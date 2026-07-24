F2 en Hungría - Maini sorprende a Cámara y logra la pole; Boya 22º
Repasa los resultados de todas las sesiones de Fórmula 2 en el GP de Hungría 2026: libres, clasificación, sprint, carrera principal y la clasificación del campeonato.
La Fórmula 2 disputa este fin de semana la novena ronda de la temporada 2026 en el Hungaroring, última cita antes del parón veraniego. El trazado húngaro recibe a la categoría con el campeonato todavía muy abierto, liderado por Nikola Tsolov, aunque con Gabriele Mini, Rafael Cámara y Alex Dunne todavía con opciones de seguir recortando distancias antes de las vacaciones.
A continuación, consulta el resumen y los resultados de cada una de las sesiones del fin de semana de Fórmula 2 en Hungría, además de cómo queda el campeonato tras la cita de Budapest.
Resumen de la Clasificación de F2 en Hungría
Kush Maini sorprendió a los favoritos para lograr la pole position de la Fórmula 2 en el Hungaroring con un gran 1:28.896, que le dio su segunda pole de la temporada. El piloto de ART Grand Prix superó por 117 milésimas a Rafael Câmara, que parecía el gran candidato tras dominar buena parte de la sesión, mientras que Noel León completó una destacada tercera posición. Joshua Dürksen fue cuarto y Nikola Tsolov, líder del campeonato, terminó séptimo.
La clasificación estuvo marcada por la constante alternancia en cabeza. Tsolov abrió la sesión al frente, Câmara respondió con un gran primer intento y llegó a rebajar todavía más su registro antes del último cambio de neumáticos. Sin embargo, en los minutos decisivos Maini aprovechó la mejora de la pista para firmar la vuelta definitiva, resistiendo el último intento del brasileño, que se quedó a poco más de una décima de arrebatarle la pole.
En clave española, Mari Boya vivió una clasificación para olvidar. El piloto de PREMA perdió su mejor vuelta por exceder los límites de la pista y terminó 22º y último, por lo que afrontará tanto la carrera sprint como la principal desde el fondo de la parrilla. La pole de Maini también deja definida la parrilla invertida del sábado, con Sebastian Montoya y Gabriele Mini compartiendo la primera fila de la sprint.
Resultados de la Clasificación de F2 en Hungría
Q
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|9
|
1'28.896
|177.416
|2
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|10
|
+0.117
1'29.013
|0.117
|177.183
|3
|
N. León Campos Racing
|5
|8
|
+0.195
1'29.091
|0.078
|177.027
|4
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|10
|
+0.210
1'29.106
|0.015
|176.998
|5
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|10
|
+0.311
1'29.207
|0.101
|176.797
|6
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|12
|
+0.374
1'29.270
|0.063
|176.673
|7
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|9
|
+0.417
1'29.313
|0.043
|176.587
|8
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|9
|
+0.423
1'29.319
|0.006
|176.576
|9
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|12
|
+0.445
1'29.341
|0.022
|176.532
|10
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|12
|
+0.567
1'29.463
|0.122
|176.291
|Ver resultados
Resumen de los Entrenamientos Libres de F2 en Hungría
La Fórmula 2 abrió su actividad en el Hungaroring con una sesión de entrenamientos muy igualada, en la que Dino Beganovic marcó el mejor tiempo con un 1:30.720. El piloto de DAMS superó por solo 15 milésimas a Gabriele Mini, mientras que Nicolás Varrone confirmó el buen rendimiento de Van Amersfoort Racing al finalizar tercero, a apenas 21 milésimas del liderato.
La sesión estuvo interrumpida por una bandera roja provocada por Mari Boya, que bloqueó neumáticos en la frenada de la curva 1 y terminó contra las protecciones. Tras la reanudación llegaron los mejores tiempos, con Beganovic arrebatando el liderato a Mini en los instantes finales. Nikola Tsolov había llegado a colocarse primero, pero perdió su vuelta por exceder los límites de la pista y acabó cuarto, por delante de Rafael Cámara, mientras que Alex Dunne concluyó sexto antes de una clasificación que se presenta muy abierta.
Resultados de los Entrenamientos Libres de F2 en Hungría
PL
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|14
|
1'30.720
|173.849
|2
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|14
|
+0.015
1'30.735
|0.015
|173.820
|3
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|18
|
+0.021
1'30.741
|0.006
|173.808
|4
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|15
|
+0.137
1'30.857
|0.116
|173.587
|5
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|17
|
+0.171
1'30.891
|0.034
|173.522
|6
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|18
|
+0.199
1'30.919
|0.028
|173.468
|7
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|13
|
+0.239
1'30.959
|0.040
|173.392
|8
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|18
|
+0.242
1'30.962
|0.003
|173.386
|9
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|15
|
+0.379
1'31.099
|0.137
|173.125
|10
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|17
|
+0.408
1'31.128
|0.029
|173.070
|Ver resultados
Resumen de la Carrera sprint de F2 en Hungría
La carrera sprint se disputará el sábado 25 de julio a las 14:15h, con una distancia prevista de 28 vueltas. Con la parrilla invertida y sin parada obligatoria en boxes, la gestión de los neumáticos, las salidas y los coches de seguridad suelen convertirse en factores determinantes para repartir los primeros puntos importantes del fin de semana.
Resultados de la Carrera sprint de F2 en Hungría
Por disputarse...
Resumen de la Carrera principal de F2 en Hungría
El plato fuerte llegará el domingo 26 de julio a las 11:25h, con una carrera principal programada a 37 vueltas y la habitual parada obligatoria en boxes. La estrategia volverá a desempeñar un papel clave en el Hungaroring, un circuito donde adelantar no resulta sencillo y donde acertar con el momento de cambiar neumáticos puede marcar la diferencia.
Resultados de la Carrera principal de F2 en Hungría
Por disputarse...
Así está el Campeonato de F2 antes de Hungría
La cita del Hungaroring supone el último examen antes del parón veraniego y puede dejar muy definida la pelea por el campeonato. Aún así, la clasificación sigue muy abierta, aunque con claro dominio de cuatro pilotos: Tsolov, Mini, Cámara y Dunne.
Clasificación del Campeonato de F2 antes de Hungría (pulsa aquí para verla completa):
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
N. TsolovCampos Racing
|161
|2
|
G. MinìMP Motorsport
|134
|3
|
R. CâmaraInvicta Racing
|125
|4
|
A. DunneRodin Motorsport
|108
|5
|
N. LeónCampos Racing
|69
|6
|K. MainiART Grand Prix
|63
|7
|
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
|63
|8
|
M. StenshorneRodin Motorsport
|58
|9
|
L. Van HoepenTrident
|47
|10
|
T. InthraphuvasakART Grand Prix
|46
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