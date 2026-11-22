Declaraciones

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Verstappen ningunea a Russell y se ríe de su error: "El karma…"

Max Verstappen atacó a Russell después de las declaraciones del inglés el día anterior y cree que el karma hizo su trabajo.

Jose Carlos de Celis

Editado: 22 nov 2026, 7:44

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Después de un encontronazo en la FP3 del GP de Las Vegas, se volvió a desatar la guerra entre George Russell y Max Verstappen. Tras la clasificación, el inglés dijo que su rival se "considera más importante que nadie" y que "alguien tiene que pararle los pies", pero el tetracampeón prefirió no entrar mucho al trapo. Sin embargo, tras la carrera, lo hizo, ¡y de qué manera!

Verstappen y Russell se estuvieron intercambiando la posición al frente de la carrera durante gran parte de las 50 vueltas, después de haber compartido primera fila de parrilla tras la penalización de Andrea Kimi Antonelli. Pero al final, el de Red Bull se hizo con la victoria (y se aferra al subcampeonato) mientras el de Mercedes se tocaba contra el muro y caía lejos del podio (9º en meta).

Cuando le preguntaron por esas palabras del día anterior de Russell y si había sido más duro hoy por ello, Verstappen contestó con un simple: "El karma es la host***".

En redes sociales apareció un vídeo del momento del choque de Russell, en el que se escucha a Verstappen reírse por radio y decir "Jajaja ya está. Dios mío...". Luego, ante la prensa inglesa, al tetracampeón le volvieron a recordar los comentarios de su rival, y nuevamente le preguntaron si había corrido con eso en mente, y se explayó.

"Bueno, no es que lo de hoy sea un gran logro. La cuestión es que él habla mucho fuera de la pista. Y, sinceramente, para mí no tiene importancia, porque está a un nivel tan inferior al mío que no tiene ningún sentido intentar responderle; así que no me molesta en absoluto".

Y continuó: "Y hoy, el karma ha hecho de las suyas. Fue fantástico mirar por el retrovisor y ver lo que estaba pasando; pensé: '¡Genial! Mi día no ha hecho más que mejorar'. Y, por supuesto, al cruzar la meta en primera posición, el día ha sido redondo".

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Vasseur explota contra Leclerc: "Su comportamiento es inaceptable; tomaremos medidas"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





F1 en DIRECTO: ¡sigue la CARRERA del GP de LAS VEGAS! (Con Live Timing)



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 min



F1 en DIRECTO: ¡sigue la CARRERA del GP de LAS VEGAS! (Con Live Timing)





Un 'estratégico' Sainz explica cómo sacó oro en su carrera 250 en F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



30 min



Un 'estratégico' Sainz explica cómo sacó oro en su carrera 250 en F1





Parrilla de MotoGP en Portimao: filas y posiciones de salida (GP de Portugal)



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



3 h



Parrilla de MotoGP en Portimao: filas y posiciones de salida (GP de Portugal)

Más de

Max Verstappen





Resumen y resultados de la carrera del GP de Las Vegas: así fue el caos del domingo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



Resumen y resultados de la carrera del GP de Las Vegas: así fue el caos del domingo





Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Las Vegas: puntos y posiciones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 h



Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Las Vegas: puntos y posiciones





Verstappen resiste y gana en la locura de Las Vegas; Russell tira el subcampeonato



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 h



Verstappen resiste y gana en la locura de Las Vegas; Russell tira el subcampeonato

Últimas noticias





Verstappen ningunea a Russell y se ríe de su error: "El karma…"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 min



Verstappen ningunea a Russell y se ríe de su error: "El karma…"





Vasseur explota contra Leclerc: "Su comportamiento es inaceptable; tomaremos medidas"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



4 min



Vasseur explota contra Leclerc: "Su comportamiento es inaceptable; tomaremos medidas"





Leclerc tras otro accidente con Hamilton en Las Vegas: "Esto no puede seguir así"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



22 min



Leclerc tras otro accidente con Hamilton en Las Vegas: "Esto no puede seguir así"





Un 'estratégico' Sainz explica cómo sacó oro en su carrera 250 en F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



30 min



Un 'estratégico' Sainz explica cómo sacó oro en su carrera 250 en F1

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse