¿Ha tenido Alonso tan mala suerte en la F1 2021 como dice?

En el Istanbul Park, Alonso destacó en la clasificación y consiguió salir quinto, pero en la salida en mojado fue arrollado en la curva 1 por Pierre Gasly, que se encontró algo encajonado entre el español y Sergio Pérez.

Intentando remontar, Alonso también se tocó con Mick Schumacher, piloto de Haas, tras caer al 17º puesto. Debido a esta acción, el español recibió una penalización de cinco segundos.

En un día en el que las condiciones mixtas ofrecían oportunidades para puntuar, los incidentes de Alonso le impidieron terminar más allá de un retrasado 16º puesto. Esto le llevó a decir que "la suerte parece seguir evitándonos este año a lo grande”. “Supongo que estamos acumulando mucha para el año que viene”, añadió.

Los comentarios de Alonso quizá suenen extraños después de que esté disfrutando de una sólida temporada de regreso con el reconstruido equipo Alpine, en la que está superando a su compañero de equipo, Esteban Ocon, –algo que suele ser importante en su trayectoria– y Alpine está por delante de AlphaTauri y Aston Martin en la lucha por la quinta posición del Mundial.

Pero no es tanto la clasificación del campeonato lo que parece jugar en la mente de Alonso, sino más bien una serie de oportunidades perdidas para ganar en su regreso o, al menos, volver al podio, y con ello respaldar su afirmación de que a los 40 años es mejor piloto que cuando consiguió sus dos mundiales en 2005 y 2006.

En la alocada carrera en mojado de Hungría, Alonso tuvo la suerte de escapar de la melé de la curva 1, que se llevó por delante a varios aspirantes, pero creía que tenía el ritmo necesario para ganar.

Sin embargo, el hecho de haber perdido la posición en pista en favor de su compañero de equipo Ocon, le relegó a un papel de ayudante, que ejecutó de forma brillante al contener al Mercedes más rápido de Lewis Hamilton mientras Ocon se aseguraba su primera victoria.

Al final, Alonso no pudo evitar que Hamilton encontrara finalmente un hueco, lo que le apartó de un esquivo podio en la cuarta plaza.

Tras el desastre de Spa, las siguientes carreras con lluvia ofrecieron nuevas oportunidades para que Alonso se beneficiara del caos. En el Gran Premio de Rusia, en Sochi, ocupaba la sexta posición cuando la lluvia hizo acto de presencia y, en esas difíciles condiciones, escaló hasta la tercera posición.

Pero, al igual que el hasta ese momento líder Lando Norris, Alonso retrasó su parada para los intermedios durante una vuelta de más y perdió otra oportunidad de podio, cayendo hasta el sexto puesto en la meta.

Luego llegó el Gran Premio de Turquía, que se acabó para Alonso antes de empezar. En cualquier caso, Estambul habría sido el podio más improbable de todos, dado que los cuatro coches de Mercedes y Red Bull terminaron entre los cinco primeros.

Curiosamente, la frustración de Alonso no proviene del hecho de no haber podido sacar provecho de las condiciones de lluvia en los fines de semana no competitivos, que es el mantra de todos los pilotos de mitad de tabla y de los de atrás en la F1.

Explica que es porque las carreras en mojado han tendido a caer precisamente en los fines de semana en los que Alpine estaba más fuerte, pero las circunstancias le impidieron sacar el máximo provecho de ellas, mientras que los fines de semana menos competitivos del equipo produjeron un resultado más predecible.

"Es frustrante que cuando no somos competitivos, tengamos una carrera muy aburrida", dijo a Motorsport.com tras la carrera de Turquía. "Y cuando somos competitivos, tenemos una climatología loca y pasan cosas inesperadas".

Se hizo eco de sus comentarios en Sochi, donde afirmó que "nunca tenemos suerte" y que "cada punto que hemos conseguido este año es por mérito, nunca hemos tenido ningún regalo este año. Así que estoy orgulloso de cada punto sumado".

Si ha tenido mala suerte o no, es algo que se puede debatir, pero Alonso puede encontrar consuelo en el hecho de que su equipo de Enstone está empezando a encontrar su sitio y ha sido competitivo durante dos fines de semana consecutivos, algo que no había conseguido a principios de año.

Lejos de igualar la tendencia ascendente de su rival de 2020, McLaren, Alpine se ha quedado más estancado y apuesta por acertar con la revisión del reglamento de 2022 para dar el siguiente paso.

En cuanto al propio Alonso, asegura que está casi de vuelta a su mejor nivel tras conseguir su mejor posición en parrilla desde su regreso.

"Diría que este fin de semana, sí. En Sochi, de nuevo, hubo un poco de altibajos con el clima y los neumáticos de seco al final", dijo. "Creo que todavía queda un poco más por llegar, pero definitivamente estoy más confiado ahora".