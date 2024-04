Wolff vuelve a arremeter contra Michael Masi: "Ególatra patológico"

Lo sucedido en las últimas vueltas del Gran Premio de Abu Dabi de 2021 sigue muy presente en la mente de Toto Wolff, a juzgar por sus declaraciones en el libro La Fórmula, publicado recientemente.

Uno de los capítulos del libro está dedicado íntegramente a la carrera en la que Max Verstappen ganó su primer título mundial en los últimos segundos, después de un adelantamiento tardío a Lewis Hamilton. Sin embargo, la forma en que se reanudó la carrera a falta de una vuelta tras la aparición del coche de seguridad no estuvo exenta de polémica.

"Cuando vuelvo a pensar en ello, es muy injusto lo que le pasó a Lewis y al equipo ese día", dijo Wolff a Joshua Robinson y Jonathan Clegg, que escribieron juntos La Fórmula y trabajan como periodistas deportivos en The Wall Street Journal.

A lo que añadió una nueva crítica hacia Michael Masi, director de carrera en ese momento: "Ese individuo no siguió las reglas y dejó que sucediera todo eso. Es una persona totalmente intrascendente: vive en la otra punta del mundo y nadie se interesa por él. Realmente era un ególatra patológico".

El final de temporada 2021 en el circuito de Yas Marina es una de las carreras que más ha dado que hablar en la historia reciente de la F1 y Wolff entiende por qué: "Es drama y gloria", dice el director del equipo Mercedes, cuando le recuerdan que Abu Dhabi 2021 es una de las carreras con mayor audiencia desde que Liberty Media se hizo cargo de la F1: "Esto es lo que hace que este deporte sea tan irresistible. Todo el mundo vio el drama de que a un ocho veces campeón del mundo le arrebataran el título. Hubiera preferido que acabara de otra manera, pero es innegable que la carrera dejó huella en la historia", dijo.

En el mismo lado de la historia, Abu Dhabi 2021 también fue y sigue siendo un tema sensible y espinoso para Lewis Hamilton, quien en una entrevista reciente con GQ dijo lo siguiente: "¿Si me han robado? Por supuesto. Quiero decir, ya conoces la historia. Cuando veo un clip de esa carrera, todavía me duele. Pero me he resignado".

El británico, por su parte, sí sabe sacar algo positivo de Abu Dhabi 2021: "Lo que fue muy bonito de ese momento fue que mi padre estaba conmigo. La vida ha sido una gran montaña rusa para nosotros, con altibajos. Pero el día en el que sentí el mayor dolor, él estaba ahí conmigo. Y él ha sido quien me ha enseñado a mantenerme siempre erguido y a no dejar nunca que vaya con la cabeza agachada".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!