Bottas y Norris explican por qué no pudieron prever sus pinchazos

Desde los primeros análisis de Pirelli en el Circuito Internacional de Losail, quedó bastante claro que el asfalto del trazado catarí era altamente abrasivo, y por ello el suministrador italiano de neumáticos escogió los compuestos más duros para este Gran Premio de Qatar.

Pese a esto, fueron varios los pilotos que se vieron sorprendidos por una serie de pinchazos imposibles de prever, ya que todos aseguraron tras la carrera que sus compuestos funcionaban como debían poco antes de sufrir sus percances.

Debido a un asfalto que desgastaba tanto las gomas, y también a unos pianos que en ocasiones parecían actuar más como un cuchillo que como los típicos bordillos de un circuito de Fórmula 1, algunos pilotos, como fue el caso de Lando Norris o Valtteri Bottas, sufrieron sendos reventones que les pilló por sorpresa, y que acabaron prácticamente con sus opciones en la carrera.

En palabras del piloto finés de Mercedes, que tuvo el pinchazo cuando aún tenía opciones de subir al podio, reconoció que no hubo ningún signo que les pudiese haber ayudado a prever el incidente de su neumático delantero izquierdo:

"No sé qué pasó, no hubo ningún aviso ni ninguna advertencia, ni vibración ni nada, el ritmo seguía siendo constante y el agarre se sentía bien, así que simplemente sucedió".

"Al principio pensé que el viento se estaba volviendo más fuerte en la recta principal, ya que sentí que el coche iba un poco de lado, luego me salí en la primera curva y, obviamente, ese era el punto más desafortunado, justo después de la salida de boxes".

"Empezamos a tener vibraciones normalmente cuando sucede algo, pero ahora no había nada, todo lo notaba normal", concluyó Bottas.

Por parte de Lando Norris, la situación fue diferente y bastante más dramática. Al contrario que el piloto de Mercedes, que llevaba medios, el de McLaren en el momento del pinchazo llevaba unos neumáticos duros con no muchas vueltas a sus espaldas.

"Nunca esperas que el neumático explote de repente, especialmente el duro. Ni siquiera llevábamos muchas vueltas, 20 giros o algo así, creo que debería haber durado más de 20 vueltas como mínimo", dijo el joven británico.

"Siempre cuidas los neumáticos para que no se desgasten mucho, pero no esperas que de repente se rompa por completo. Fue algo bastante peligroso y no debería suceder".

Antes de finalizar, y mandando un mensaje directo en dirección a Pirelli, suministrador oficial de neumáticos de la F1, Norris se mostró bastante crítico y habló sin pelos en la lengua:

"Deberían mejorar los neumáticos, porque es peligroso para nosotros como pilotos. Arriesgamos mucho cada vez que salimos a pista y si no podemos simplemente pilotar un coche de Fórmula 1, ¿qué podemos hacer?", concluyó por su parte el de McLaren.

Galería: Las mejores fotos de Lando Norris en el GP de Qatar de F1 2021:

Lewis Hamilton, Mercedes W12, y Lando Norris, McLaren MCL35M, pasan la bandera a cuadros 1 / 14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 2 / 14 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521 3 / 14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 4 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 5 / 14 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 6 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 7 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 8 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 9 / 14 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 10 / 14 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 11 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 12 / 14 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 13 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 14 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images