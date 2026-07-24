F3 en Hungría - Taponen logra la pole por delante de Slater y Colnaghi

La Fórmula 3 disputa su última ronda antes de las vacaciones de verano junto a la Fórmula 1 y la Fórmula 2, que de hecho será la antepenúltima de la temporada 2026. Mira aquí los horarios, resultados de cada sesión, resúmenes y más para que no te pierdas nada de la F3 en el Hungaroring.

Clasificación de la F3 en Hungría

La clasificación de Fórmula 3 en Hungría se disputó viernes a las 15:00h para decidir la parrilla de salida de cara a las dos carreras de este de la F3 este fin de semana.

Tras las primeras vueltas rápidas, fue Nael quien marcó el mejor tiempo con un 1:33.533, por delante de Taponen y Nakamura. Sin embargo, todavía quedaba uno o incluso dos intentes para bajar esa referencia.

En los segundos intentos fue Slater el que se colocó al frente con un 1:33.451, por delante de Lacorte y Badoer, mientras Bruno del Pino se quedaba 20º tras abortar su vuelta debido a una salida de pista.

Finalmente todo se decidió en la última y tercera tanda, donde Taponen se impuso con un crono de 1:33.411, con Slater segundo a 0.040s y Colnaghi tercero a 0.064s. El resto del top 10 fue para Lacorte, Badoer, Ugochukwu, Nael, Ruvera, Nakamura y Xie.

El español Bruno del Pino no pudo pasar de la 24ª posición.

Resultados de la clasificación de la F3 en Hungría

Q Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 T. Taponen MP Motorsport 8 12 1'33.411 168.840 2 F. Slater Trident 5 12 +0.040 1'33.451 0.040 168.768 3 M. Colnaghi MP Motorsport 7 12 +0.064 1'33.475 0.024 168.725 4 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 13 +0.104 1'33.515 0.040 168.653 5 B. Badoer Rodin Motorsport 18 12 +0.112 1'33.523 0.008 168.638 6 U. Ugochukwu Campos Racing 2 12 +0.113 1'33.524 0.001 168.636 7 T. Naël Campos Racing 1 12 +0.122 1'33.533 0.009 168.620 8 E. Rivera Campos Racing 3 12 +0.142 1'33.553 0.020 168.584 9 J. Nakamura Hitech Racing 25 12 +0.199 1'33.610 0.057 168.481 10 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 12 +0.242 1'33.653 0.043 168.404

Resumen de la FP1 de la F3 en Hungría

El segundo clasificado del campeonato y perseguidor, Freddie Slater, fue el más rápido en el inicio del fin de semana de Hungría, con una marca de 1:33.947. Sacó más de una décima a Brando Badoer, con Pedro Cleron tercero. Es la cuarta sesión consecutiva que lidera Slater, que llega a Hungría a solo un punto de Ugochukwu.

Cuando se encendió el semáforo verde en el pitlane del Hungaroring, Woohyun Shin fue el primero en aparecer sobre el asfalto, pero su primera marca se anuló por saltarse los llímites de pista. Los Rodin fueron los últimos en salir, y en ese momento el líder Ugo Ugochukwu lideraba la tabla con un 1:34.798 que dejaba a 52 milésimas a Slater.

La primera salida de Matteo de Palo fue acidentada, con una excursión por la curva 7, pero el mayor susto fue para Salim Hanna, que provocó una bandera roja acabando contra las protecciones de la curva 5. Quedaban 12 minutos cuando se reanudó todo, y Ugochukwu bajó a 1:34.522, 0.180s por delante de Slater.

Jin Nakamura, de Hitech, mejoró ese registro bajando a 1:34.360, pero Slater bajó al tiempo que ya nadie mejoraría hasta el final. La peor parte fue para su compañero Noah Stromsted, que provocó otra bandera roja con una avería en su Trident. Ahí terminó esa FP1.

Resultados de la FP1 de la F3 en Hungría

Libres 1 Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 F. Slater Trident 5 8 1'33.947 167.877 2 B. Badoer Rodin Motorsport 18 7 +0.135 1'34.082 0.135 167.636 3 P. Clerot Rodin Motorsport 17 7 +0.400 1'34.347 0.265 167.165 4 J. Nakamura Hitech Racing 25 7 +0.422 1'34.369 0.022 167.126 5 T. Naël Campos Racing 1 8 +0.450 1'34.397 0.028 167.077 6 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 8 +0.471 1'34.418 0.021 167.040 7 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 8 +0.515 1'34.462 0.044 166.962 8 U. Ugochukwu Campos Racing 2 7 +0.575 1'34.522 0.060 166.856 9 M. Colnaghi MP Motorsport 7 8 +0.686 1'34.633 0.111 166.660 10 M. Gładysz ART Grand Prix 11 7 +0.711 1'34.658 0.025 166.616

Carrera sprint de la F3 en Hungría

La carrera sprint de la Fórmula 3 en Hungría es la primera carrera del sábado, a las 10:05h y a 24 vueltas al Hungaroring, sin obligatoriedad de hacer un pitstop y puntuando los 10 primeros clasificados: 10 puntos el que gana, 9 el que queda segundo, 8 el que queda tercero y así hasta 1 punto para el décimo. Te recordamos que la carrera sprint es con parrilla invertida en las 12 primeras posiciones: el poleman sale 12º, el segundo clasificado sale 11º, el tercero sale 10º y así hasta el 12º clasificado, que sale primero.

Resultados de la carrera sprint de la F3 en Hungría

Por disputarse

Carrera principal de la F3 en Hungría

La séptima carrera principal de Fórmula 3 2026, la de Hungría, será la primera del domingo, desde las 08:40h, y ahí ya se reparten los puntos totales, es decir, 25 puntos al ganador, 18 al segundo, 15 al tercero y así hasta el décimo, además de un punto por la vuelta rápida si la logra un piloto que acaba en los puntos. La carrera de Hungría de F3 es con la parrilla según la clasificación del viernes, sin invertir posiciones.

Resultados de la carrera principal de la F3 en Hungría

Por disputarse

Así está el campeonato de F3 antes de las carreras de Hungría

Pos Piloto Puntos 1 U. Ugochukwu Campos Racing 104 2 F. Slater Trident 103 3 T. Naël Campos Racing 65 4 N. Strømsted Trident 59 5 E. Rivera Campos Racing 56 6 M. Gładysz ART Grand Prix 54 7 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 54 8 B. Badoer Rodin Motorsport 50 9 B. del Pino Van Amersfoort Racing 49 10 P. Clerot Rodin Motorsport 48