F3 en Hungría - Taponen logra la pole por delante de Slater y Colnaghi
Mira aquí todos los resúmenes, resultados y más del fin de semana de Fórmula 3 en el Hungaroring, durante el GP de Hungría.
La Fórmula 3 disputa su última ronda antes de las vacaciones de verano junto a la Fórmula 1 y la Fórmula 2, que de hecho será la antepenúltima de la temporada 2026. Mira aquí los horarios, resultados de cada sesión, resúmenes y más para que no te pierdas nada de la F3 en el Hungaroring.
Clasificación de la F3 en Hungría
La clasificación de Fórmula 3 en Hungría se disputó viernes a las 15:00h para decidir la parrilla de salida de cara a las dos carreras de este de la F3 este fin de semana.
Tras las primeras vueltas rápidas, fue Nael quien marcó el mejor tiempo con un 1:33.533, por delante de Taponen y Nakamura. Sin embargo, todavía quedaba uno o incluso dos intentes para bajar esa referencia.
En los segundos intentos fue Slater el que se colocó al frente con un 1:33.451, por delante de Lacorte y Badoer, mientras Bruno del Pino se quedaba 20º tras abortar su vuelta debido a una salida de pista.
Finalmente todo se decidió en la última y tercera tanda, donde Taponen se impuso con un crono de 1:33.411, con Slater segundo a 0.040s y Colnaghi tercero a 0.064s. El resto del top 10 fue para Lacorte, Badoer, Ugochukwu, Nael, Ruvera, Nakamura y Xie.
El español Bruno del Pino no pudo pasar de la 24ª posición.
Resultados de la clasificación de la F3 en Hungría
Q
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|12
|
1'33.411
|168.840
|2
|
F. Slater Trident
|5
|12
|
+0.040
1'33.451
|0.040
|168.768
|3
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|12
|
+0.064
1'33.475
|0.024
|168.725
|4
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|13
|
+0.104
1'33.515
|0.040
|168.653
|5
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|12
|
+0.112
1'33.523
|0.008
|168.638
|6
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|12
|
+0.113
1'33.524
|0.001
|168.636
|7
|
T. Naël Campos Racing
|1
|12
|
+0.122
1'33.533
|0.009
|168.620
|8
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|12
|
+0.142
1'33.553
|0.020
|168.584
|9
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|12
|
+0.199
1'33.610
|0.057
|168.481
|10
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|12
|
+0.242
1'33.653
|0.043
|168.404
|Ver resultados
Resumen de la FP1 de la F3 en Hungría
El segundo clasificado del campeonato y perseguidor, Freddie Slater, fue el más rápido en el inicio del fin de semana de Hungría, con una marca de 1:33.947. Sacó más de una décima a Brando Badoer, con Pedro Cleron tercero. Es la cuarta sesión consecutiva que lidera Slater, que llega a Hungría a solo un punto de Ugochukwu.
Cuando se encendió el semáforo verde en el pitlane del Hungaroring, Woohyun Shin fue el primero en aparecer sobre el asfalto, pero su primera marca se anuló por saltarse los llímites de pista. Los Rodin fueron los últimos en salir, y en ese momento el líder Ugo Ugochukwu lideraba la tabla con un 1:34.798 que dejaba a 52 milésimas a Slater.
La primera salida de Matteo de Palo fue acidentada, con una excursión por la curva 7, pero el mayor susto fue para Salim Hanna, que provocó una bandera roja acabando contra las protecciones de la curva 5. Quedaban 12 minutos cuando se reanudó todo, y Ugochukwu bajó a 1:34.522, 0.180s por delante de Slater.
Jin Nakamura, de Hitech, mejoró ese registro bajando a 1:34.360, pero Slater bajó al tiempo que ya nadie mejoraría hasta el final. La peor parte fue para su compañero Noah Stromsted, que provocó otra bandera roja con una avería en su Trident. Ahí terminó esa FP1.
Resultados de la FP1 de la F3 en Hungría
Libres 1
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
F. Slater Trident
|5
|8
|
1'33.947
|167.877
|2
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|7
|
+0.135
1'34.082
|0.135
|167.636
|3
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|7
|
+0.400
1'34.347
|0.265
|167.165
|4
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|7
|
+0.422
1'34.369
|0.022
|167.126
|5
|
T. Naël Campos Racing
|1
|8
|
+0.450
1'34.397
|0.028
|167.077
|6
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|8
|
+0.471
1'34.418
|0.021
|167.040
|7
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|8
|
+0.515
1'34.462
|0.044
|166.962
|8
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|7
|
+0.575
1'34.522
|0.060
|166.856
|9
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|8
|
+0.686
1'34.633
|0.111
|166.660
|10
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|7
|
+0.711
1'34.658
|0.025
|166.616
|Ver resultados
Carrera sprint de la F3 en Hungría
La carrera sprint de la Fórmula 3 en Hungría es la primera carrera del sábado, a las 10:05h y a 24 vueltas al Hungaroring, sin obligatoriedad de hacer un pitstop y puntuando los 10 primeros clasificados: 10 puntos el que gana, 9 el que queda segundo, 8 el que queda tercero y así hasta 1 punto para el décimo. Te recordamos que la carrera sprint es con parrilla invertida en las 12 primeras posiciones: el poleman sale 12º, el segundo clasificado sale 11º, el tercero sale 10º y así hasta el 12º clasificado, que sale primero.
Resultados de la carrera sprint de la F3 en Hungría
Por disputarse
Carrera principal de la F3 en Hungría
La séptima carrera principal de Fórmula 3 2026, la de Hungría, será la primera del domingo, desde las 08:40h, y ahí ya se reparten los puntos totales, es decir, 25 puntos al ganador, 18 al segundo, 15 al tercero y así hasta el décimo, además de un punto por la vuelta rápida si la logra un piloto que acaba en los puntos. La carrera de Hungría de F3 es con la parrilla según la clasificación del viernes, sin invertir posiciones.
Resultados de la carrera principal de la F3 en Hungría
Por disputarse
Así está el campeonato de F3 antes de las carreras de Hungría
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
U. UgochukwuCampos Racing
|104
|2
|
F. SlaterTrident
|103
|3
|
T. NaëlCampos Racing
|65
|4
|
N. StrømstedTrident
|59
|5
|
E. RiveraCampos Racing
|56
|6
|
M. GładyszART Grand Prix
|54
|7
|
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
|54
|8
|
B. BadoerRodin Motorsport
|50
|9
|
B. del PinoVan Amersfoort Racing
|49
|10
|
P. ClerotRodin Motorsport
|48
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