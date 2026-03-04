Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Australia de F1

La Fórmula 1 vuelve por fin este fin de semana, ya que el Gran Premio de Australia dará el pistoletazo de salida a la temporada 2026, que introduce amplios cambios en la reglamentación.

Los nuevos chasis son aproximadamente 32 kg más ligeros y generan significativamente menos carga aerodinámica, mientras que la unidad de potencia depende más de la energía eléctrica, con un reparto cercano al 50:50 frente al motor de combustión interna.

Cambios tan drásticos, posiblemente los mayores en la historia de la F1, hacen que el orden competitivo de 2025 quede prácticamente obsoleto y abren la puerta a que muchos comiencen desde cero; algunos lo necesitan más que otros.

También es un juego de estimaciones saber quién llegará en cabeza a Melbourne, ya que los nueve días de test entre Barcelona y Bahrein son la única referencia que tienen los aficionados para intentar prever el orden competitivo.

Pero todo debería empezar a aclararse este fin de semana, así que aquí van cinco cosas en las que fijarse en el Gran Premio de Australia.

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Primera oportunidad para evaluar de verdad la reglamentación de F1 2026 – Ed Hardy

Ha habido mucha controversia en torno a la reglamentación de 2026 debido a lo mucho más técnica que es en comparación con la anterior, además del mayor protagonismo de la energía eléctrica en la unidad de potencia. Esto ha llevado a hablar de pilotos teniendo que reducir marchas en las rectas para conservar batería, levantar el pie y dejar rodar el coche antes de las curvas, o revolucionar el motor durante más tiempo para que el turbo esté listo en las salidas.

Max Verstappen, desde luego, no es fan de estos cambios, llegando a calificar las nuevas reglas como "Fórmula E con esteroides", mientras que Lando Norris expresó la opinión contraria, asegurando que los coches de 2026 son "muy divertidos".

Pero lo cierto es que una valoración adecuada de la nueva reglamentación y de si es mejor o peor para la F1 solo podrá hacerse a partir de este fin de semana, ya que los nuevos coches aún no se han visto en condiciones de carrera, ni siquiera en clasificación.

Será en Melbourne cuando podamos ver realmente cómo son las carreras y si se confirma la sugerencia de Norris de que los duelos rueda a rueda serán "más caóticos", con pilotos haciendo "efecto yo-yo" debido a las distintas ayudas técnicas y a la aerodinámica activa.

También existe la teoría de que los adelantamientos podrían producirse en lugares donde antes no se veían debido a la gestión de la batería, pero de nuevo será en Melbourne donde esto pueda ponerse de manifiesto.

Además, será interesante ver cómo gestionan los pilotos la recuperación de energía, especialmente en Albert Park, que ha sido calificado como un circuito "pobre en energía". Esto se debe a que es más difícil recuperar energía allí por sus curvas rápidas, por lo que una recolección eficiente será clave para el éxito.

George Russell, Mercedes Photo by: Sona Maleterova / Getty Images

¿Cumplirá Mercedes, liderado por George Russell, con las expectativas? – Ed Hardy

La favorita de las casas de apuestas para el título de constructores de F1 en 2026 es Mercedes, con su estrella George Russell encabezando las cuotas en el campeonato de pilotos, algo que ya ocurría incluso antes de que comenzara el shakedown de Barcelona.

En gran parte esto se debe a cómo Mercedes dominó el último gran cambio de motores en 2014, cuando pasó a ganar los ocho campeonatos siguientes, y a que la marca alemana mantuvo la reputación de tener la mejor unidad de potencia durante la era del efecto suelo, incluso si su equipo oficial no logró títulos.

Mucho de esto era solo especulación para 2026 antes de ver los coches en pista, pero Mercedes cumplió durante los test.

La forma en que pudo completar su programa de tandas largas fue impresionante, con Kimi Antonelli marcando cómodamente tiempos en el rango de 1:36-1:37 con neumáticos C3 en Bahrein; el joven italiano también realizó una simulación completa de carrera ya en el segundo día de pruebas en Barcelona.

Las primeras señales son positivas, pero ahora es el momento de que Mercedes lo confirme, especialmente Russell, que probablemente nunca se haya sentido tan confiado de cara a luchar por un título de F1.

Sin embargo, no debería ser fácil, porque mientras Mercedes destacó en tandas largas, Charles Leclerc fue quien marcó la vuelta más rápida de los test de Bahrein.

Será interesante ver si la Scuderia tiene realmente esa ventaja a una vuelta, teniendo en cuenta que Mercedes nunca llevó su W17 al límite absoluto con poco combustible. Es decir, estaba escondiendo su verdadero potencial… pero ¿hasta qué punto?

