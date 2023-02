De Vries, absuelto de la acusación de impagos

Cargar el reproductor de audio

El asunto tiene que ver con un préstamo que el actual piloto de Fórmula 1 de AlphaTauri pidió en 2018 al fondo de inversión de Schothorst, Investrand, para ayudar a financiar una campaña de F2 con Prema Racing.

El holandés tuvo que reunir medio millón de euros para esa temporada, y con ayuda de patrocinadores como Jumbo consiguió la mitad de esa cantidad. Para la otra mitad, pidió un préstamo a Investrand.

Schothorst cobró por ello un tipo de interés fijo del tres por ciento anual. También se acordó que Schothorst recibiría el 50% de todas las actividades de De Vries en la F1, lo que se describía en el acuerdo como interés variable, y que el préstamo se condonaría si no había conseguido un asiento en una carrera de F1 para 2022.

Como de Vries no tenía un contrato como piloto de Fórmula 1 en 2022, a finales del año pasado tenía la impresión de que se había condonado la deuda, con lo que el acuerdo quedaba efectivamente rescindido.

Schothorst, sin embargo, opinaba que de Vries había estado activo en la Fórmula 1 el año pasado, ya que corrió para el equipo Williams.

En el sumario del juicio, el magistrado se decantó del lado de de Vries, afirmando que nunca tuvo un contrato formal como piloto titular.

"Es cierto que participó en F1 el 11 de septiembre de 2022 en el Gran Premio de Italia, pero lo hizo como piloto reserva", dijo el juez. "No estaba contratado como piloto de carreras en ese momento. Simplemente estaba sustituyendo a otro piloto con apendicitis".

Schothorst también alegó que de Vries incumplió el acuerdo al no mantenerle debidamente informado de todos los acontecimientos relevantes relativos a su carrera, incluidas copias de sus contratos, que era la información que Schothorst necesitaba para determinar si de Vries estaba pagando la cantidad correcta de dinero en lo que respecta al interés variable.

El juez tampoco estuvo de acuerdo con eso, ya que se estableció que Schothorst había acordado un pago de 114.361 euros a lo largo del periodo hasta 2021 inclusive.

Tampoco había protestado contra un pago en dos partes de 75.000 euros para el año 2022, cuando los ingresos de de Vries eran de 150.000 euros, mientras era piloto de pruebas y reserva de Mercedes F1.

De Vries declaró que había habido un contacto regular entre ambas partes desde 2017 hasta 2022 a través de llamadas telefónicas y WhatsApp, y apoyó su reclamación presentando un chat de 26 páginas.

La sentencia también hacía referencia a un acuerdo de 2018 con McLaren, que de Vries no había compartido con Schothorst, pero como se trataba de un contrato de patrocinio no relacionado con las actividades del piloto, Investrand no tenía derecho a la mitad de los 56.000 euros. Eso también significa que no había obligación para de Vries de enviar una copia de este acuerdo a Schothorst.

Además, Schothorst quería ver el contrato con AlphaTauri, pero, como De Vries cree que su acuerdo ya no es válido, no creía que fuese necesario.

En declaraciones a Motorsport.com, dijo: "He cumplido con todas mis obligaciones para con Investrand relacionadas con el préstamo, y siempre le he proporcionado toda la información a la que tenía derecho bajo ese mismo acuerdo".

"Por lo tanto, en lo que a mí respecta, el hecho de que el juez fallara a mi favor estaba en línea con mis expectativas. Espero que las cosas se calmen ahora para poder centrarme en preparar la temporada de Fórmula 1".

Su abogado, Jeroen Bedaux, añadió: "Nyck ha tomado nota del veredicto positivo que rechaza todas las pretensiones de Investrand. Obviamente, Nyck no está sorprendido, pero se alegra de que el juez también respalde (plenamente) la opinión de Nyck".

De Vries se subirá al AlphaTauri AT03 en Paul Ricard el sábado para probar neumáticos de lluvia para Pirelli.

