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Fórmula 1 GP de Las Vegas
Leclerc tras otro accidente con Hamilton en Las Vegas: "Esto no puede seguir así"
El piloto monegasco ha explicado su accidente con Hamilton, acepta la sanción y espera que la situación interna en Ferrari cambie.
Giacomo Rauli
Editado: 22 nov 2026, 7:25
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Que las tensiones entre los pilotos de Ferrari no se hubieran resuelto y que las brasas bajo la leña siguieran ardiendo ya parecía evidente incluso con los motores apagados. Hoy, en la vuelta 38 del Gran Premio de Las Vegas, se ha podido comprobar con certeza.
Charles Leclerc y Lewis Hamilton se tocaron en la curva 7 cuando el monegasco lanzó un ataque contra el siete veces campeón para intentar colocarse por delante. El ataque se gestó desde lejos y, en un momento dado, quedó bastante claro que los dos acabarían chocando. La dinámica del ataque de Leclerc, pero también de la defensa de Hamilton, hacía presagiar un desenlace que se produjo unos instantes después.
Tras el toque entre la rueda delantera derecha de Leclerc y la trasera izquierda de Hamilton, el más perjudicado fue el ex de Mercedes, que hizo un trompo. Leclerc, por su parte, siguió adelante, pero su maniobra fue investigada y los comisarios le impusieron una penalización de 10 segundos que le hizo caer hasta la décima posición final.
Tras la carrera, Leclerc habló con los micrófonos de Sky Sport F1, comentando con pocas palabras —pero con una intención clara— lo ocurrido con Hamilton.
"Si me han impuesto 10 segundos es porque, a juicio de los comisarios, o de la mayoría de ellos, la culpa es mía. Si es así, lo acepto. Cuando hablamos Lewis y yo, no tengo la impresión de que haya nada pendiente; no tengo mucho que decir en cuanto a que me impongan 10 segundos y la culpa sea mía.... Volveré a ver bien el incidente".
Y explicó por qué intento ese adelantamiento: "Creo que tenía mucho espacio en el interior de la curva 7 debido a la lucha entre Lewis y los McLaren, pensé que era seguro atacar por el interior. Por desgracia, no creo que Lewis me viera por los retrovisores, por cómo estaba el ángulo de su coche y la distancia que había, al final ya no existía el hueco".
"Pero no culpo a Lewis, no creo que me viera. Habíamos hablado con el equipo y creo que esas conversaciones habían ido muy bien; no creo que hoy sea como en México, donde nos pasamos de la raya. De todos modos, no es aceptable otro toque entre los dos coches, pero asumo la culpa".
El director del equipo, Fred Vasseur, llamó por la radio a Leclerc al finalizar la carrera para que tener una conversación antes de hacer cualquier otra cosa. Entre ellas, hablar con la prensa. Sin embargo, eso no sucedió por motivos reglamentarios de la FIA.
Al ser preguntado por esa reunión con Vasseur, Leclerc le quitó hierro: "No creo que vaya a ser intensa, ninguna de nuestras conversaciones fue intensa, pero seguro que esto no puede seguir así".
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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Manuel Eletto
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