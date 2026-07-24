2026 Fórmula 1 GP de Hungría
F1 en DIRECTO: FP2 del GP de Hungría (con Live Timing)
Sigue en vivo y en directo en este enlace la F1 de Hungría, los Entrenamientos Libres 2 del viernes en el Hungaroring, con Live Timing de tiempos y posiciones, imágenes, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Mari Boya de momento está 20º. Recordemos que no ha podido recoger mucha información en la FP porque ha tenido un accidente por un fallo en los frenos de su PREMA
¡Empiezan a bajar los tiempos! Rafael Cámara se pone 1º, por delante de Noel León y Kush Maini
Rafael Cámara aún no ha marcado ningún tiempo
Nikola Tsolov ya está en 1ª posición tras su primer intento, por delante de Gabriele Mini
¡Susto de Joshua Durksen! Estaba empezando vuelta y ha tenido un trallazo
Ojo, interesante estrategia de Rafael Cámara sale con el compuesto medio, el más duro de la F2 aquí
Sale a pista nuestro Mari Boya, que ha tenido un problema de frenos en la FP y ha terminado contra el muro
¡Empieza la qualy de F2!
En poco menos de un minuto se pondrá en marcha la qualy de F2
En cuanto a F1, este fin de semana los focos se los están llevando las mejoras de Aston Martin, pero ojo a este detalle nuevo del Mercedes...
El ingenioso detalle del alerón de Mercedes que llama la atención en Hungría
Mercedes llega al GP de Hungría sin grandes evoluciones pese a dominar la temporada, aunque sí ha introducido un curioso detalle en el alerón trasero que ha despertado el interés en el paddock.
No os desconectéis, porque la jornada en Hungría aún está lejos de terminar. Primero, tendremos la qualy de F2 y luego la segunda sesión de Libres de F1 y os lo contaremos todo aquí
Si os habéis perdido la qualy de F3... ¡Aquí tenéis un resumen con todos los resultados!
F3 en Hungría - Taponen logra la pole por delante de Slater y Colnaghi
Mira aquí todos los resúmenes, resultados y más del fin de semana de Fórmula 3 en el Hungaroring, durante el GP de Hungría.
No ha sido una buena sesión para Bruno del Pino, que saldrá 29º
POLE PARA TAPONEN
Slater no mejora y pierde la pole provisional. Tuuka Taponen se pone 1º
De momento, muchos pilotos mejorando sus tiempos
Empiezan a salir todos para los intentos finales
Todos los piltoos están en el pit lane ahora mismo, preparándose para salir a por unos últimos intentos
Tras los segundos intenteos, es Slater el nuevo líder con un 1:33.451
¡Vuelven los coches de la F3 al asfalto de Hungaroring!
Lidera Nael tras las primeras vueltas con un 1:33.533
¡Empieza la clasificación de la F3!
¡Y en menos de 5 minutos arranca la clasificación de la F3!
Sainz y Verstappen tendrán que declarar en los próximos minutos ante los comisarios por varios incidentes durante la FP1 de Hungría
Ahora, durante este parón, Adrian Newey hablará en la rueda de prensa oficial de la FIA. Veremos qué dice
Sin duda, Aston Martin ha dado un paso adelante en cuanto a rendimiento. Veremos si lo confirman en la FP2