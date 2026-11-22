Crónica de carrera

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Verstappen resiste y gana en la locura de Las Vegas; Russell tira el subcampeonato

Max Verstappen logró una impresionante victoria en el GP de Las Vegas 2026 de la F1 tras resistir múltiples ataques. George Russell cometió un error fatal.

Juanjo Sáez

Editado: 22 nov 2026, 5:36

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Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La carrera del Gran Premio de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1 fue el fiel reflejo de lo que la FIA quería conseguir con este nuevo reglamento: un espectáculo de adelantamientos y batallas en pista con un pelotón en el que nadie lograba alejarse del coche de atrás, debido en gran parte a la pobre energía de estas unidades de potencia y al modo adelantamiento, así como el rebufo, ambos muy efectivos aquí.

Si bien al inicio de la carrera todos se respetaron, Max Verstappen y George Russell no tardaron en protagonizar una batalla constante por la primera plaza, con Isack Hadjar también involucrado en la primera mitad de la carrera, antes de vivir un suceso desafortunado en el que su alerón delantero colapsó repentinamente.

Pero hubo más invitados sorpresa en la lucha por la victoria, como Lando Norris o Andrea Kimi Antonelli, que también llegaron a colocarse al frente de una carrera en la que el top 10 prácticamente nunca llegó a estar separado por más de 10 segundos, con un sinfín total de adelantamientos.

En las últimas vueltas, fueron Verstappen tuvo que defender con uñas y dientes la victoria y, tras varios intercambios de posición, fue el holandés de Red Bull quien se impuso, cruzando la bandera a cuadros con solo 0.6s de respecto a sus perseguidores.

De esta manera, Antonelli y Russell parecía que se tendrían que conformar con completar el podio, pero el británico cometió un grave error en la vuelta 48 de 50 al intentar pasar a Antonelli y cayó hasta la novena plaza, tirando así prácticamente el subcampeonato. Pero Antonelli también su frió una repentina falta de ritmo a dos vueltas del final. Por tanto, los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri ganaron una posición y fue el australiano quien acabó segundo, con el británico tercero.

Los Alpine aprovecharon el traspiés de Racing Bulls para que Pierre Gasly acabase quinto y Franco Colapinto sexto, después de que Liam Lawson tuviese que salir desde el pitlane por una fuga de combustible y de que Arvid Lindblad hiciese un trompo detrás del Safety Car cuando rodaba muy cerca del podio a mitad de la carrera.

Los Ferrari fueron claramente los coches menos competitivos de los cuatro punteros. Y tampoco ayudó a su carrera el hecho de que Charles Leclerc y Lewis Hamilton una vez más protagonizasen un incidente entre ellos que le costó una dura sanción de 10 segundos que se sumó al tiempo del monegasco tras la bandera a cuadros.

Eso hizo que Leclerc cayese de la sexta a la décima posición, sumando un solo punto. Algo más suerte tuvo Hamilton, que pudo sumar seis con su séptimo puesto.

Carlos Sainz demostró una vez más su capacidad para pescar en río revuelto y, con un Williams muy poco competitivo, logró sumar cuatro puntos con un octavo puesto.

Resultados de la carrera de F1 del GP de Las Vegas 2026

resumen-resultados-carrera-las-vegas-2026

Resumen completo de la carrera de F1 en las Vegas 2026

Antes de la carrera, Lawson, que salía séptimo séptimo, tuvo que regresar al garaje debido a una fuga de combustible, mientras que Albon, que era 14º, lo hizo por un problema de frenos. Finalmente, el de Williams no pudo salir a la pista.

De esta manera, la salida del Gran Premio de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1 se hizo con los 20 coches restantes y contando ya sus dos primeros abandonos.

Cuando el semáforo se apagó, los pilotos fueron bastante respetuosos y no hubo ningún incidente. Verstappen mantuvo el liderato, por delante de Russell, mientras que Hadjar adelantaba a Norris al final de la primera vuelta para colocarse en posición de podio.

Por detrás, Lindblad era quinto, con Gasly sexto y Colapinto séptimo, por delante de Antonelli (el único con neumáticos medios en el top 15, el resto con blandos) y los dos Ferrari, que estaban algo rezagados ya respecto a los pilotos de cabeza.

Sin embargo, aunque en un inicio fueron respetuosos, la pelea entre Verstappen y Russell empezó en la segunda vuelta de carrera con varios adelantamientos. Pero fue Hadjar quien pescó en río revuelto al adelantar a Russell en la vuelta 3 para colocar en las primeras posiciones a los dos Red Bull.

