Durante las últimas temporadas, la Fórmula 1 ha aumentado notablemente su interés general. Los equipos lo notan a través de los nuevos acuerdos de patrocinio y la propia organización de la categoría en las enormes peticiones de sedes que quieren albergar nuevas carreras.

Algunos de estos grandes premios ya tiene un hueco asegurado en el calendario del próximo curso. Las Vegas, por ejemplo, acogerá una tercera carrera en Estados Unidos, mientras que Qatar se ha asegurado un contrato de diez años de duración, a partir de 2023.

Si a esto se le añade la posibilidad de volver a Sudáfrica, posiblemente ya en 2023 tal y como han reconocido desde dentro de la F1, el número de carreras sumando el regreso de China en el calendario podría llegar a superar las 25.

El director general de la máxima categoría, Stefano Domenicali, ha dicho en varias ocasiones que tener un calendario tan largo no es la intención y que el objetivo para el próximo año es disputar unas 24 carreras como mucho. Esto significa que, algunas rondas que actualmente forman parte íntegra del calendario tendrán que ser canceladas o desplazarse al siguiente año en una especie rotativa de calendario.

En estos momentos, el caso más sonado es el de Spa-Francorchamps, que todavía no tiene firmado un contrato para 2023. Esto plantea la duda sobre si los circuitos como Spa, que forman parte del ADN de la Fórmula 1, no deberían tener asegurado su hueco en el calendario anualmente.

Las reacciones de los jefes de equipo al respecto han sido variadas, siendo Franz Tost el más directo. "En primer lugar, tengo muchas ganas de ir a Sudáfrica. En este momento nos falta una carrera en ese continente y sería muy importante tenerla".

"En cuanto a las otras carreras, no quiero mencionar ningún nombre, pero la situación es bastante simple: si no hay dinero, no hay carrera", dijo el director de AlphaTauri cuando fue preguntado por Motorsport.com. "Es tan simple como eso. Si tienen el dinero, entonces iremos allí. Si no lo tienen, no iremos".

Otmar Szafnauer, de Alpine, se mojó un poco más y pidió la continuidad del GP de Bélgica: "La F1 tiene que encontrar un equilibrio, pero personalmente me gustaría que siguiéramos corriendo en Spa, porque el circuito es fantástico. Esperemos que ese gran premio pueda quedarse".

Mike Krack, de Aston Martin, también echó un capote a los circuitos clásicos y apoyó la idea de crear un calendario rotativo: "Apoyamos a la F1 en la búsqueda del equilibrio adecuado. Pero saben dónde cómo están posicionados los aficionados y también saben cuál debe ser la proporción entre circuitos nuevos y clásicos".

"Si una determinada carrera no está en el calendario todos los años, no creo que sea un drama. Ya lo hemos visto en el pasado, el GP de Alemania tuvo este sistema de rotación durante varios cursos. En mi opinión, tenemos que ir a nuevas sedes sin acabar con un calendario de 35 carreras al año", concluyó.

