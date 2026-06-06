66 años del debut del gran Jim Clark en la F1

El día 6 de junio de 1960 llegó un momento especial para la Fórmula 1: ese día Jim Clark participó por primera vez en una prueba de la máxima categoría. Fue en el GP de Holanda, la cuarta parada en el calendario de la temporada 1960.

El piloto debutó con Lotus, equipo en el que permaneció durante toda su trayectoria en la F1. Y, aunque no completó su primera carrera por un problema en la caja de cambios cuando era quinto, piloto, sin embargo, no completó su primera carrera, ya que sufrió un problema en su caja de cambios cuando ocupaba la quinta posición.

Al morir joven (con 32 años) en 1968, durante una carrera de Fórmula 2 en Hockenheim, Clark se convirtió en un mito, idolatrado por sus rivales y por los que le sucedieron. Ayrton Senna nunca ocultó la admiración por el escocés, quien hasta la llegada del brasileño al campeonato, era el poseedor del récord de poles en la F1 [mira aquí cómo fue cambiando ese 'trono'].

Presentamos a continuación algunos números de Clark en la categoría.

Mira algunos de sus logros más importantes:

Clark ganó 25 de 73 carreras que disputó en la F1. Eso le coloca con el tercer mejor porcentaje de victorias en la historia de la categoría (34.25%), sólo superado por Alberto Ascari y Juan Manuel Fangio si excluimos a pilotos que solo disputaban las 500 Millas de Indianápolis cuando eran válidas para el mundial de Fórmula 1.

En poles, el rendimiento es aún mejor: Clark figura en segundo lugar en la lista (45.21%), detrás de Fangio.

En 1963, temporada en la que ganó el primer título, Clark lideró nada menos que el 71.47% de las vueltas completadas en el campeonato. Ese récord se mantiene hasta hoy.

Clark es el séptimo con más vueltas rápidas en la historia de la F1, alcanzando las 28 - por delante de pilotos como Fangio, Nelson Piquet, Niki Lauda o Fernando Alonso.

El escocés ganó su primer título en su cuarta temporada en la F1 - estadística que le coloca al lado de nombres como Michael Schumacher, Nelson Piquet, Fernando Alonso, Sebastian Vettel y James Hunt.

Disfruta de algunas de las mejores imágenes de Jim Clark

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