Después de cinco de las 50 carreras previstas, el top 14 estaba separado por menos de 10 segundos, por lo que los movimientos eran constantes. Sin ir más lejos, Colapinto perdió posiciones con Antonelli, los Ferrari y Piastri, lo que le llevó a caer fuera de los puntos. A su vez, Hadjar atacaba a Verstappen y en Red Bull intervenían para evitar la pelea, pero esto no hizo más que abrir la puerta de nuevo a que Russell se uniese a la fiesta.

Tal era la igualdad en pista que Lindblad y Gasly, que adelantaron a Norris para ser cuarto y quinto respectivamente, estaban a 2s y 2.5s de cabeza de carrera tras 10 vueltas.

Tras varios intercambios de posición entre Verstappen y Hadjar, Russell logró adelantar al piloto francés, antes de pasar también al holandés y colocarse como nuevo líder de la carrera, aunque en la siguiente recta Verstappen se la devolvió al de Mercedes.

Más atrás, Hamilton, Leclerc y Norris se pusieron en paralelo en una acción que llevó al de McLaren a caer fuera de los puntos, con el siete veces campeón del mundo, que pasó a ser séptimo por delante del menegasco, pero fue investigado por "salir de pista y ganar ventaja" y recibió una sanción de 10 segundos.

Los cambios de posición en esta carrera eran constantes y Antonelli aprovechó el ritmo de su Mercedes para colocarse cuarto, mientras veía como su compañero Russell se colocaba de nuevo como líder tras adelantar a Verstappen, antes de que el piloto holandés se la devolviese en la siguiente recta una vez más.

¡Safety Car, paradas en boxes y sigue la locura en Las Vegas!

En la vuelta 19, Sergio Pérez sufrió un accidente tras tocarse con el Haas de Rafa Cámara y su Cadillac se quedó enganchado en el muro, lo que provocó un Safety Car que todos aprovecharon para entrar y montar los neumáticos medios, menos Hamilton, que en consecuencia a la sanción pendiente, aguantó una vuelta más en la pista, cayendo finalmente hasta la 14ª posición, por delante de Fernando Alonso.

Surrealista fue lo que le sucedió a Arvid Lindblad, quien circulando detrás del coche de seguridad perdió el control de su Racing Bulls e impacto contra el muro al intentar recolocarse, viéndose obligado a abandonar en una carrera en la que estaba demostrando que era capaz de mantenerse pegado al grupo de cabeza.

En la vuelta 26, la carrera del GP de Las Vegas se reanudó y Verstappen fue inteligente al empezar a tirar bastante pronto, lo que le permitió alejarse de Russell lo suficiente como para no sufrir un ataque del Mercedes.

En la reanudación, Hadjar, que iba tercero, tuvo un incidente muy desafortunado cuando su alerón delantero colapsó en plena recta y se metió debajo de su propio Red Bull, un suceso que le obligó a pasar por boxes y caer hasta la última posición.

Eso aupó a Gasly a la tercera posición del podio, con Norris y Antonelli al acecho. Leclerc era sexto, mientras que Colapinto, Piastri, Hamilton y Bortoleto completaban el top 10, con Carlos Sainz a la puerta de los puntos y Fernando Alonso 14º.

Por delante, Verstappen y Russell no tardaron en protagonizar otro duelo que este año ha sido conocido como "carreras yo-yo", en las que uno adelanta en una recta y el otro se la devuelve inmediatamente después debido al rebufo y el estado de las baterías.

Y llegó un invitado sorpresa, ya que Norris adelantó a Russell para colocarse segundo, antes de pasar también a Verstappen, aunque el de Red Bull sí logró devolvérsela.

Las posiciones no paraban de cambiar y pocas vueltas después Norris caía a la quinta plaza tras ser adelantado por Russsell, Antonelli y Piastri.

En la vuelta 38 de 50, el top 7 estaba separado por menos de dos segundos. Pero esta igualdad la rompieron los Ferrari tras un nuevo toque entre Leclerc y Hamilton, con el monegasco cayendo a la octava posición y Hamilton a la décima, mientras Sainz lo aprovechaba para situarse noveno. El monegasco fue sancionado con 10s.

En la lucha de cabeza, contra todo pronóstico, Antonelli atacó a Russell y se colocó en la segunda posición, antes de enzarzarse en una batalla con Verstappen, pero de nuevo el holandés fue el más listo y mantuvo el liderato.

A falta de tres vueltas para el final, Russell intentó adelantar a su compañero Antonelli, pero se pasó de frenada y se fue a la escapatoria, un error muy caro en una carrera tan igualada que le hizo caer de la tercera a la novena posición.

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