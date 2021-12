Michael Schumacher: ocho años de lucha y silencio

A las 11:07 horas del 29 de diciembre de 2013 el destino de Michael Schumacher cambió para siempre en las laderas de la estación francesa de Meribel. El siete veces campeón del mundo de F1 se salió de pista esquiando y se fue al suelo, golpeándose la cabeza contra una piedra.

El estado de salud del Kaiser fue una incógnita desde el primer momento. La información se fue filtrando poco a poco. Se desveló que el casco que llevaba se partió en el impacto, que el soporte metálico de la cámara montada se le clavó en el craneo y que entró en coma para proteger las posibles lesiones cerebrales. Fue llevado de urgencia al hospital de Moutiers y más adelante la familia informó que se le trasladó a un hospital en Lausana (Suiza).

De repente, la luz de un hombre que vivió corriendo a más de 300 km/h se apagó. Desde ese dramático momento, Schumi ha estado rodeado del amor incondicional de su familia. Su esposa Corinna equipó su casa como si fuera una unidad de cuidados intensivos.

Cuanto más tiempo pasa, más se desvanece la esperanza de una recuperación milagrosa. La realidad es dura, muy dura, pero Schumacher nunca ha dejado de luchar. Aún así, el recuerdo de quien sigue siendo un mito de la Fórmula 1 no se extingue y todavía conserva el récord de siete campeonatos del mundo, ahora compartido con Lewis Hamilton.

El documental que Netflix estrenó en septiembre dedicado a Schumacher transmitió la dureza de la situación en palabras de Corinna: "Le echo de menos cada día, aunque esté aquí. Es diferente, pero está aquí y eso nos da mucha fuerza. Vivimos juntos en la casa. Está en tratamiento. Hacemos todo lo posible para que sienta una conexión familiar.

Qué se sabe sobre Michael Schumacher

La información sobre el estado de salud de Michael Schumacher sigue llegando a cuentagotas. Nuestros compañeros de la edición alemana de Motorsport.com explicaron que ningún periodista recibe noticias al respecto porque existe una especie de 'pacto de caballeros' entre la prensa, la familia y Sabine Kehm [su portavoz], apuntó Kehm

"El problema es que Sabine y su familia no comparten mucha información. Básicamente solo hablan una vez en todo el año, por lo que muchos 'periodistas' inventan desgraciadamente sus propias historias".

Sin embargo uno de los pocos que tiene derecho a hablar sin que la familia reaccione negativamente es Jean Todt, expresidente de la FIA quien fuera su jefe en Ferrari. El pasado agosto volvió a dar algunas pinceladas sobre el estado de salud de Schumacher en una entrevista con el diario alemán Bild.

"Desde su accidente de esquí, he pasado mucho tiempo con su esposa Corinna. Es una gran mujer y ahora dirige a la familia", asegura el francés. "Corinna nunca esperó algo así, pero desgraciadamente ocurrió y no tuvo elección. Gracias al trabajo de los médicos y a la ayuda de Corinna, que quería que Michael sobreviviera, sobrevivió, pero con consecuencias. Y en este momento está luchando con estas consecuencias. Esperamos que las cosas mejoren lenta, pero inexorablemente".

Por si te lo perdiste: Todt: "Schumacher sobrevive gracias a Corinna y los médicos"

En su último acto al frente de la FIA, Todt también se acordó del germano: "Nunca lo he considerado el mejor piloto de la historia, porque creo que es muy difícil decir eso. La Fórmula 1 celebró su 70º aniversario hace no mucho. Creo que hay mejores pilotos en diferentes épocas. Recordamos a Fangio, que fue el mejor piloto de su época. Michael fue el mejor piloto de su era. Hoy podemos decir que Hamilton es el mejor piloto de actual, pero estuvo Jim Clark, que fue el mejor piloto de su tiempo", explicó.

Su compatriota Sebastian Vettel siempre que puede muestra su admiración total por Schumacher y en el pasado GP de Abu Dhabi se posicionó del lado de Max Verstappen cuando le preguntaron qué sentía ante la posibilidad de que Hamilton se convierta en el piloto con más mundiales en la historia.

"Michael es mi héroe. Por esa razón, probablemente no quiero que gane Lewis", señaló. En cierto modo me alegraría que el récord de Michael siguiera en pie. Aunque gane Lewis, para mí Michael sigue siendo el más grande, así que Lewis puede ganar uno más, dos más, tres más, cinco campeonatos más, eso no cambia nada para mí. Y me llevo bien con Lewis, así que, como he dicho, probablemente el instinto me dice que quiero que gane Max para mantener vivo el récord de Michael, pero mi cabeza tiene bastante claro que debe ganar el mejor".

Mick devuelve el apellido Schumacher a la Fórmula 1

El hijo mayor de Schumacher, Mick debutó en 2021 en la Fórmula 1 con el equipo Haas, después de haberse proclamado campeón de la Fórmula 2 un año antes. Con el apoyo de la Ferrari Driver Academy intenta seguir los pasos de su padre y en 2022 será piloto reserva de la Scuderia.

Michael Schumacher, el Kaiser, cumplirá 53 años el próximo 3 de enero, pero su leyenda sigue igual de viva que siempre. ¿Le volveremos a ver? Keep fighting, Michael! (¡Sigue luchando, Michael!).

GP de Bélgica 1992 1 / 91 Foto de: LAT Images GP de Portugal 1993 2 / 91 Foto de: LAT Images GP de Brasil 1994 3 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP del Pacífico 1994 4 / 91 Foto de: LAT Images GP de San Marino 1994 5 / 91 Foto de: LAT Images GP de Mónaco 1994 6 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Canadá 1994 7 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP de Francia 1994 8 / 91 Foto de: LAT Images GP de Hungría 1994 9 / 91 Foto de: LAT Images GP de Europa 1994 10 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP de Brasil 1995 11 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP de España 1995 12 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Mónaco 1995 13 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP de Francia 1995 14 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Alemania 1995 15 / 91 Foto de: LAT Images GP de Bélgica 1995 16 / 91 Foto de: LAT Images GP de Europa 1995 17 / 91 Foto de: LAT Images GP del Pacífico 1995 18 / 91 Foto de: LAT Images GP de Japón 1995 19 / 91 Foto de: LAT Images GP de España 1996 20 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Bélgica 1996 21 / 91 Foto de: LAT Images GP de Italia 1996 22 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Mónaco 1997 23 / 91 Foto de: LAT Images GP de Canadá 1997 24 / 91 Foto de: LAT Images GP de Francia 1997 25 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Bélgica 1997 26 / 91 Foto de: LAT Images GP de Japón 1997 27 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Argentina 1998 28 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Canadá 1998 29 / 91 Foto de: LAT Images GP de Francia 1998 30 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Gran Bretaña 1998 31 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Hungría 1998 32 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP de Italia 1998 33 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de San Marino 1999 34 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Mónaco 1999 35 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Australia 2000 36 / 91 Foto de: LAT Images GP de Brasil 2000 37 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de San Marino 2000 38 / 91 Foto de: LAT Images GP de Europa 2000 39 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP de Canadá 2000 40 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Italia 2000 41 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Estados Unidos 2000 42 / 91 Foto de: LAT Images GP de Japón 2000 43 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Malasia 2000 44 / 91 Foto de: LAT Images GP de Australia 2001 45 / 91 Foto de: LAT Images GP de Malasia 2001 46 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de España 2001 47 / 91 Foto de: LAT Images GP de Mónaco 2001 48 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Europa 2001 49 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Francia 2001 50 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Hungría 2001 51 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Bélgica 2001 52 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Japón 2001 53 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Australia 2002 54 / 91 Foto de: LAT Images GP de Brasil 2002 55 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de San Marino 2002 56 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de España 2002 57 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Austria 2002 58 / 91 Foto de: LAT Images GP de Canadá 2002 59 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Gran Bretaña 2002 60 / 91 Foto de: LAT Images GP de Francia 2002 61 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Alemania 2002 62 / 91 Foto de: LAT Images GP de Bélgica 2002 63 / 91 Foto de: LAT Images GP de Japón 2002 64 / 91 Foto de: Ferrari Media Center GP de San Marino 2003 65 / 91 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images GP de España 2003 66 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP de Austria 2003 67 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP de Canadá 2003 68 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP de Italia 2003 69 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Estados Unidos 2003 70 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Australia 2004 71 / 91 Foto de: LAT Images GP de Malasia 2004 72 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP de Bahrein 2004 73 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP de San Marino 2004 74 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP de España 2004 75 / 91 Foto de: Peter Spinney / Motorsport Images GP de Europa 2004 76 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP de Canadá 2004 77 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP de Estados Unidos 2004 78 / 91 Foto de: LAT Images GP de Francia 2004 79 / 91 Foto de: Ferrari Media Center GP de Gran Bretaña 2004 80 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP de Alemania 2004 81 / 91 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images GP de Hungría 2004 82 / 91 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images GP de Japón 2004 83 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Estados Unidos 2005 84 / 91 Foto de: LAT Images GP de Europa 2006 85 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP de San Marino 2006 86 / 91 Foto de: Michael Cooper / Motorsport Images GP de Estados Unidos 2006 87 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP de Francia 2006 88 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP de Alemania 2006 89 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Italia 2006 90 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de China 2006 91 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images