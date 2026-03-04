Cinco pilotos con algo que demostrar en la F1 2026
Estos son los pilotos que necesitan impresionar en la decisiva campaña de F1 de este año.
Foto de: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images
Autosport
Es un año muy importante para la Fórmula 1, dado que en 2026 estrena un conjunto completamente nuevo de reglamentos, pero hay algunos pilotos que necesitan dominar el cambio normativo más que otros.
Ya sea porque tuvieron un 2025 pobre, unos últimos años decepcionantes o simplemente porque se incorporan a un nuevo equipo, hay cinco pilotos que tienen algo que demostrar mientras persiguen una gran temporada en 2026.
Aquí están esos cinco.
Oscar Piastri
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Es 31 de agosto de 2025 y Oscar Piastri acaba de ampliar su liderato del campeonato a 34 puntos tras ganar el Gran Premio de Países Bajos, mientras que su compañero de equipo y rival por el título, Lando Norris, abandona por un problema mecánico. Todo el impulso está del lado de Piastri y parece imposible que pueda dejar escapar esto, convirtiéndose así en campeón del mundo en apenas su tercera temporada en la F1.
Pero entonces todo se vino abajo. Órdenes de equipo en Monza, un fin de semana de pesadilla en Bakú y problemas en superficies de bajo agarre en México y Singapur hicieron que el australiano desperdiciara su ventaja, entregando el título a Norris; Piastri ni siquiera terminó segundo, ya que Max Verstappen le superó en la línea de meta.
Fue una manera dolorosa de perder el campeonato y no sería ninguna sorpresa que le afectara mentalmente, porque es fácil olvidar que todavía tiene solo 24 años. ¿Y quién sabe si esa oportunidad volverá?
Especialmente porque los coches de 2026 son más sueltos y tienen menos agarre, algo que sobre el papel no se adapta al estilo de conducción de Piastri. México el año pasado fue el ejemplo perfecto de ello, con su jefe Andrea Stella diciendo en su momento que "Oscar es más un piloto de alto agarre, es ahí donde puede explotar su increíble talento".
Así que es un aspecto que deberá mejorar y rápidamente, porque un inicio lento de temporada solo añadiría más presión y haría crecer las dudas. Sí, Piastri ha demostrado capacidad de mejora año tras año, pero también hay que pensar en cuánto puede beneficiar a Norris haber ganado el título, ya que ahora parece mucho más relajado y confiado en que puede repetirlo.
Por tanto, depende de Piastri reaccionar y demostrar que sigue siendo material de campeón del mundo con un sólido 2026; de lo contrario, la brecha con su compañero de equipo solo podría aumentar. Nadie quiere ser el segundo piloto.
Esteban Ocon
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Aunque Piastri obviamente no se está jugando su futuro en la F1 en 2026, un piloto que sí podría estar haciéndolo es Esteban Ocon tras una campaña muy decepcionante con Haas F1 el año pasado. El francés de 29 años terminó 15º en el campeonato y tres puntos por detrás de su compañero debutante Oliver Bearman, que también tuvo ventaja en clasificación.
"Si miras únicamente el resultado deportivo, sin entrar en detalles, seguro que nadie está satisfecho con el rendimiento deportivo de Esteban el año pasado. Es compañero de un rookie. Sí, un rookie increíble, pero aun así tiene 10 años de F1 a sus espaldas. Es ganador de carreras, ha subido al podio. Así que esperábamos más de él", resumió el jefe de Haas, Ayao Komatsu, sobre el 2025 de Ocon.
Sí, Komatsu explicó después que en parte fue culpa del equipo por no proporcionarle a Ocon un coche con el que se sintiera cómodo, especialmente en frenada, pero la cita anterior es suficiente para indicar que el francés debe regresar con algo que demostrar.
Además, es el último año de su contrato actual, así que ¿realmente Haas le ofrecería una renovación si su veterano de grandes premios volviera a ser superado por un compañero inexperto? Es muy dudoso y tampoco sería descabellado, considerando que el ritmo de Bearman parecía más fuerte en los test.
La pretemporada también sugirió que la escudería estadounidense debería estar en la parte alta de la zona media en 2026, lo que la convertiría en un destino atractivo para 2027. Así que, si Ocon no reacciona en la próxima campaña, su asiento en el equipo —o incluso en el campeonato en general— podría estar en serio peligro.
Dicho esto, no lleva en la F1 desde 2016 por casualidad, y en varias ocasiones ha rendido cuando más se le necesitaba, así que no esperen que Ocon se rinda sin luchar…
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Kym Illman / Getty Images
Otro piloto decidido a no rendirse sin luchar es Lewis Hamilton. Han sido unos años increíblemente duros para el siete veces campeón del mundo, que ha sufrido durante la era del efecto suelo y que, una y otra vez, se ha mostrado abatido en las entrevistas.
Eso incluso después de su sonado fichaje por Ferrari, ya que terminó sexto en el campeonato, sin victorias y a 86 puntos de su compañero Charles Leclerc en lo que fue un año de debut decepcionante en la Scuderia.
