¿Cómo se pinta un circuito de F1 antes de las carreras?

Para llegar a celebrar un gran premio de Fórmula 1 es necesario que todas las piezas del fin de semana encajen, tanto en el plano comercial como en el logístico, además de en el espectáculo que hay sobre el asfalto. Sin embargo, hay una tarea vital que impacta directamente en los resultados, y ese es el proceso de pintura sobre el asfalto.

Para llegar a entenderlo, Matt Amys publicó un vídeo en su canal de YouTube en el que viajó hasta Spa-Francorchamps para que RoadGrip le explicara cómo era todo ello. La compañía británica cuenta con varios años de experiencia en esa faceta, y presume de haber sido la responsable de haber pintado las pistas de Yas Marina, Las Vegas, Losail, Marina Bay, Zandvoort, Red Bull Ring, Silverstone, Monza o Miami, entre otros.

Antes de la disputa de las sesiones, varios empleados viajan hasta la pista para comenzar con los trabajos, en donde utilizan máquinas de precisión que se combinan con las manos y las brochas, como podría suceder en cada casa, aunque con un tipo de material especial homologado por la FIA.

Los ingleses crearon nuevos estándares de diseño, con unos puntos clave que se centran en al huella visual que dejan a través de las cámaras de televisión, la seguridad para los pilotos, el sistema Trackjet para limpiar el asfalto sin dañarlo y las pruebas de fricción para un agarre óptimo.

Road Racing se encarga de pintar todas las líneas del trazado, desde las escapatorias, a los límites de pista, pasando por el pitlane y las zonas de activación del DRS, lo que se hace muy complicado en trazados largo, como es del Gran Premio de Bélgica, porque, como mínimo, son catorce kilómetros solo para indicar a los monoplazas cuál es la parte externa, como explicó Oli Middlelon.

El trabajador de la compañía indicó que la pintura recibió el visto bueno por parte de la federación internacional de automovilismo gracias a sus condiciones para mantener el agarre en lluvia, y también relevó que reciben un documento para saber de forma exacta cómo deben dejar todos los lugares en los que hay pintura, como una especie de planos.

La máquina con la que pintan tiene aire comprimido, el cual deja el material bien impreso sobre la pista para que no haya problemas durante el fin de semana, pero no solo se dedican a los límites, sino que a veces usan una raya azul o verde para ayudar a los comisarios a ver si un piloto se pasó de la línea, aunque no es raro ver que usan el negro para tapar las imperfecciones de la superficie.

Como es obvio, también deben dejar un momento para que esa pintura se seque, que es de alrededor de media hora, y cuando se completan los trabajos, es el instante para que los coches más rápidos del planeta se aventuren a explorar esos límites.

