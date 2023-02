Cargar el reproductor de audio

Aprovechando la celebración de las 12 Horas de Bathurst, disputadas el primer fin de semana de febrero, una división del equipo Red Bull se desplazó hasta Mount Panorama para poner en pista un RB7.

¿La idea? Hacer una serie de vueltas con el monoplaza en el mítico trazado australiano. Para ello contaron con Liam Lawson, piloto neozelandés de la estructura de las bebidas energéticas que sonó con fuerza como candidato a ocupar un puesto en AlphaTauri (un asiento que terminó cayendo en manos de Nyck de Vries).

La expectación era máxima, ya que había muchas papeletas de que el joven kiwi lograse registrar u nuevo récord de vuelta rápida (no oficial) en Bathurst. El mejor tiempo estaba en manos de Jenson Button y McLaren, que pararon el cronómetro en 1:48.800 en el año 2011.

Sin embargo, Lawson no fue capaz de igualar la marca del excampeón del mundo británico. De hecho, no llegó a superar la barrera de los dos minutos. Aún así, el neozelandés quedó abrumado por su primera experiencia en el circuito de Bathurst: "Ha sido probablemente lo mejor que he hecho en mi vida".

Galería: las mejores fotos de Lawson en el Red Bull F1 RB7 en Bathurst (Mount Panorama)

Liam Lawson, Red Bull RB7 1 / 9 Foto de: V8 Supercars Liam Lawson, Red Bull RB7 2 / 9 Foto de: V8 Supercars Liam Lawson, Red Bull RB7 3 / 9 Foto de: V8 Supercars Liam Lawson, Red Bull RB7 4 / 9 Foto de: Red Bull Content Pool Liam Lawson, Red Bull RB7 5 / 9 Foto de: Red Bull Content Pool Liam Lawson, Red Bull RB7 6 / 9 Foto de: Red Bull Content Pool Liam Lawson, Red Bull RB7 7 / 9 Foto de: Red Bull Content Pool Liam Lawson, Red Bull RB7 8 / 9 Foto de: Red Bull Content Pool Liam Lawson, Red Bull RB7 9 / 9 Foto de: Red Bull Content Pool

"Fue realmente genial. He dado una vuelta con el coche de seguridad esta mañana para conocer el circuito. Hacerlo en un coche de Fórmula 1 es una completa locura", declaró al acabar. "La primera vuelta estaba muy nervioso, pero después me sentí muy bien. El coche ha aguantado muy bien los baches. Por arriba era muy rápido".

"Es lo más especial que he hecho. Hacer una sesión oficial de Fórmula 1, los entrenamientos libres del año pasado, es el mayor logro que he tenido, pero hacer algo así en un coche que crecí viendo es más especial. Pura diversión, fue genial".

Si bien los asistentes se quedaron con ganas de presenciar cómo se batía el récord de la pista, sí pudieron deleitarse con el atronador sonido del motor V8, extinto en la clase reina del automovilismo desde la entrada en vigor de la era turbo-híbrida en 2014.

