Fotos: los detalles técnicos de los coches de F1 en Japón

La máxima categoría del automovilismo ha entrado de lleno en la fase final del campeonato de 2022 y el Gran Premio de Japón podría ser testigo del segundo título consecutivo de Max Verstappen si se cumplen sus cuentas.

Tras este fin de semana en Suzuka, tan solo quedarán cuatro grandes premios por disputar, por lo que los equipos ya no pueden desaprovechar ninguna oportunidad si quieren sentenciar o seguir luchando por sus objetivos, la mayoría de ellos todavía en vilo.

El trazado japonés, que regresa al calendario de la Fórmula 1 después de dos temporadas de ausencia a causa del impacto de la COVID-19 (en 2019 y 2020 no estuvieron presentes), es un gran reto para las escuderías.

No es ninguna sorpresa decir que los equipos modifican sus monoplazas dependiendo de las características de cada circuito y, para Suzuka, un trazado en el que la potencia es muy importante, pero también el paso por curvas de media y alta velocidad, algunos equipos han traído algunas mejoras y novedades técnicas con las que esperan ganar un extra de rendimiento. Repasamos las actualizaciones más importantes.

Mira las fotos de los detalles de los coches de F1 para el GP de Japón 2022

Red Bull Racing RB18 con el logo de Honda 1 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle del viejo suelo del Ferrari F1-75 2 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle del nuevo suelo del Ferrari F1-75 3 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle técnico del Aston Martin AMR22 anterior 4 / 24 Foto de: Giorgio Piola Detalle técnico del Aston Martin AMR22 actual 5 / 24 Foto de: Giorgio Piola Alerones delanteros de Mercedes W13 6 / 24 Foto de: Motorsport.com / Japan Charles Leclerc, Ferrari F1-75 7 / 24 Foto de: Motorsport.com / Japan Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, AT03 8 / 24 Foto de: Motorsport.com / Japan Detalle del alerón delantero del Alfa Romeo C42 9 / 24 Foto de: Ronald Vording Detalle del alerón delantero del Alfa Romeo C42 10 / 24 Foto de: Ronald Vording Detalle del alerón delantero del Alfa Romeo C42 11 / 24 Foto de: Ronald Vording Detalle técnico del Red Bull Racing RB18 12 / 24 Foto de: Ronald Vording Detalle técnico del Red Bull Racing RB18 13 / 24 Foto de: Ronald Vording Detalles técnicos de AlphaTauri AT03 14 / 24 Foto de: Ronald Vording Detalles técnicos del Ferrari F1-75 15 / 24 Foto de: Ronald Vording Detalles técnicos del Ferrari F1-75 16 / 24 Foto de: Ronald Vording Detalle del suelo del Ferrari F1-75 17 / 24 Foto de: Giorgio Piola Red Bull RB18 18 / 24 Foto de: Motorsport.com / Japan Red Bull RB18 19 / 24 Foto de: Motorsport.com / Japan Red Bull RB18 20 / 24 Foto de: Motorsport.com / Japan McLaren MCL36 21 / 24 Foto de: Motorsport.com / Japan Ferrari F1-75 22 / 24 Foto de: Motorsport.com / Japan Haas VF-22 23 / 24 Foto de: Motorsport.com / Japan Alpine A522 24 / 24 Foto de: Motorsport.com / Japan

Sin embargo, no sabremos qué escudería ha acertado más hasta que los monoplazas no pisen el asfalto nipón este viernes en los entrenamientos libres, aunque a juzgar por la meteorología, que amenaza con lluvia, podríamos no tener una respuesta hasta que no se dispute la clasificación o incluso la carrera.

Disfruta en este enlace de todas las fotos del fin de semana de Fórmula 1 en Suzuka (que se irán actualizando día a día).

