le importe en lo absoluto.
"El trofeo parece el mismo. Tengo cuatro de ellos ya en casa, añadir un quinto estaría bien. Por supuesto siempre intentas ganarlo, pero al mismo tiempo ya he conseguido todo lo que quería en la F1. Entonces todo lo que venga después es un bonus porque me gusta y lo disfruto. Y es como lo enfoco este fin de semana. Quiero pasármelo bien, maximizar el resultado".
"E incluso con eso, no sé qué significa maximizar el resultado si miras a la clasificación. Realmente creo que no somos los más rápidos, pero nunca se sabe en la Fórmula 1. Pueden pasar muchas cosas en las carreras, como ya sucedió en Qatar, así que veremos", dijo para concluir.
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Comparte o guarda este artículo
A qué hora son los Libres 1 y 2 (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 y cómo verlos
Sainz elige bando en Abu Dhabi: "Es una pista de Norris… y tiene una ventaja"
Red Bull lanza la primera pulla psicológica a Norris y Piastri
Tsunoda promete luchar tras la "increíblemente dura" marcha de Red Bull F1
McLaren F1 y Red Bull: dos filosofías comparadas, ¿cuál será la ganadora?
¿Hace bien Red Bull F1 al sustituir a Tsunoda por Hadjar para 2026?
Últimas noticias
Norris rechaza las órdenes de equipo: "No pediré que Piastri me deje pasar"
Verstappen llega "relajado" a Abu Dhabi porque no tiene "nada que perder"
Alonso recuerda 2010 y explica por qué Norris no debe confiarse en Abu Dhabi
Seis momentos que pueden costarle a Lando Norris el título de F1 en 2025
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios