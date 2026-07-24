F2 en Hungría - Maini sorprende a Cámara y logra la pole; Boya 22º

La Fórmula 2 disputa este fin de semana la novena ronda de la temporada 2026 en el Hungaroring, última cita antes del parón veraniego. El trazado húngaro recibe a la categoría con el campeonato todavía muy abierto, liderado por Nikola Tsolov, aunque con Gabriele Mini, Rafael Cámara y Alex Dunne todavía con opciones de seguir recortando distancias antes de las vacaciones.

A continuación, consulta el resumen y los resultados de cada una de las sesiones del fin de semana de Fórmula 2 en Hungría, además de cómo queda el campeonato tras la cita de Budapest.

Resumen de la Clasificación de F2 en Hungría

Kush Maini sorprendió a los favoritos para lograr la pole position de la Fórmula 2 en el Hungaroring con un gran 1:28.896, que le dio su segunda pole de la temporada. El piloto de ART Grand Prix superó por 117 milésimas a Rafael Câmara, que parecía el gran candidato tras dominar buena parte de la sesión, mientras que Noel León completó una destacada tercera posición. Joshua Dürksen fue cuarto y Nikola Tsolov, líder del campeonato, terminó séptimo.

La clasificación estuvo marcada por la constante alternancia en cabeza. Tsolov abrió la sesión al frente, Câmara respondió con un gran primer intento y llegó a rebajar todavía más su registro antes del último cambio de neumáticos. Sin embargo, en los minutos decisivos Maini aprovechó la mejora de la pista para firmar la vuelta definitiva, resistiendo el último intento del brasileño, que se quedó a poco más de una décima de arrebatarle la pole.

En clave española, Mari Boya vivió una clasificación para olvidar. El piloto de PREMA perdió su mejor vuelta por exceder los límites de la pista y terminó 22º y último, por lo que afrontará tanto la carrera sprint como la principal desde el fondo de la parrilla. La pole de Maini también deja definida la parrilla invertida del sábado, con Sebastian Montoya y Gabriele Mini compartiendo la primera fila de la sprint.

Resultados de la Clasificación de F2 en Hungría

Q Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 K. Maini ART Grand Prix 16 9 1'28.896 177.416 2 R. Câmara Invicta Racing 1 10 +0.117 1'29.013 0.117 177.183 3 N. León Campos Racing 5 8 +0.195 1'29.091 0.078 177.027 4 J. Duerksen Invicta Racing 2 10 +0.210 1'29.106 0.015 176.998 5 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 10 +0.311 1'29.207 0.101 176.797 6 L. Van Hoepen Trident 24 12 +0.374 1'29.270 0.063 176.673 7 N. Tsolov Campos Racing 6 9 +0.417 1'29.313 0.043 176.587 8 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 9 +0.423 1'29.319 0.006 176.576 9 G. Minì MP Motorsport 9 12 +0.445 1'29.341 0.022 176.532 10 S. Montoya Prema Powerteam 11 12 +0.567 1'29.463 0.122 176.291

Resumen de los Entrenamientos Libres de F2 en Hungría

La Fórmula 2 abrió su actividad en el Hungaroring con una sesión de entrenamientos muy igualada, en la que Dino Beganovic marcó el mejor tiempo con un 1:30.720. El piloto de DAMS superó por solo 15 milésimas a Gabriele Mini, mientras que Nicolás Varrone confirmó el buen rendimiento de Van Amersfoort Racing al finalizar tercero, a apenas 21 milésimas del liderato.

La sesión estuvo interrumpida por una bandera roja provocada por Mari Boya, que bloqueó neumáticos en la frenada de la curva 1 y terminó contra las protecciones. Tras la reanudación llegaron los mejores tiempos, con Beganovic arrebatando el liderato a Mini en los instantes finales. Nikola Tsolov había llegado a colocarse primero, pero perdió su vuelta por exceder los límites de la pista y acabó cuarto, por delante de Rafael Cámara, mientras que Alex Dunne concluyó sexto antes de una clasificación que se presenta muy abierta.

Resultados de los Entrenamientos Libres de F2 en Hungría

PL Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 14 1'30.720 173.849 2 G. Minì MP Motorsport 9 14 +0.015 1'30.735 0.015 173.820 3 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 18 +0.021 1'30.741 0.006 173.808 4 N. Tsolov Campos Racing 6 15 +0.137 1'30.857 0.116 173.587 5 R. Câmara Invicta Racing 1 17 +0.171 1'30.891 0.034 173.522 6 A. Dunne Rodin Motorsport 15 18 +0.199 1'30.919 0.028 173.468 7 O. Goethe MP Motorsport 10 13 +0.239 1'30.959 0.040 173.392 8 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 18 +0.242 1'30.962 0.003 173.386 9 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 15 +0.379 1'31.099 0.137 173.125 10 L. Van Hoepen Trident 24 17 +0.408 1'31.128 0.029 173.070

Resumen de la Carrera sprint de F2 en Hungría

La carrera sprint se disputará el sábado 25 de julio a las 14:15h, con una distancia prevista de 28 vueltas. Con la parrilla invertida y sin parada obligatoria en boxes, la gestión de los neumáticos, las salidas y los coches de seguridad suelen convertirse en factores determinantes para repartir los primeros puntos importantes del fin de semana.

Resultados de la Carrera sprint de F2 en Hungría

Por disputarse...

Resumen de la Carrera principal de F2 en Hungría

El plato fuerte llegará el domingo 26 de julio a las 11:25h, con una carrera principal programada a 37 vueltas y la habitual parada obligatoria en boxes. La estrategia volverá a desempeñar un papel clave en el Hungaroring, un circuito donde adelantar no resulta sencillo y donde acertar con el momento de cambiar neumáticos puede marcar la diferencia.

Resultados de la Carrera principal de F2 en Hungría

Por disputarse...

Así está el Campeonato de F2 antes de Hungría

La cita del Hungaroring supone el último examen antes del parón veraniego y puede dejar muy definida la pelea por el campeonato. Aún así, la clasificación sigue muy abierta, aunque con claro dominio de cuatro pilotos: Tsolov, Mini, Cámara y Dunne.

Clasificación del Campeonato de F2 antes de Hungría (pulsa aquí para verla completa):

Pos Piloto Puntos 1 N. Tsolov Campos Racing 161 2 G. Minì MP Motorsport 134 3 R. Câmara Invicta Racing 125 4 A. Dunne Rodin Motorsport 108 5 N. León Campos Racing 69 6 K. Maini ART Grand Prix 63 7 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 63 8 M. Stenshorne Rodin Motorsport 58 9 L. Van Hoepen Trident 47 10 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 46

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