A menudo afirmó que se debía a que el SF-25 se construyó sin su aportación, lo que significaba que carecía de su "ADN", y que el cambio reglamentario era su gran esperanza. Ahora que ha llegado, no hay lugar donde esconderse para el británico de 41 años, especialmente porque en pretemporada aseguró que el SF-26 se adapta mejor a su estilo de conducción, con una ventana de reglajes más amplia y una mejor entrada en curva.
"El año pasado estábamos atados a un coche que, en última instancia, heredé", dijo. "Este es un coche en cuyo desarrollo he podido participar en el simulador durante los últimos 10 meses, ocho meses, así que tiene un poco de mi ADN. Sin duda estoy más conectado con este".
Hamilton también afirmó que mentalmente está en el mejor momento desde hace mucho tiempo, así que todo está dispuesto para que el británico rinda este año y demuestre que no ha pasado su mejor momento. Pero ¿cuántas veces en los últimos años la F1 ha recorrido este mismo camino con Hamilton, mostrando signos de optimismo renovado? Muchas, y nunca ha terminado de materializarse.
Pero ahora debe hacerlo; de lo contrario, quizá lo mejor para todas las partes sea separar caminos al final de 2026.
Liam Lawson
Liam Lawson, Racing Bulls
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Si Hamilton decidiera poner fin a su carrera en 2026, eso no afectaría en absoluto a su reputación. Con siete títulos mundiales y 20 temporadas en el campeonato, lo ha conseguido todo y más. Pero un piloto que todavía no ha tenido una carrera tan larga es Liam Lawson.
El neozelandés de 24 años debutó en 2023 y no fue hasta 2025 cuando disputó su primera temporada completa en la F1… pero es justo decir que su futuro ya es incierto.
Durante sus primeros años en el campeonato, Lawson ha experimentado tanto un ascenso como un descenso dentro de la estructura Red Bull, y la historia sugiere que cuando un piloto vuelve al equipo filial, una segunda oportunidad en el equipo principal suele estar descartada.
Eso deja a los pilotos degradados buscando destinos alternativos —como Pierre Gasly con Alpine— y Lawson no es diferente, porque ¿hacia dónde se dirige su carrera si simplemente se queda en Racing Bulls? Incluso si Isack Hadjar tuviera problemas en Red Bull y fuera degradado, las probabilidades favorecen a Arvid Lindblad para recibir esa promoción, dado que es la siguiente joven promesa.
Así que le espera un año clave a Lawson, aunque todavía existen dudas sobre su verdadero nivel, especialmente en clasificación, que ha sido un punto débil evidente. El año pasado, por ejemplo, perdió 21-6 en su duelo directo contra Hadjar (16-6 si se excluyen las sprints). Quizá pueda encontrar una o dos décimas extra con este nuevo estilo de coche, pero aun así: necesita hacerlo, o se enfrentará a una encrucijada en su carrera.
Isack Hadjar
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Prácticamente se ha convertido en una tradición anual que un joven piloto llegue a Red Bull, hable con confianza sobre cómo cambiará las cosas y será el segundo piloto que el equipo necesita… solo para fracasar estrepitosamente tras derrota tras derrota como compañero de Verstappen.
Así que entra en escena Hadjar. La primera parte de la afirmación es cierta: en pretemporada, el francés de 21 años habló con seguridad sobre cómo el RB22 puede darle su primera victoria, que el cambio reglamentario es el momento perfecto para unirse a Red Bull e incluso respondió con sarcasmo a una pregunta sobre su accidente en el shakedown de Barcelona, lo que inevitablemente provocó comparaciones con lo que hizo Gasly en los test de 2019 con la escudería austriaca.
"Cuando me estrellé, pensé en ello directamente, pensé en Pierre", dijo Hadjar con tono seco. "Así que fui a Twitter y leí todo, y pensé: 'Estoy acabado para toda la temporada'. Así es como lo superé, sinceramente".
Puede que ahora todo sea bromas, pero no lo será si tiene un mal inicio de temporada, y hará falta un tipo especial de resiliencia para no verse afectado mentalmente. Eso es lo que ha ocurrido antes, con casi todos los compañeros de Verstappen acabando cabizbajos, así que la fortaleza mental será clave para Hadjar, que necesita ser el hombre que entierre los fantasmas del maldito segundo asiento de Red Bull.
Porque si no lo hace él, ¿quién lo hará? Sus predecesores al menos tenían la excusa de que el coche estaba diseñado alrededor del cuatro veces campeón del mundo, pero el jefe del equipo, Laurent Mekies, repitió el año pasado que se construiría un coche más favorable para ambos pilotos. Así que sí, es el momento perfecto para que el francés se incorpore.
Y para evitar que surjan dudas, necesitará un comienzo fuerte de temporada que no implique necesariamente desafiar a Verstappen, pero sí al menos mostrar señales de que puede restar puntos a los constructores rivales. Basta con recordar la patética defensa de Yuki Tsunoda ante Norris en el desenlace del título de 2025 en Abu Dhabi.
