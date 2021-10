5 cosas que aprendimos del GP de Estados Unidos 2021 de F1

La victoria fue para Verstappen, que ahora es más líder del campeonato, pero más allá de su batalla con Hamilton, el Gran Premio de Estados Unidos 2021 dejó otros aspectos a resaltar.

1) La de Red Bull y Verstappen en el GP de Estados Unidos, más que una victoria cualquiera

Probablemente en el calendario de carreras 2021 Red Bull no tuviera marcada una X en el circuito de las Américas, donde Mercedes había ganado cinco de las ocho ediciones disputadas. Una pista como la de Estados Unidos estaba destinada a resaltar la potencia del equipo alemán, pero los de las bebidas energéticas volvieron a mostrarse rápidos en cualquier condición, como al inicio de la temporada, y dieron un golpe sobre la mesa con la pole y la victoria.

El triunfo parecía esfumarse cuando Hamilton se puso líder en la salida, pero con un mejor ritmo pudieron lanzar un ataque que acabó siendo exitoso en el primer turno de paradas. Luego, pese a que el británico tenía un coche más rápido con mejores neumáticos, el neerlandés aguantó la presión y apretó cuando hacía falta para llevarse un primer puesto de los que se recuerdan a final de año.

La victoria de Max Verstappen y Red Bull Racing tiene un valor extra porque fue en una pista que parecía territorio enemigo, y porque llegó cuando todos pensaban que Mercedes estaba por delante. Ahora queda por ver si los campeones logran reponerse de un golpe quizás inesperado.

2) Mercedes no pudo ir a la batalla estratégica en Austin y sus motores preocupan

Aunque Hamilton recuperó en unos metros lo que había perdido el sábado, el liderato de la carrera, Mercedes cayó en la estrategia arriesgada de Red Bull, que adelantó la primera parada de Verstappen para ir a por el undercut.

En Mercedes reaccionaron alargando el primer stint de Lewis Hamilton, y a posteriori han reconocido que les faltó valentía para hacer entrar antes al campeón e igualar su táctica a la de su rival, lo que nos habría dejado un final de infarto en las mismas condiciones. Pero si Red Bull ejecutó una estrategia que Mercedes no pudo fue sin duda porque los alemanes no tuvieron el ritmo deseado.

Además, mientras Red Bull usaba a Pérez para presionar, ellos esta vez contaban con solo un piloto en la parte delantera tras la penalización a Bottas por montar un tercer motor en cuatro carreras.

La fiabilidad hace temblar los cimientos del equipo omnipotente de la era híbrida, y ya afecta también a sus clientes. Vettel y Russell, de Aston Martin Racing y Williams, se vieron condenados a la parte trasera de la parrilla, y la unidad de potencia de los de las flechas de plata, que hasta ahora había sido la más infalible, ahora es todo un quebradero de cabeza para Wolff y los suyos.

En un mundial tan apretado que se decidirá por detalles, sufrir pesadillas con motores que amenazan con romperse no aporta la tranquilidad necesaria para afrontar el final de la batalla.

3) La gran forma Pérez llega en un momento clave para el mundial 2021 de F1

Los críticos de Sergio Pérez se frotaban las manos con la posibilidad de que Red Bull cayera este año en otro 2 contra 1 frente a Mercedes, pero el mexicano ha llegado a la cita en el timing perfecto. En Turquía fue clave para contener a Hamilton y favorecer a Verstappen, y en Austin tuvo un gran ritmo todo el fin de semana y permitió a su escudería presionar con él en la jugada estratégica.

En la salida incluso pudo ponerse segundo, pero fue respetuoso con su compañero, que se juega el mundial, demostrando ser hombre de equipo. Luego, no se descolgó de los dos candidatos, y logró un valioso podio para el mundial de constructores a pesar de sufrir malestar físico. Desde la mañana del día de la carrera no se encontró bien y luego tuvo que competir sin el sistema de bebida en su coche, generándole una deshidratación que se convirtió en pérdida de fuerza en las manos, en los pies y de visión.

Sobrevivió Checo para reducir la diferencia en el campeonato por equipos y ojo, que la siguiente prueba será en casa, en el GP de México, donde buscará por primera vez en Fórmula 1 sumar tres podios seguidos. Max tiene por fin a un aliado a su lado.

4) Alonso volvió a poner en evidencia el 'sistema' de la F1 en Austin

Después del revuelo generado en el GP de Rusia cuando Alonso se aprovechó del exterior de la pista para no perder posición, tal y como le habían hecho a él en mas de una ocasión, en Austin hubo un nuevo roce entre el español y los comisarios.

Pese a que Raikkonen le adelantó por fuera del circuito, al finlandés no le pidieron devolver la plaza a Alonso que, enfadado, trató de hacer lo mismo con el otro Alfa Romeo. Cuando al bicampeón sí que le obligaron a devolver la posición a Giovinazzi, le dieron motivos para señalar que una vez más las reglas se no aplican con consistencia.

Y tras provocar Alonso un cambio de reglas respecto a las vueltas con dobles banderas amarillas, parece que de nuevo va a obligar a una reacción. De momento, Masi hablará con todos los pilotos sobre cómo se puede y no se puede adelantar, pero como dice el español, no hace falta, el reglamento ya indica lo que está permitido y no. Lo único que hace falta es que, de una vez por todas, lo blanco siempre sea blanco y lo negro siempre sea negro a la hora de juzgar.

5) Ferrari acecha a McLaren en el mundial de constructores pese a los pitstops con Sainz

Ferrari ha logrado reducir a solo 3 puntos y medio la diferencia con McLaren F1 en la otra gran lucha, la de la tercera posición del campeonato de constructores. Los de Maranello han dado un paso adelante con su última unidad de potencia y a falta de cinco carreras parecen en mejor forma que su rival, como se demostró en Estados Unidos.

Una gran actuación de Charles Leclerc el domingo demostró los pasos agigantados que Ferrari ha hecho esta temporada con su SF21. Y si Leclerc superó al McLaren de Daniel Ricciardo, Sainz lo hizo con el de Lando Norris.

En Ferrari calculan que, sin el pitstop lento que sufrió Carlos Sainz Jr. (sí, una vez más), el madrileño podría incluso haber terminado por delante de Ricciardo. El australiano se defendió al borde de lo legal en la última parte de la carrera dañando el alerón de Sainz en una lucha que, sin el fallo del equipo en la calle de boxes, probablemente no se habría dado.

Los de Woking necesitan una respuesta contundente en México si quieren mantener vivas sus esperanzas de asegurarse el tercer puesto, que más allá del honor de estar en el podio de constructores, supone una importante suma de dinero.