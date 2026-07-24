¿Fallaron las nuevas piezas del Aston Martin de Stroll? Newey lo aclara

El esperado estreno del AMR26B dejó sensaciones prometedoras en pista, pero también el primer gran susto del fin de semana para Aston Martin. La inesperada rotura de la suspensión trasera del coche de Lance Stroll durante los Libres 1 disparó las dudas sobre la fiabilidad del paquete de 16 mejoras introducido en Hungría. Sin embargo, Adrian Newey quiso rebajar rápidamente esa teoría: la zona donde se produjo el fallo, aseguró, no forma parte de las novedades estrenadas este fin de semana.

La avería llegó cuando Stroll rodaba con total normalidad entre las curvas 2 y 3 del Hungaroring. Sin haber sufrido ningún toque ni salida de pista, la suspensión trasera cedió de forma repentina, provocando un trompo y la única bandera roja de la sesión. La imagen de la rueda completamente desalineada alimentó inmediatamente las sospechas de que el problema pudiera estar relacionado con el revolucionario paquete técnico que Aston Martin llevaba meses preparando.

No era una hipótesis descabellada. El equipo de Silverstone llegó a Hungría con hasta 16 modificaciones aerodinámicas y mecánicas, el mayor paquete de mejoras de toda la parrilla, además de reconocer que disponía de muy pocos repuestos tras el enorme esfuerzo realizado para tener listas dos especificaciones del nuevo coche antes del parón veraniego. Incluso rompió el toque de queda entre el jueves y el viernes para completar el montaje de ambos monoplazas.

Sin embargo, durante la rueda de prensa oficial de jefes técnicos de la FIA, Newey dejó claro que, por ahora, nada apunta directamente a las piezas nuevas.

"Como os podéis imaginar, todo el mundo está intentando entender exactamente qué ha fallado y qué ha ocurrido. Solo cuando lo comprendamos podremos decir qué haremos después, aunque obviamente necesitamos tener una respuesta bastante pronto para los Libres 2", explicó.

El ingeniero británico también fue preguntado específicamente por si la avería estaba relacionada con los cambios introducidos para reducir peso o con la nueva suspensión trasera.

Su respuesta fue contundente. "La zona afectada en realidad no ha cambiado. Vamos justos de repuestos porque los carenados y algunos elementos sí son diferentes, así que hay pequeños cambios en esa zona, pero en ese sentido es algo muy inesperado."

Newey insistió en que todavía es demasiado pronto para extraer conclusiones: "Hasta que entendamos exactamente qué ha ocurrido, es difícil hacer más comentarios."

Aston Martin busca respuestas antes de la FP2

Las palabras de Newey descartan, al menos de forma inicial, que la pieza que se rompió forme parte del nuevo paquete de evolución. Eso no significa necesariamente que las mejoras queden completamente al margen de la investigación, ya que el equipo todavía debe determinar si el fallo pudo deberse a algún problema de integración, montaje o interacción con el resto de componentes modificados en el AMR26B.

La prioridad ahora pasa por encontrar el origen de la avería y garantizar que Fernando Alonso pueda continuar el programa previsto sin riesgos. El asturiano completó toda la primera sesión sin incidentes y dejó señales esperanzadoras sobre el potencial del nuevo coche, pero Aston Martin necesita resolver cuanto antes el primer gran interrogante que ha acompañado al esperado debut del AMR26B en Hungría.