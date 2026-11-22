Fórmula 1 GP de Las Vegas

Ganadores y perdedores de la caótica carrera de la F1 2026 en Las Vegas

La F1 ofreció una carrera para el recuerdo en el GP de Las Vegas, en la que varios compañeros de equipo se enfrentaron y los ánimos se caldearon.

Filip Cleeren

Publicado: 22 nov 2026, 17:56

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Un grupo de coches separados por pocos segundos, los tres primeros intercambiándose el liderato en lo que fueron 35 cambios de líder y pilotos tratando de averiguar cuál era la mejor posición para cruzar primero la línea de meta en la última vuelta.

El Gran Premio de Las Vegas pareció una versión artificial y con ayuda de baterías de la Indy 500 en circuito urbano. Resultaba bastante apropiado ver cómo, en la capital estadounidense del entretenimiento artificial, la F1 ofrecía un espectáculo tan entretenido como también artificial. ¿Quiénes lo aprovecharon y quiénes no?

Así fue la carrera:

Ganador: Max Verstappen

¿Qué hizo falta para triunfar en el Strip de Las Vegas? Agallas y maña al volante, sin duda. Pero también inteligencia: descubrir la estrategia adecuada de gestión de la energía para mantenerse en cabeza y, a continuación, ajustar esa estrategia para cruzar la línea de meta en cabeza en la última vuelta, en lugar de hacerlo al entrar en la curva 1.

Verstappen dio algunas pistas sobre su razonamiento a través de sus radios con Red Bull: "Tenéis que fijaros en la gestión de la última vuelta porque ellos lo han descifrado. Puede mantenerse por delante de mí hasta la línea de meta, así que tenemos que ver qué tenemos que hacer solo para la última vuelta".

Al final, su plan funcionó, ya que logró mantener a raya a Lando Norris y a Oscar Piastri. Pero no sin antes burlarse de la maniobra fallida de George Russell sobre Andrea Kimi Antonelli, un día después de que se enfrentara al de Mercedes en la clasificación.

"Habla mucho fuera de la pista y, sinceramente, no me molesta demasiado porque está tan por debajo de mi nivel que, de todos modos, no tiene ningún sentido intentar entrar en ese juego, ¿sabes? Hoy, el karma ha sido la host... La verdad es que fue fantástico cuando miré por el retrovisor y vi lo que estaba pasando, pensé: "Fantástico, mi día no puede ir mejor".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Perdedor: George Russell

Los comentarios de Max Verstappen fueron un poco impropios e innecesarios, pero son el último ejemplo de que quizá no sea la persona adecuada con la que George Russell deba intentar jugar mentalmente.

En cualquier caso, ese incidente no tiene nada que ver con la inclusión de Russell en esta lista. Esto se debe a que el piloto británico se salió de la pista, intentando un ambicioso adelantamiento a Antonelli por el interior que terminó con un ligero roce contra las barreras.

Russell había estado haciendo un buen papel en las primeras vueltas y parecía una gran amenaza para la victoria, pero, al igual que en la clasificación, se quedó corto y terminó muy por detrás de su compañero Kimi Antonelli, que arrastraba una penalización en la parrilla. Si el británico quiere coger un poco de impulso tras una temporada muy difícil, se le están acabando las vueltas para hacerlo.

Relacionado:

Ganador: McLaren

Los problemas de Mercedes —Antonelli se quedó fuera de la lucha por la victoria en las últimas vueltas por un error— abrieron la puerta a que McLaren lograra un doblete en el podio con Lando Norris y Oscar Piastri, a pesar de un mal resultado en la clasificación.

La realidad es que McLaren tuvo demasiadas dificultades, en gran parte debido a su gran falta de velocidad en recta como para ser competitivo a una sola vuelta. Sin embargo, al correr en el pelotón y aprovechando el "modo adelantamiento", Norris estuvo en la lucha en todo momento y Piastri hizo una remontada extraordinaria para acompañarle en el podio del GP de Las Vegas 2026.

