Bearman: "Tengo suerte de estar aquí, he evitado un accidente monstruoso con Hadjar"

Oliver Bearman e Isack Hadjar han relatado su escalofriante casi accidente en la primera vuelta del Gran Premio de China de Fórmula 1, con el piloto de Haas F1 reconociciendo que tuvo mucha suerte.

La pareja luchaba por la sexta posición cuando Hadjar perdió el control a alta velocidad en la curva 13, que da paso a la larga recta trasera; Bearman evitó por muy poco al Red Bull que trompeaba, pero tuvo que tomar una acción evasiva internándose profundamente en la escapatoria.

"Fue todo muy instantáneo, la forma en que el coche se me fue de repente", explicó escuetamente el francés. "Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar o de hacer nada; simplemente trompeó y ya estaba todo perdido". Aun así, sumó cuatro puntos al terminar octavo.

"Tuve muchísima suerte, la verdad, de evitar eso", comentó Bearman visiblemente aliviado. "Quiero decir, tengo suerte de estar aquí".

"Sinceramente, habría sido un accidente monstruoso. Fue una curva realmente complicada durante toda la carrera, con el viento que hacía hoy. El equilibrio del coche estaba por todas partes, creo que para todos… bueno, espero que para todos, porque para mí fue muy difícil".

"Y con Isack, ya sabes, estábamos apretando fuerte y, para ser honesto, parecía que la curva ya estaba hecha y, de repente, lo veo cruzado. Entonces intento evitarlo en una décima de segundo. Me fui a la izquierda, tuve que salir de la pista para esquivarlo y terminé de nuevo último".

"Así que en las dos carreras que llevo este año, Australia y China, he acabado prácticamente último después de la primera vuelta. Pero estamos progresando y la carrera fue fantástica después de eso".

El relato de Bearman era ligeramente exagerado. En realidad cayó hasta la 12ª posición al final de la primera vuelta, con seis coches todavía por detrás; le bastaron nueve vueltas para volver al top 10, tras adelantar a Carlos Sainz, Max Verstappen y Liam Lawson.

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Tras la intervención del coche de seguridad, Bearman realizó lo que describió como "40 vueltas de clasificación" para superar sucesivamente a Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Arvid Lindblad, Esteban Ocon y Franco Colapinto en su camino hacia un notable quinto puesto final.

"Sí, hice algunos adelantamientos en pista", añadió el británico con naturalidad. "Sabes, era más rápido que los RB y también más rápido que el Audi en ese momento. Eso fue fuerte y el coche se sentía genial".

"Luego, conseguimos un momento perfecto con el coche de seguridad. Pero creo que la mala suerte de la primera vuelta quedó más o menos compensada con el buen timing del safety car. Básicamente volví a estar donde había empezado después de todo eso; estaba justo detrás de Pierre, que es donde estaba a mitad de la primera vuelta antes de todo el caos. Así que eso fue genial".

"El ritmo fue realmente fuerte después. Pude deshacerme del tráfico y, sinceramente, estaba haciendo como 40 vueltas de clasificación, lo cual fue muy divertido".

El sólido botín de 10 puntos de Bearman sitúa a Haas en la cuarta posición del campeonato de constructores, por delante de Red Bull y a solo un punto de McLaren; mientras tanto, el piloto de 20 años asciende al quinto puesto en la clasificación de pilotos, solo superado por los corredores de Mercedes y Ferrari.

Información adicional de Stuart Codling.