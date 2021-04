Russell: "En Imola hice valoraciones atrevidas"

El accidente de Valtteri Bottas y George Russell durante el GP de Emilia Romagna de hace dos semanas desató una serie de reacciones posteriores que sorprendieron a muchos y que dejaron en evidencia al británico por exceso de fogosidad.

Aunque los comisarios del evento determinaron que el incidente fue "un lance de carrera", dejaron claro que el finlandés de Mercedes dejó espacio en todo momento al de Williams.

En un principio, Russell se fue a por Bottas, que aún no se había bajado del monoplaza, y tras intercambiar airadamente varios comentarios, le dio una especie de colleja en el casco. Posteriormente, llegó a sugerir que Bottas había provocado el accidente porque se trataba del junior de Mercedes el que le iba a superar.

No obstante, el joven británico de 23 años acudió a las redes sociales para pedir disculpas por su actitud y para tratar de aclarar lo sucedido. Este jueves, antes del GP de Portugal, Russell reconoció haber recibido una buena lección del incidente en Imola.

"Hay muchas cosas que he aprendido de ello. En primer lugar, como piloto de carreras, una de las reglas es que nunca deberías tocarte con un compañero de equipo y para mí... obviamente Valtteri está en otro coche, pero soy piloto Mercedes y estoy aquí gracias a Mercedes. Lewis y Valtteri para mí son como compañeros de equipo y creo que eso es algo que no se me pasó por la cabeza en el calor del momento", comenzó el piloto británico en una entrevista con Channel 4.

"En segundo lugar, tal y como decidieron los comisarios, fue un lance de carrera. Fue simplemente desafortunado. Pero acabé decepcionado conmigo mismo por cómo reaccioné después. Sentí que no fui yo. Fui contra mis instintos de alejarme del lugar del accidente porque quería mostrar mis emociones. Y, para ser sincero, mis emociones eran muy intensas después de haber tenido un accidente a 320 km/h".

El joven piloto de Williams deja claro que seguirá luchando al máximo con sus rivales en pista, pero que gestionará sus emociones de otra manera a partir de ahora.

"Muchas cosas se me pasaron por la cabeza... no va a cambiar mi manera de actuar cuando compita contra otros rivales. Si veo la oportunidad, si veo el espacio, voy a ir a por ello. Pero, sin duda, he aprendido que tengo que gestionar las cosas de otra manera; necesito ver la imagen completa antes de hacer valoraciones precipitadas y atrevidas, que es lo que hice aquel domingo por la tarde", reconoció.

"Y por ello sentí que era importante pedir disculpas a la gente que considero que decepcioné con esas acciones tras la carrera".

