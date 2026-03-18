Antonelli, como Jim Clark: la intrahistoria de su celebración en China

Melbourne, Australia. Andrea Kimi Antonelli ha quedado con nosotros en un restaurante italiano que se ha convertido en un lugar de moda para la numerosa comunidad de habla italiana de la F1. En la mesa de al lado está Franco Colapinto cenando con unos amigos argentinos. Charlan sobre el automovilismo y las expectativas para un campeonato mundial que está a punto de comenzar.

Kimi parece hambriento en más de un sentido. Ansioso por degustar la deliciosa cocina emiliana que marca la pauta en Melbourne, pero también con ganas de sacar el máximo partido al flamante W17 de Mercedes, un coche que parece capaz de hacer realidad sus esperanzas y sueños.

Puede que solo tenga 19 años, pero no nos equivoquemos. Este es un chico que ha crecido viviendo y respirando las carreras desde que era un bebé. Es difícil pillarle desprevenido hablando de algunos de los grandes del automovilismo, independientemente de la categoría.

Dado el estatus de favorito de Mercedes, nuestra conversación pronto gira en torno al éxito. Podios, trofeos, celebraciones. "Si ganas una de las dos primeras carreras, tienes que celebrarlo como Jim Clark", le sugerimos.

"¿A qué te refieres?". Hemos despertado la curiosidad de Kimi, ya que se trata de una anécdota de la F1 que él no conoce, y le mostramos la icónica foto de Jim Clark cruzando la línea de meta en el Gran Premio de Estados Unidos de 1967. Al ganar la carrera en Watkins Glen, Clark le hizo un gesto de "pulgar hacia arriba" al encargado de la bandera a cuadros.

Mientras tanto, la rueda trasera derecha del escocés está prácticamente colgando después de que se rompiera el brazo superior de la suspensión de su Lotus 49 a dos vueltas del final. Fue un milagro que Clark lograra llegar a meta. La celebración del pulgar hacia arriba, con total serenidad, es una imagen que ha pasado a la historia.

"De acuerdo", sonríe Antonelli. "Me gusta la idea. Si gano una de las dos primeras carreras, lo haré".

Jim Clark levanta el pulgar al ganar el Gran Premio de Estados Unidos de 1967 con un Lotus 49 averiado. Su rueda trasera derecha está prácticamente colgando tras un fallo en la suspensión. Foto de: Autocar / LAT Images vía Getty Images

En Australia, Antonelli se conforma con el segundo puesto por detrás de su compañero de equipo George Russell; luego se fue a China, y para el domingo aquella promesa hecha durante una comida italiana ya se había olvidado por completo . Olvidada por nosotros, al menos. Pero no por Kimi.

Con Antonelli liderando la carrera desde la pole, Italia contaba ansiosamente las vueltas para dar la bienvenida a su nuevo ganador en F1. Un bloqueo de ruedas de infarto en la horquilla en las últimas vueltas inyectó una descarga de adrenalina en el box de Mercedes, quizá similar a lo que debió de sentir el gran Colin Chapman cuando vio a Clark pasar jadeando con tres ruedas en funcionamiento. Pero Antonelli llevó el coche a meta y salió de la última curva de Shanghái como el segundo ganador de un gran premio más joven de la historia.

Antonelli cruzó la bandera a cuadros y levantó el pulgar como era de esperar.

"¿Lo has visto? Pensabas que me había olvidado, ¿verdad?", se rió Kimi cuando nos reunimos con él tras la carrera.

Efectivamente, lo pensábamos. A pesar de toda la emoción y la adrenalina que corrían por las venas de Kimi al lograr su gran victoria, él fue el único que recordó la promesa que había hecho más de una semana antes.

"Cumplí mi palabra, y ahora podemos decirlo... fue un buen presagio".