Foto de: Ferrari

¿Cómo se adaptará Lewis Hamilton a los coches de F1 de 2026? – Ed Hardy

Si Ferrari le da a Leclerc un coche capaz de luchar por el título, no hay duda de que el piloto de 28 años puede aspirar a su primer campeonato.

Las dudas, sin embargo, se centran en el siete veces campeón del mundo de la escudería italiana, Lewis Hamilton, que vivió una campaña de debut increíblemente decepcionante con Ferrari el año pasado.

El británico terminó sexto en el campeonato, a 86 puntos de Leclerc y sin una victoria en grandes premios, poniendo fin a cuatro complicados años pilotando coches con efecto suelo.

Ahora, con 41 años, la posibilidad de la retirada está siempre presente y, si las cosas no mejoran en 2026, existe una buena probabilidad de que decida colgar el casco.

Pero el invierno dejó ver a un Hamilton rejuvenecido, que aseguró que "en general me siento en el mejor momento en mucho, mucho tiempo", añadiendo que "este es un coche en cuyo desarrollo he podido participar en el simulador durante los últimos 10 meses, ocho meses, así que una parte de mi ADN está dentro de él".

No es el único que cree en sí mismo para esta nueva era, ya que el piloto de Williams Alex Albon señaló al campeón del mundo como alguien a quien estos coches más ligeros podrían favorecer.

Decirlo es una cosa, pero demostrarlo es otra, y este fin de semana debería dar una buena indicación de qué Hamilton veremos en la F1 de 2026: el de los últimos años o el que se convirtió en una leyenda.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

¿Cuánto rodará realmente Aston Martin? – Ben Vinel

De cara al inicio de la temporada 2026, Aston Martin está en serios problemas.

El equipo de Lawrence Stroll abandonó las unidades de potencia de Mercedes para firmar un acuerdo de fábrica con Honda, pero el nuevo motor del fabricante japonés tiene problemas graves: las vibraciones del motor de combustión están provocando fallos repetidos en la batería.

Como consecuencia, el AMR26 solo ha completado 2.115 km en los test de pretemporada, la menor cifra de todos los equipos. Cadillac es el siguiente con menos kilometraje, con 3.935 km, mientras que Mercedes es la referencia con 6.202 km.

En términos de rendimiento, el coche diseñado por Adrian Newey fue el más lento de todos, nada menos que cuatro segundos por detrás del ritmo.

Honda ha sido abiertamente autocrítica con los defectos de su nueva unidad de potencia, pero la situación es tan grave que el fabricante carece de piezas de repuesto tras varios fallos en los test, y Aston Martin incluso consideró saltarse el Gran Premio de Australia invocando fuerza mayor.

Finalmente el equipo estará en Melbourne, pero ya espera sufrir en los entrenamientos y ni siquiera da por seguro terminar la carrera. Será una curva de aprendizaje extremadamente pronunciada para volver al pelotón medio, por no hablar de las ambiciones mucho más altas de sus propietarios.

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Dos grandes fabricantes debutarán en la F1 – Ed Hardy

Durante mucho tiempo los aficionados de la F1 reclamaron un undécimo equipo en el campeonato, ya que las 20 plazas parecían insuficientes para reunir a los mejores pilotos del mundo en una sola categoría.

Que eso sea ahora así o no es otro debate, pero por fin ha llegado el momento del debut de Cadillac después de que su entrada fuese aprobada oficialmente en marzo de 2025.

No se espera demasiado del equipo estadounidense, que probablemente luchará con Aston Martin por evitar el último puesto, pero sigue siendo un momento histórico mientras Cadillac avanza hacia su proyecto oficial de fábrica previsto para 2029.

La clave al principio será lograr una buena fiabilidad, demostrando que es un constructor capaz de aportar al campeonato, en lugar de repetir los problemas de principios de la década de 2010 cuando equipos como HRT, Virgin y Lotus (no el original) entraron en la F1.

Esto es especialmente importante después de que su programa de test no haya sido el más fluido, con un kilometraje relativamente bajo y problemas mecánicos prácticamente cada día.

Solo puede mejorar a partir de aquí, pero paso a paso. Por eso, que Valtteri Bottas y Sergio Pérez no estén demasiado lejos del ritmo en Melbourne y completen una buena parte de la carrera sería un buen comienzo.

Pero Cadillac no será el único fabricante que debutará en la F1 en Australia, ya que el gigante alemán Audi también lo hará tras completar la adquisición del histórico equipo Sauber.

De Audi se espera más, teniendo en cuenta que conserva en gran medida el mismo personal e instalaciones que tenía Sauber, además de mantener la continuidad de la pareja Nico Hülkenberg-Gabriel Bortoleto, que llevó al equipo suizo a sumar 70 puntos en 2025.

Que ambos pilotos alcancen la Q2 en Albert Park sería un inicio alentador.

