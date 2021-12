Los equipos de la Fórmula 1 están trabajando sin descanso en los nuevos monoplazas con efecto suelo que llegarán en 2022, cuyo objetivo es ayudar a mejorar el espectáculo de las carreras al permitir que los pilotos puedan seguirse más de cerca unos a otros.

Varios pilotos que ya han podio probar los nuevos coches en el simulador han dicho que requerirán una forma de pilotar bastante diferente al actual, ya que se espera que estén mucho más al límite que los actuales.

Sin embargo, Valtteri Bottas, que ha probado versiones del coche de 2022 tanto en el simulador de Mercedes como en el de Alfa Romeo, tiene la sensación de que no serán tan diferentes.

En referencia a su trabajo en el simulador de Mercedes a principios de este año, y las pruebas que pudo hacer con Alfa Romeo hace unas semanas, el piloto finlandés dijo: "Al menos en ese momento, parecía que los coches estaban un poco fuera de lo normal en términos de carga aerodinámica".

"Pero la sensación general, al menos desde el simulador, no fue tan diferente. No podemos simular la persecución de otros coches en pista y cosas por el estilo, pero no es muy diferente. Tal vez tengan un poco menos de carga aerodinámica, pero, como he dicho, eso cambiará", añadió.

Los comentarios de Bottas contrastan con los de Lando Norris, piloto de McLaren, que reconoció que los nuevos coches de F1 le recordaban bastante a los de F2.

"Definitivamente habrá un estilo de pilotaje ligeramente diferente", dijo Norris recientemente cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre las posibles diferencias.

"No creo que sea tan agradable de pilotar en cierto modo. Creo que iremos un poco más al límite cuando empujemos al máximo y demás. Un poco como la Fórmula 2, creo, donde se ven más la luchas contra otros coches y esas cosas".

"Pero podría estar equivocado porque las cosas están cambiando constantemente. Lo que pilotaba hace un mes va a ser muy diferente a lo que vamos a conducir ahora, y será todavía más diferente probablemente de nuevo cuando lleguemos a la primera carrera".

Bottas, sin embargo, dijo que estaba un poco triste por ver cómo la F1 se despedía de los coches de alta carga aerodinámica que han conseguido tiempos de vuelta de récord en las últimas temporadas.

"Ha sido divertido, especialmente el año pasado (2020), los coches eran incluso más rápidos que este año, con más carga aerodinámica", dijo.

"Pero bueno, si la acción en pista el año que viene es mejor y podemos seguirnos más de cerca, entonces debería ser aún más divertido, y creo que los coches en el futuro serán tan rápidos como ahora. Esperemos que sea así", concluyó el de Alfa Romeo.

Valtteri Bottas en su primer test con Alfa Romeo en F1:

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 1 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 2 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 3 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 4 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 5 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 6 / 15 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 7 / 15 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing 8 / 15 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 9 / 15 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 10 / 15 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 11 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 12 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 13 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 14 / 15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El volante de Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 15 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images