Ferrari defiende la estrategia fallida con Leclerc y no se arrepiente

Ferrari fue incapaz de alcanzar el ritmo de los Red Bull en el GP de Emilia Romagna, a pesar de que Leclerc pudo dominar parte de la carrera al sprint del sábado hasta que se quedó sin neumáticos.

Tras una mala salida, el monegasco se vio detrás de Max Verstappen y Sergio Pérez durante todo el gran premio del domingo, sin opciones de lanzar ningún ataque incluso cuando el mexicano se salió de pista en la Variante Alta y el Ferrari pudo acercarse.

Los de Maranello decidieron buscar una estrategia alternativa y parar a Leclerc a 13 vueltas del final, haciéndole caer detrás del McLaren de Lando Norris, al que pasó sin problemas. Red Bull reaccionó metiendo a Pérez, y aunque Leclerc parecía acercarse con neumáticos nuevos, acabaría cometiendo un error que le obligaría a hacer otro pitstop y tras el que solo lograría llegar al sexto puesto.

En su encuentro ante los medios, el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, admitió que la segunda parada de Leclerc no había sido por desgaste de neumáticos, sino buscando dar la sorpresa: "No, no nos estábamos quedando sin neumáticos delanteros".

"Creo que en ese momento de la carrera, el ritmo con Sergio Pérez era muy, muy similar o ligeramente mejor Pero creíamos que ya no teníamos oportunidad de atacar y adelantar a Pérez con esos neumáticos. Así que hicimos la parada en boxes tratando de esperar que ellos también pararan, lo cual ocurrió".

"Así que ambos estaban con neumáticos nuevos, y era como reiniciar la carrera a unas 15 vueltas para el final, y con neumáticos blandos. Y creo que de alguna manera funcionó bastante bien porque Charles estaba muy cerca de Sergio e intentaba atacar antes de cometer el error".

Pronto surgieron críticas sobre la estrategia fallida de apretar y no conformarse con el tercer puesto, y hubo quien sugirió que habría sido más efectivo parar en la última vuelta buscando el punto extra de la vuelta rápida: "Sí, tal vez habría sido bueno también. Pero para nosotros, creo que en ese momento era más importante tratar de atacar y adelantar a Sergio, así que vimos que podía haber una oportunidad y una posibilidad, y lo hicimos".

El incidente de Leclerc (que le hizo pasar de tercero a décimo, aunque luego lograría remontar para ser sexto) llegó un día después del que sufrió Carlos Sainz en clasificación, cuando su ingeniero le pidió apretar en Q2 pese a que ya tenía un buen tiempo.

Sin embargo, Binotto asegura que no se arrepienten de haber sido hambrientos en lugar de correr con la calculadora en mano en el GP de Emilia Romagna: "Creo que nunca me arrepentiré de pedirle a un piloto que apriete. Creo que es parte de nuestro trabajo, es parte del trabajo de ellos tratar de llegar al límite, y pueden darse errores".

"Creo que los coches de este año, obviamente son mucho más rígidos en los pianos y, de alguna manera, si cometes un pequeño error, lo pagas bastante. Pero no hay arrepentimientos. Creo que tomamos la decisión correcta y eso es todo", concluyó.

Por su parte, el piloto admitió que había sido demasiado ambicioso con los pianos, pero niega haber corrido demasiados riesgos en ese punto del circuito de Imola.

"No creo que estuviera tomando un riesgo especialmente mayor ahí. Era rápido y el coche se sentía bien en esa curva, sobre todo en carrera. Creo que era una de las zonas donde Checo era un poco menos competitivo, y en esa vuelta obviamente sabía que había una oportunidad".

"Así que traté de presionar un poco más, y fue demasiado. Aparte de eso, no creo que haya corrido ningún riesgo innecesario en las otras vueltas durante el fin de semana", sentenció el #16, que sigue líder del campeonato.