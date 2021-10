Uno de los jefes de la F1 no cree que Sainz fuera el mejor en Turquía

Aunque un día después de lo normal, el director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, publicó su tradicional columna en la web de la categoría, en donde destacó el trabajo de Sergio Pérez y de Valtteri Bottas durante el Gran Premio de Turquía.

El británico, ex de Ferrari, dejó claro que no está de acuerdo con la elección que hicieron los aficionados (25,7% de los votos) del Piloto del día del pasado domingo. Los fans de todo el mundo optaron por Carlos Sainz, que remontó desde el 19º al 8º lugar, como el mejor en Istanbul Park, pero Brawn no piensa igual.

“Hubo varios pilotos que rindieron bien, incluyendo la brillante remontada de Carlos Sainz desde la parte trasera para conseguir puntos, pero mi piloto del día es Valtteri Bottas”, señaló.

"No dio un paso en falso en unas condiciones muy difíciles. Mercedes tenía un coche muy bueno, pero él lo aprovechó al máximo, y nunca permitió que llegase alguna amenaza por detrás. Es el miembro más externo del equipo y, en este escenario, es fácil dejarse llevar, pero él se mantuvo e hizo un trabajo brillante".

“Todos sabemos que Max es supremo en esas condiciones de mojado, pero no pudo alcanzar a Valtteri. Nos demostró que si Alfa le da el coche el año que viene, responderá y lo aprovechará al máximo", finalizó.

Brawn también destacó la labor de Checo Pérez en su batalla con Hamilton para lograr el tercer puesto final y evitar que Mercedes abra demasiado hueco ante Red Bull en la batalla por el campeonato de constructores.

“Fue una actuación sólida de Checo después de algunas carreras difíciles”, expresó el directivo de la categoría. “Ha sido otra carrera en la que era fácil cometer errores, pero ha ofrecido el tipo de velocidad y espectáculo que esperábamos de él desde que se unió a Red Bull para este año. Hizo una justa defensa de su posición frente a Lewis, y ofreció una de las partes más emocionantes de la carrera. Tiene que hacer eso cada fin de semana”.

“Tal vez eso le dé un impulso y podamos ver ese nivel de rendimiento de él de forma más constante en el futuro”.