La avería que hizo la carrera de Mazepin "humillante como la mierda"

El ruso no tuvo un fin de semana fácil en Austin, con errores desde el principio, numerosas vueltas borradas por saltarse los límites de pista y un lento ritmo que le hizo llegar a meta último.

Sin embargo, luego se supo que las esperanzas de Nikita Mazepin de hacer algo importante el domingo se vieron frustradas muy pronto, después de que su reposacabezas se desprendiera en la primera vuelta, lo que le obligó a adelantar su primera parada en boxes.

Hablando sobre cómo fue su carrera del GP de Estados Unidos, Mazepin explicó: "Mala. Mi reposacabezas se desprendió en la primera vuelta, en la curva 2".

"Hice la primera vuelta muy inconsistente porque no podía ver nada en mis espejos. Y eso añadió una parada en boxes innecesaria. Así que sí, una carrera muy en solitario, aburrida y dolorosa, humillante como una mierda".

Mazepin culpó a su equipo del problema del reposacabezas.

"Creo que fue un error humano", explicó. "Se salió en la curva 2, y nunca me había pasado desde que soy piloto. Así que imagino que esta vez hicieron algo diferente para que eso sucediera".

El director del Haas F1 Team, Gunther Steiner, explicó que el problema del reposacabezas se debió a que las clavijas de bloqueo no encajaban cuando se volvió a colocar durante los preparativos previos a la carrera, en la parrilla.

"Los chicos me dijeron que cuando lo pusieron en la parrilla, había dos clavijas en la parte de atrás que no estaban completamente enganchadas", dijo.

"Por eso no tuvimos que quitarle el reposacabezas cuando entró en boxes, simplemente lo empujaron hacia abajo y hacia adentro".

"No sé exactamente por qué no enganchaba, pero se desprendió y, por razones de seguridad, el reposacabezas es parte de su protección, así que le mandamos volver a boxes de inmediato. Lo cual, a su vez, fue difícil, porque si el el reposacabezas está levantado, no se pueden ver los espejos".

Steiner también dijo que la lamentable tarde de Mazepin en el Circuito de las Américas también se vio agravada por las quejas de que sus pies se estaban calentando demasiado, un fenómeno con el que el equipo ha sufrido durante toda la temporada.

"Se quejó un par de veces de que los pies se le calentaban mucho", añadió Steiner. "Nos ha pasado ya algunas veces. Siempre tratamos de mejorarlo, pero solo le pasa a él".

"Este es el mismo chasis que el del año pasado y nunca tuvimos ningún problema con eso. Y también tenemos a Mick [Schumacher]... Quiero decir, no le pregunté específicamente a Mick, pero él nunca se quejó de eso, y seguro que lo haría si tuviera ese problema".

"Así que tenemos que investigar por qué siente ese calor. Necesitamos hacer algo, y tal vez el siguiente paso sea hacer algo en su calzado. Ya sabes, puedes hacerlo de ambas maneras, pero quiero decir, no había nada roto o cualquier cosa. Y no es la primera vez que se queja de eso".

Las animadoras de los Dallas Cowboys 1 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, de Ferrari, y Pierre Gasly, de AlphaTauri, en el desfile de pilotos, flanqueados por las animadoras de los Dallas Cowboys 2 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 3 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Un paracaidista llega con una bandera estadounidense 4 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Un paracaidista llega con una bandera estadounidense 5 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Un trío de AH-64A Apache y un par de CH-47D Chinooks forman la precarga de vuelo 6 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin con Rory McIlroy 7 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, llega a la parrilla 8 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Valtteri Bottas, Mercedes W12, y Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 9 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Esteban Ocon, Alpine A521, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, y George Russell, Williams FW43B 10 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 11 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, pasa mientras Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, se va de largo 12 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 13 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 14 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, y el resto de la parrilla de salida 15 / 46 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 16 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 17 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 18 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images La ex estrella del baloncesto Shaquille O'Neal llega a la ceremonia del podio con el trofeo 19 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images La ex estrella del baloncesto Shaquille O'Neal llega a la ceremonia del podio con el trofeo 20 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, llega al Parc Ferme 21 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, y Valtteri Bottas, Mercedes W12 22 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 23 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, y George Russell, Williams FW43B 24 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Valtteri Bottas, Mercedes W12, y Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 25 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 26 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 27 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 28 / 46 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, y el resto de la parrilla en la primera vuelta 29 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 30 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 31 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 32 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 33 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 34 / 46 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Mick Schumacher, Haas VF-21 35 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Esteban Ocon, Alpine A521, y el resto del grupo en la primera vuelta 36 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 37 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, Lewis Hamilton, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Sergio Pérez, Red Bull Racing, Mick Schumacher, Haas F1, y otros pilotos en el desfile de pilotos 38 / 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 39 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1ª posición, toma la bandera a cuadros 40 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing 41 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 42 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images La rapera Meagan Thee Stallion 43 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing 44 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Masashi Yamamoto, Director General de Honda Motorsport, y el equipo Red Bull celebran en el Parc Ferme 45 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 46 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images