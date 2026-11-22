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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Russell explica su accidente en Las Vegas: "No me arrepiento de nada"

Russell fue el principal rival de Verstappen en la lucha por la victoria durante toda la carrera de Las Vegas, pero sufrió un accidente en las últimas vueltas y cayó hasta la novena posición.

Benjamin Vinel Ronald Vording

Editado: 22 nov 2026, 6:49

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George Russell, Mercedes

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

George Russell ha admitido que asumió "un riesgo muy alto" después de sufrir un accidente a tres vueltas del final del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, cuando intentaba hacerse con la victoria.

Con el regreso de las carreras de tipo 'yo-yo' a la F1, el autor de la pole, Max Verstappen, y Russell intercambiaron constantemente el liderato durante toda la prueba, con la aparición ocasional de los otros dos coches de sus respectivos equipos: Isack Hadjar en la primera mitad de la carrera y Andrea Kimi Antonelli en la segunda.

En la vuelta 48 de las 50 previstas, Russell había caído hasta la tercera posición, por detrás de Verstappen y Antonelli, y se lanzó por el interior del Mercedes de su compañero de equipo, pero bloqueó los neumáticos y acabó golpeando el muro. Los daños fueron mínimos, por lo que pudo terminar la carrera, aunque cayó hasta la novena posición.

Así fue la carrera:

"Sabía que, si quería ganar la carrera, tenía que estar segundo al entrar en las dos últimas vueltas", explicó el británico. "Kimi no tenía el modo adelantamiento y simplemente intenté una maniobra de mucho riesgo y pagué las consecuencias, pero no me arrepiento. Por supuesto que estoy decepcionado, pero podría haber sido conservador y habría terminado tercero".

Russell consiguió arrebatarle el liderato a Verstappen en al menos seis ocasiones, aunque nunca fue capaz de mantenerlo, debido al funcionamiento de las nuevas unidades de potencia de la F1 y, especialmente, de sus baterías y la gestión del despliegue de energía en este circuito urbano de alta velocidad.

"Fue interesante", comentó el piloto de Mercedes. "Creo que fue bastante divertido durante quizás la mitad de la carrera. Después, en cierto momento, empezó a hacerse un poco agotador, porque era absolutamente imposible escaparse".

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Sentía que tenía un modo de despliegue de energía muy bueno para adelantar a Verstappen y llegar por delante a la línea de meta. Kimi estaba adelantando, pero Max ya estaba volviendo a superarlo antes de llegar a la línea. Sin embargo, eso me dejaba muy vulnerable en el segundo sector, y por eso perdí algunas posiciones. Caí hasta la quinta plaza y entonces tuve que cambiar mi modo de estrategia, lo que me ayudó a remontar posiciones".

"Sentía que, de cara a la última vuelta, podía volver a utilizar lo que necesitaba para intentar ganar la carrera. Fue complicado".

Este tipo de carreras 'yo-yo', que recuerdan a la Fórmula E, no se habían visto de una forma tan exagerada desde las primeras pruebas de la temporada.

"Básicamente, se trataba de ir aprendiendo sobre la marcha", añadió Russell. "Sí, aprender sobre la marcha. Fue muy extraño. Las diferencias de velocidad en las rectas eran monumentales. Le recortaba 1,3 segundos a Max en una recta. Era una auténtica locura. Una carrera extraña".

El discreto resultado de Russell significa que ha caído hasta la cuarta posición del Mundial de Pilotos, empatado a puntos con Lando Norris, que ocupa la quinta plaza, a tres puntos de Lewis Hamilton y a nada menos que 40 puntos de Verstappen, segundo en la clasificación.

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