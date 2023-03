"Alonso puede hacer muchos podios este año y ganar; es implacable"

Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso disputa en este 2023 su temporada número 20 en Fórmula 1, y sigue acumulando récords con su larga carrera en la máxima categoría. Eso, unido a que se conserva al más alto nivel, genera multitud de elogios, y el expiloto David Coulthard se sumó a la lista de los que aprecian lo que está logrando el asturiano.

En el GP de Bahrein que daba inicio al campeonato, Motorsport.com pudo hablar con el escocés, que dejó claro su pensamiento de que Alonso puede dar grandes alegrías a la afición española en 2023: "El tipo es implacable. Tiene un hambre... y después de haber tomado, digamos, algunas decisiones dudosas durante su carrera con algunos de los equipos a los que ha ido, parece que esta de ir a Aston Martin fue una decisión inspirada".

Coulthard admite que Red Bull es el equipo a batir, pero sitúa a Aston Martin detrás, lo que daría a Alonso grandes oportunidades en una carrera con contratiempos para los de las bebidas energéticas: "Aston estuvo un poco por debajo del rendimiento de Red Bull en Bahrein, pero aun así fue una actuación muy, muy sólida. Y Alonso es un gran piloto".

"Ya sabes, la gente hace comentarios sobre su edad, pero está en forma, está concentrado. Y realmente creo que tiene la capacidad de hacer muchos podios este año. Y cuando tienes un coche como ese, entonces tienes la oportunidad de lograr una victoria en algún momento si hay problemas de fiabilidad de Red Bull o cosas así".

Cuando se le insiste en si entonces Alonso puede lograr la ansiada victoria 33 (¿cómo 33?), Coulthard explica su pensamiento: "Sí, lo creo. No en una batalla directa con Red Bull. Pero dicho eso, incluso aunque Red Bull fue dominante en Bahrein, ya sabes cómo es la F1: montas un neumático incorrecto, otro día te revienta un neumático, o de repente tu coche no funciona".

"Viendo lo cerca que estuvo la clasificación, es una muy buena indicación del potencial que existe. Así que por eso estoy feliz por Fernando, y eso es lo que de verdad me emociona, porque tengo mucho respeto por el tipo, es implacable".

Alonso dijo un 'adiós' a la Fórmula 1 en 2018 con McLaren que luego se convirtió en un 'hasta luego' cuando volvió en 2021 con Alpine. Coulthard, pese a que Alonso no tiene de momento ninguna intención de dejarlo, considera que el bicampeón no tiene ya nada que demostrar, y lo valora mucho: "Podría haberse ido y seguir siendo considerado uno de los grandes, pero sigue ahí. Y eso me encanta".

Centrándose en Aston Martin, ante la pregunta de si podrán aprovechar la sanción del túnel de viento de Red Bull y alcanzarles, Coulthard dijo: "Al 100%. Se les ocurrió un buen paquete aerodinámico, tienen un buen motor Mercedes. Tienen la nueva fábrica en marcha. Obviamente, cosas como esa de la fábrica no van a ser claves este año, pero sí significa que tienen una buena base para asentarse como un equipo consistente".

Coulthard estuvo en Red Bull cuatro temporadas, desde el primer año de la escudería (cuando absorbieron Jaguar) hasta 2008, antes de que empezaran a llegar las victorias y títulos: "Si pienso en mi etapa en Red Bull, empezamos bien fuera del top 10, y poco a poco vas avanzando hasta que tienes un coche ganador. Parece que ahora Aston tienen una buena base sólida para darles la oportunidad de terminar terceros, en el peor de los casos, en el campeonato de constructores".

Con información adicional de Oleg Karpov