Sorprendentemente, fue el primer podio del australiano desde Miami.

Oscar Piastri realizó una excelente actuación para abrirse paso hasta la cabeza de la carrera.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Perdedor: Charles Leclerc

Si a Frederic Vasseur no le había gustado que sus pilotos se enzarzaran en México, el francés se mostró exasperado, impotente y muy enfadado después de que volviera a ocurrir solo dos carreras más tarde.

Tras las anteriores peticiones de Lewis Hamilton para que Charles Leclerc dejara de apretarle y, en su lugar, colaboraran —dada la importancia del rebufo en la recta—, un toque evitable en la vuelta 38 hizo que Hamilton hiciera un trompo y Leclerc recibiera posteriormente una penalización de 10 segundos.

"Charles, quiero verte al final de la carrera, antes que nada", dijo Vasseur por la radio del equipo durante la vuelta de enfriamiento.

Cuando se le preguntó cómo había sido esa conversación, Vasseur respondió de forma elocuente: "No fue una conversación. Yo hablé. Es inaceptable. Es una falta de respeto hacia el equipo y hacia los patrocinadores; el mismo discurso que después de México. Creo que tuvimos una conversación clara en Sao Paulo. Hoy no ha sido profesional".

A menos que se le mande al banquillo a Leclerc, algo que no va a suceder, no está del todo claro qué más puede hacer Vasseur para poner en vereda a su piloto, que acaba de renovar su contrato hasta 2029.

Pero hay una agresividad en las carreras rueda a rueda con sus compañeros de equipo que Leclerc, de alguna manera, no consigue contener, más aún este año ahora que Hamilton ha mejorado su rendimiento.

Más al respecto:

Ganador: Alpine

Tras haber sido superados por Racing Bulls durante la mayor parte de esta temporada, Alpine necesitaba urgentemente un buen resultado. En circuitos similares, el escurridizo monoplaza de Alpine en 2026 ya había sorprendido al mundo con la pole de Pierre Gasly en Monza, y parecía encaminado a un buen resultado en Bakú hasta que Franco Colapinto torpedeó a su compañero de equipo.

Esta vez, ambos pilotos sacaron partido del rendimiento de su monoplaza, de hecho, Gasly incluso puso en aprietos a los líderes al principio, antes de quedarse rezagado en la batalla por el liderato de varios monoplazas. Una pequeña ayuda de Ferrari, como se ha descrito anteriormente, hizo el resto.

Perdedor: Racing Bulls

Las cosas se torcieron rápidamente para el líder indiscutible de la zona media este año. Liam Lawson no llegó a la parrilla de salida, ya que sufrió una fuga de combustible, y saliendo desde el pitlane Lawson nunca fue un factor a tener en cuenta.

No se puede decir lo mismo de Arvid Lindblad, que al principio se codeaba con los grandes al adelantar a Norris y —aunque fuera por muy poco— a Russell, llegando a ocupar la tercera posición del podio.

"Todavía me cuesta entender exactamente qué pasó", dijo Lindblad. "Estaba calentando los neumáticos cuando salió el coche de seguridad y, en cuanto pisé el acelerador, el coche derrapó. Al final, fue culpa mía y pido sinceras disculpas al equipo".

Ganador: Williams

Williams no había sumado ningún punto desde Azerbaiyán en el mes de septiembre, ni más de uno desde Mónaco en el mes de junio. Al final de una temporada desastrosa, los cuatro puntos de Carlos Sainz en Las Vegas supusieron una bonita recompensa para el español y para el esforzado personal del equipo.

Tras la reanudación, Sainz logró mantenerse con el grupo de cabeza mientras los Audi que tenía detrás se quedaban descolgados, y un poco de ayuda externa le permitió ascender hasta la octava posición, por delante de Russell y Leclerc.

El octavo puesto no cambia el panorama del desastre de la temporada 2026 del equipo, ni tampoco cambia la tarea que tienen por delante. Williams ha agotado gran parte de su margen de maniobra este año y debe ser mucho más competitiva en 2027.

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