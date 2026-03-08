Colapinto explica su milagrosa salvada en Australia: "Fue muy peligroso"
Colapinto se calificó a sí mismo como "muy, muy afortunado" por haber evitado un accidente con Lawson en la salida del GP de Australia 2026 de la F1.
Franco Colapinto, de Alpine, expresó su alivio sin tapujos tras evitar por poco un gran accidente con el Racing Bulls de Liam Lawson en la salida del Gran Premio de Australia 2026 de Fórmula 1.
El momento de la salida era un motivo de preocupación debido al cambio de reglamento de las unidades de potencia, ya que la eliminación del MGU-H dificulta a los pilotos el arranque del turbo.
Debido a ello, varios pilotos salieron lentos, siendo Lawson el más perjudicado. De hecho, el piloto neozelandés cayó del octavo al decimoctavo puesto.
Cuando se le preguntó qué había pasado, Lawson dijo: "Sinceramente, no tengo ni idea. Arranqué y no me moví, perdí toda la potencia y no pude recuperarla durante otros cinco segundos. Unos segundos después la recuperé y las ruedas patinaron. No sé qué pasó, no me había pasado antes en los entrenamientos".
Colapinto evitó por muy poco chocar contra el Racing Bulls, ya que había ganado mucha velocidad saliendo bien desde la decimosexta posición en la parrilla y se metió en un hueco extremadamente estrecho entre el Alpine y el muro.
El argentino se quedó helado por la experiencia: "En la salida, casi tuvimos un choque con Liam, ya que se quedó atascado en la parrilla y, sinceramente, tuve mucha suerte de sobrevivir a esa primera vuelta".
"Tuve muchísima suerte. Son cosas que pueden pasar con estos nuevos coches, pero fue muy peligroso y bastante arriesgado, así que me alegro de haberlo superado. Golpeé un poco el muro con la parte trasera derecha, pero en general fue solo eso", añadió.
Franco Colapinto delante de Liam Lawson al fondo
Foto: Paul Crock / AFP vía Getty Images
Lawson acabó en la 13ª posición, cruzando la línea de meta 45 segundos por detrás de su compañero de equipo y novato Arvid Lindblad, que terminó octavo en su en lo que fue un impresionante debut.
"Es bastante frustrante", dijo el piloto de Racing Bulls. "Obviamente, ayer tuvimos un día muy bueno, con ambos coches en una posición excelente, y creo que el ritmo durante la carrera fue bueno, solo que tuvimos que lidiar con algunos problemas en la carrera, tratando de gestionar la energía".
"Es algo que revisaré, pero está claro que no fue un día limpio; incluso después de la salida, tuvimos problemas durante toda la carrera, así que es una pena".
Por su parte, Colapinto terminó 14º, a 64 segundos de su compañero de equipo Pierre Gasly. El piloto de Alpine recibió una penalización de stop and go porque un mecánico tocó su coche después de que se mostrara la señal de 15 segundos antes de la vuelta de formación.
"Ha sido una carrera larga", se lamentó. "Este fin de semana nos ha costado mucho mantener el ritmo. Esperábamos mucho más después de Bahrein. Luego nos impusieron una parada en boxes y perdimos otros 30 y pico segundos. Ha sido una tarde muy dura", concluyó tras la carrera de Melbourne.
Información adicional de Ronald Vording y Stuart Codling.
