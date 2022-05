Hamilton pidió abandonar: "No estaba derrotado, pero sí a 30 segundos"

Cargar el reproductor de audio

El GP de España 2022 de F1 ha sido toda una montaña rusa para Hamilton, que estuvo a punto de quedarse fuera de carrera a las primeras de cambio y que finalmente terminó en la quinta plaza.

Salía con medios, a diferencia de la mayoría de sus rivales, y sufrió un toque de Kevin Magnussen en la primera vuelta, lo que le provocó un pinchazo y un paso por boxes antes de lo esperado. Ahí, el inglés abrió la radio para pedir a Mercedes abandonar para "salvar el motor".

Desde la escudería le dijeron que no, que era posible ser octavo, y el heptacampeón se concentró para, de hecho, llegar cuarto a las últimas vueltas. Luego, un problema de combustible le hizo perder posición con Carlos Sainz, pero acabó sumando 10 puntos.

Cuando le preguntaron si se sentía derrotado tras el incidente de la primera vuelta con el Haas, Hamilton explicó su decisión de pedir abandonar: "No es que estuviera derrotado, era solo que estaba literalmente 30 segundos por detrás, entonces, ¿para qué iba a usar un motor para acabar el último o fuera del top 15 si luego eso me puede acarrear penalización?".

"No sé si la fiabilidad es un problema, ya hemos visto hoy que al final hubo algo. Pensé que también podríamos salvar el motor para poder pelear otro día. Pero me alegro de que no lo hayamos hecho, y eso demuestra que nunca hay que detenerse, que nunca hay que rendirse, y eso es lo que hice".

Pese al paso adelante que ha dado Mercedes con sus actualizaciones este fin de semana, Hamilton recordó otras carreras en las que no ha tenido ritmo para remontar, y en base a eso, propuso tirar la toalla: "Obviamente, esperaba una carrera más tranquila sin el problema del inicio. Y de repente estaba detrás del último, a 30 segundos. Si recuerdas en Yeda, donde salí 15º y sufrí para estar entre los 10 primeros, estaba pensando que era imposible volver a posiciones de puntos".

"Pero el equipo me dijo que podía llegar al octavo lugar. No pude entenderlo al principio, y pensé que sin duda estaban siendo súper optimistas. Pero dije 'está bien, lo daré todo y veré dónde acabo'. Y resulta que terminé por encima del octavo puesto. Así que es un poco mala suerte al final con el problema, pero me alegro de haber terminado".

Respecto al incidente con Magnussen, Lewis Hamilton no fue muy crítico: "Mmm... yo estaba en una línea normal, estaba por dentro, él salió de la nada y me tocó. Vino por detrás y luego golpeó el lateral de mi coche. No puedo decir nada al respecto, es lo que es".

Por su parte, el director de Mercedes, Toto Wolff, elogió la remontada de su piloto y a su vez se mostró comprensivo con su petición al inicio de la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Creo que fue solo el shock de no poderse creer estar ahí, no es que le faltara fe. Estamos hablando de un piloto que remonta de estar 38 segundos detrás del último piloto, va a por todas, hace vueltas rápidas y acaba quinto. Eso demuestra su mentalidad, su calidad y determinación", concluyó el austriaco.

