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Historia
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66 años del debut del gran Jim Clark en la F1

Jim Clark, bicampeón de F1, disputó por primera vez una carrera de la categoría un 6 de junio. Recordamos sus geniales números

Redacción
Editado:
Jim Clark, Lotus Climax

Historia de la F1

Acontecimientos a lo largo de la historia de la Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo.

El día 6 de junio de 1960 llegó un momento especial para la Fórmula 1: ese día Jim Clark participó por primera vez en una prueba de la máxima categoría. Fue en el GP de Holanda, la cuarta parada en el calendario de la temporada 1960.

El piloto debutó con Lotus, equipo en el que permaneció durante toda su trayectoria en la F1. Y, aunque no completó su primera carrera por un problema en la caja de cambios cuando era quinto,  piloto, sin embargo, no completó su primera carrera, ya que sufrió un problema en su caja de cambios cuando ocupaba la quinta posición.

Al morir joven (con 32 años) en 1968, durante una carrera de Fórmula 2 en Hockenheim, Clark se convirtió en un mito, idolatrado por sus rivales y por los que le sucedieron. Ayrton Senna nunca ocultó la admiración por el escocés, quien hasta la llegada del brasileño al campeonato, era el poseedor del récord de poles en la F1 [mira aquí cómo fue cambiando ese 'trono'].

Presentamos a continuación algunos números de Clark en la categoría.

Mira algunos de sus logros más importantes:

  • Clark ganó 25 de 73 carreras que disputó en la F1. Eso le coloca con el tercer mejor porcentaje de victorias en la historia de la categoría (34.25%), sólo superado por Alberto Ascari y Juan Manuel Fangio si excluimos a pilotos que solo disputaban las 500 Millas de Indianápolis cuando eran válidas para el mundial de Fórmula 1.
  • En poles, el rendimiento es aún mejor: Clark figura en segundo lugar en la lista (45.21%), detrás de Fangio.
  • En 1963, temporada en la que ganó el primer título, Clark lideró nada menos que el 71.47% de las vueltas completadas en el campeonato. Ese récord se mantiene hasta hoy.
  • Clark es el séptimo con más vueltas rápidas en la historia de la F1, alcanzando las 28 - por delante de pilotos como Fangio, Nelson Piquet, Niki Lauda o Fernando Alonso.
  • El escocés ganó su primer título en su cuarta temporada en la F1 - estadística que le coloca al lado de nombres como Michael Schumacher, Nelson Piquet, Fernando Alonso, Sebastian Vettel y James Hunt.

Disfruta de algunas de las mejores imágenes de Jim Clark

Jim Clark, Lotus 25 Climax pasea al jefe del equipo, Colin Chapman, celebrando la victoria y los títulos de pilotos y constructores
Los árboles del viejo Hockenheim y la estatua en honor a Jim Clark
Ganador de la carrera Jim Clark, Lotus 25 lleva sobre su coche a Colin Chapman, dueño de Lotus Team
Jim Clark, Lotus 33, lidera bajo la lluvia
Jim Clark, Lotus 49 Ford
Jim Clark, Lotus 25-Climax
Jim Clark, John Cooper, Innes Ireland, Jack Brabham, Stirling Moss, Graham Hill, Jo Bonnier, Bruce M
Jim Clark, Lotus 21-Climax
Jim Clark, Lotus 33
Jim Clark, Lotus 33
Jim Clark, Lotus 25 Climax se lleva la bandera a cuadros
Ganadores de la pole Jim Clark, Lotus, John Surtees, Cooper, Jackie Stewart, BRM, y Ludovico Scarfio
Jim Clark, Lotus 49
Jim Clark, Team Lotus
Jim Clark, Lotus 49 Ford
Jim Clark, Team Lotus 49 Ford, Graham Hill, Team Lotus 49 Ford
Graham Hill, BRM P57 y Jim Clark, Lotus 25 Climax
Inicio: Jim Clark, Lotus líder
Jim Clark, Lotus 25-Climax
Jim Clark, Lotus 49 Ford
Arrancada: Graham Hill, Team Lotus 49 Ford Cosworth, Jack Brabham, Brabham BT24 Repco, Dan Gurney, Eagle T1G-Weslake, Jim Clark, Team Lotus 49 Ford Cosworth, Bruce McLaren Eagle T1G-Weslake, Denny Hulme, Brabham BT24 Repco, Chris Amon, Ferrari 312, Jochen Rindt, Cooper T81B Maserati, Chris Irwin, BRM P83, Jackie Stewart, BRM P261, Jo Siffert, Cooper T81 Maserati, Pedro Rodríguez, Cooper T81 Maserati), Mike Spence, BRM P83
Jim Clark, Lotus 43 BRM se lleva la bandera a cuadros
Peter Arundell, Lotus 33, Jim Clark
Start: Graham Hill, Lotus 49 Ford, Dan Gurney, Eagle T1G Weslake, Jim Clark, Lotus 49 Ford, Chris Amon, Ferrari 312
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Jim Clark, Lotus 25-Climax habla con Dan Gurney, Brabham BT7-Climax
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Jim Clark, Lotus 25-Climax
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