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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Hamilton se harta de los líos con Leclerc y señala a Ferrari: "Yo ya he dicho suficiente"

El británico evitó cargar directamente contra Leclerc por el nuevo toque entre ambos en Las Vegas, pero dejó clara su postura: corresponde a Ferrari decidir cómo intervenir antes de que esta lucha interna vuelva a costarle puntos al equipo.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 22 nov 2026, 8:49

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Después de lo ocurrido en México, Lewis Hamilton había sido muy duro con su compañero de equipo, Charles Leclerc, al que responsabilizó de haberle costado a Ferrari una gran oportunidad de ganar la carrera y conseguir un doblete. Un ataque fallido que desembocó en una reunión entre los pilotos y el jefe del equipo, Frédéric Vasseur, con la idea de dejar claro que los intereses de la escudería debían estar por encima de las ambiciones personales.

Una reunión que, evidentemente, no fue suficiente, porque también en Las Vegas los dos pilotos acabaron tocándose en un incidente provocado por Leclerc, que recibió una penalización de diez segundos y reabrió viejas heridas. Sin embargo, a diferencia de México, esta vez Hamilton optó por una actitud muy distinta, expresándose de forma enigmática, pero igualmente clara.

"Desde luego, no voy a entrar en lo ocurrido con Charles, porque es algo de lo que debe ocuparse el equipo. Por mi parte, me sentía muy bien en el coche y tenía un buen ritmo", explicó Lewis al término de la carrera.

Una respuesta enigmática, pero que al mismo tiempo dice mucho. Después de todo lo sucedido durante esta segunda mitad de temporada, parece evidente que Hamilton está dando a entender que ahora le corresponde a Ferrari tomar una decisión, tanto sobre cómo gestionar este episodio como sobre la rivalidad interna entre sus pilotos, especialmente teniendo en cuenta que Leclerc fue sancionado por su maniobra.

Después de México, Vasseur explicó que las reglas de enfrentamiento entre sus pilotos no cambiarían, dándoles la oportunidad de luchar por sus propios objetivos siempre que compitieran pensando en el bien de Ferrari. Sin embargo, cuando se le preguntó a Hamilton si había llegado el momento de establecer unas reglas más estrictas, algo que ya había insinuado en otras ocasiones, el siete veces campeón del mundo dejó claro que la decisión corresponde a Ferrari.

"Esa es una decisión que le corresponde a Ferrari, obviamente. Yo he hecho todo lo que podía hacer, he dicho todo lo que tenía que decir, e incluso más, y ha sido difícil. Lo único que puedo hacer es presentarme en el circuito y dar el máximo, y espero que entre bastidores consigan resolver la situación tarde o temprano".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Está claro que la rivalidad interna entre ambos pilotos está afectando a los resultados. La esperanza era que la reunión de México hubiera sido suficiente para aclarar determinados aspectos y poner punto final al asunto, pero no fue así.

"No lo sé, me parecía que todo estaba bien", añadió Hamilton cuando se le preguntó si ahora existía algún problema con Leclerc.

"Personalmente no tengo ningún problema, estoy encantado de trabajar juntos y de recordar que, cuando estamos en pista, no pilotamos solo para nosotros mismos, sino también para todas las personas que están en la fábrica o que vienen al circuito. No es una carrera entre nosotros, es una carrera entre nosotros y McLaren. No podemos permitir que nos arrebaten el segundo puesto en el Mundial de Constructores por el que todo el mundo ha trabajado".

Durante la batalla entre los dos pilotos de Ferrari y los McLaren, la escudería italiana perdió precisamente esos pocos, pero decisivos segundos que redujeron el efecto del rebufo, haciendo imposible recuperar terreno respecto al grupo de cabeza, salvo gracias a la aparición del Safety Car. Dadas las carencias de velocidad punta de la SF-26, disponer de un rebufo era fundamental.

"Realmente pensaba que estábamos dando pasos adelante y me dije: 'Vale, estamos aquí con la estrategia adecuada, podemos remontar'. Evité una colisión con Lando y por eso recibí una penalización de diez segundos, que me pareció realmente dura. Después pasó lo que pasó con Charles, pero necesitábamos el rebufo. Para estar en la pelea siempre tenemos que tener un rebufo".

"En cualquier caso, simplemente estaba intentando hacer todo lo posible para llevarnos hacia delante y batir a los McLaren. Y, sinceramente, creo que hoy podríamos haber conseguido un podio".

De hecho, por cómo se desarrolló la carrera, y más aún teniendo en cuenta que Ferrari estaba luchando precisamente contra los dos McLaren antes del contacto, la posibilidad de aspirar a un buen resultado pese a las limitaciones del coche era real. Aunque el podio no hubiera llegado, existía la oportunidad de sacar algo positivo de Las Vegas. Pero, exactamente igual que en México, las ambiciones personales acabaron imponiéndose a los intereses del equipo.

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