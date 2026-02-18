Verstappen no recula en sus críticas: "La F1 no debe acercarse a la Fórmula E"

Una semana después de sacudir el paddock, Max Verstappen no ha dado ni medio paso atrás sobre sus críticas a la nueva Fórmula 1 2026.

Si en la primera tanda de test en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir calificó los coches de 2026 como "no divertidos" y deslizó aquella comparación con un "Fórmula E con esteroides", este jueves, en la rueda de prensa de la FIA que abrió la segunda semana de pruebas, el piloto de Red Bull fue todavía más claro: no piensa suavizar su discurso.

"Estoy compartiendo mi opinión. Vivimos en un mundo libre, con libertad de expresión", respondió cuando le preguntaron si había recibido algún toque de atención por parte de la F1 o de la FIA tras sus palabras. "Me hicieron una pregunta y compartí lo que sentía. Creo que eso puedo hacerlo".

Libertad para incomodar

En la primera semana, Verstappen había sido demoledor con el nuevo reglamento, especialmente con el corazón del cambio: unas unidades de potencia en las que el 50% de la energía proviene ahora de la parte eléctrica.

El resultado, según explicó entonces y reitera ahora en privado y en público, es una Fórmula 1 en la que el piloto ya no puede ir siempre al límite. Hay que gestionar vuelta a vuelta. Pensar dónde gastar, dónde ahorrar. Porque si no, el castigo llega al final de la recta: clipping, caída brusca de velocidad, tiempo perdido.

Más que atacar el reglamento en sí, lo que molesta al neerlandés es la sensación. "No todo el mundo tiene que sentir lo mismo", añadió este jueves. "Pero así es como yo lo siento". El mensaje no es político, es emocional. Y ahí está la clave.

"No quiero que nos acerquemos a la Fórmula E"

La comparación con la Fórmula E generó ruido. Incluso desde la propia categoría eléctrica respondieron con humor, invitándole a probar uno de sus monoplazas. Este jueves, Verstappen quiso aclarar el fondo de su reflexión. Y lejos de atacar, separó.

"Espero que no", contestó cuando le preguntaron si la Fórmula E podría convertirse en una especie de cantera natural para esta nueva F1 por su experiencia en gestión energética. "No lo digo por los pilotos, hay muchos muy buenos que podrían hacerlo bien aquí. Pero no quiero que nos acerquemos a la Fórmula E".

La frase que resume su postura llegó justo después: "Quiero que sigamos siendo Fórmula 1".

Para él, el camino no es aumentar baterías ni profundizar en esa dependencia eléctrica. "Que la Fórmula E sea Fórmula E. Estoy seguro de que con el nuevo coche que van a tener, por lo que he visto y por amigos que compiten allí, será muy bueno". Una referencia clara a los futuros Gen4 que debutarán próximamente.

Pero la frontera debe estar clara. "No mezclemos".

El debate que no se apaga

No es una guerra entre categorías. Tampoco una cruzada contra la tecnología. Es, en el fondo, un debate sobre identidad. Verstappen no cuestiona que todos compitan con las mismas reglas. No habla de injusticia. Habla de esencia. De lo que siente cuando se pone el casco. De si puede o no puede pilotar a fondo sin pensar en el porcentaje de batería restante.

Y eso, viniendo del piloto que ha dominado la era híbrida como nadie, tiene peso específico. La Fórmula 1 2026 aún no ha disputado una sola carrera. Solo son test. Pero el campeón ya ha puesto sobre la mesa una pregunta incómoda:

¿Debe la F1 adaptarse al futuro… o proteger su ADN por encima de todo? De momento, Verstappen ya ha elegido bando. Y no piensa callarse.