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GP de Singapur

2026 Fórmula 1 GP de Singapur

Singapore
8 oct 2026 - 11 oct 2026
Marina Bay Street Circuit, SG

Fórmula 1 en DIRECTO: FP1 y Qualy sprint de Singapur

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

Parece que los españoles lucharán y podrán estar en Q2. O mejor dicho, en SQ2, ya que la clasificación sprint tiene SQ1, SQ2 y SQ3, más cortas

Estos son los resultados del único entrenamiento libre del fin de semana

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

1'32.274

   S 192.730
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

+0.198

1'32.472

 0.198 S 192.317
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

+0.273

1'32.547

 0.075 S 192.161
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+0.499

1'32.773

 0.226 S 191.693
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 27

+0.564

1'32.838

 0.065 S 191.559
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 22

+0.732

1'33.006

 0.168 M 191.213
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 28

+1.251

1'33.525

 0.519 M 190.152
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 27

+1.449

1'33.723

 0.198 M 189.750
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 26

+1.764

1'34.038

 0.315 M 189.115
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 25

+1.881

1'34.155

 0.117 M 188.880
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 29

+2.057

1'34.331

 0.176 M 188.527
12 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 27

+2.202

1'34.476

 0.145 M 188.238
13 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 25

+2.207

1'34.481

 0.005 M 188.228
14 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 27

+2.221

1'34.495

 0.014 M 188.200
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.377

1'34.651

 0.156 M 187.890
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 25

+2.462

1'34.736

 0.085 M 187.721
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.531

1'34.805

 0.069 M 187.585
18 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 16

+2.610

1'34.884

 0.079 H 187.428
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 27

+2.709

1'34.983

 0.099 M 187.233
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 26

+2.994

1'35.268

 0.285 M 186.673
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 21

+3.025

1'35.299

 0.031 S 186.612
22 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 25

+3.346

1'35.620

 0.321 S 185.986
Ver resultados

 

Formula 1

Russell lidera unos libres muy igualados en Singapur; Alonso y Sainz apuntan a Q2

George Russell lideró los únicos libres del GP de Singapur de F1 2026, con Ferrari y McLaren muy cerca y Red Bull como incógnita. Fernando Alonso fue 14º, con buenas sensaciones, y Carlos Sainz acabó 15º.

Russell lidera unos libres muy igualados en Singapur; Alonso y Sainz apuntan a Q2

Acaba así la primera y única sesión de libres del GP de Singapur! Lo siguiente será ya la qualy sprint, desde las 14:30h de España o 20:30h locales (06:30h de México o 09:30h de Argentina) 

Verstappen ha mejorado en su última vuelta y es sexto, como primer coche con medios

¡Casi toca muro Hamilton en su última vuelta!

¡Bandera a cuadros pero quedan pilotos en vuelta!

¡En el último intento mejora Charles Leclerc! Aunque a casi dos décimas de Russell

¡Salida de pista de Antonelli en la curva 17!

Norris al final ha metido blandos y le ha valido para quedarse segundo, por delante de los Ferrari y de Piastri

Max Verstappen mejora el tiempo de Antonelli para ser sexto, por detrás de los pilotos con blandos

Solo seis pilotos han usado blandos, los cuatro primeros (Russell, Hamilton, Piastri y Leclerc) y los Cadillac (Pérez 20º y Bottas 21º)

Antonelli con medios es quinto, el más rápido con ese compuesto, delante de los Red Bull. En la zona media, Gasly es octavo también con medios. Con esto, 13º Alonso y 14º Sainz

Al frente Hamilton, con un 1:32.821 pero ojo, porque hay tres equipos diferentes en las tres primeras posiciones. Piastri segundo a 17 milésimas con el mcLaren, Russell tercero a 43 milésimas con el Mercedes

Están todos mejorando, así que a ver si acaban vueltas y ponemos un poco de orden

Curioso esto: 1:34.651 para Carlos Sainz, 1:34.651 para Liam Lawson. ¡EMPATADOS!

Con blandos, Leclerc parece detrás de los Mercedes y McLaren

¡Oh! Verstappen ha elegido salir con medios, así que será imposible la comparación

Leclerc se queja por radio del tráfico

1:32.864 para Russell y 1:32.898 para Norris con blandos

¡Y llegaron los favoritos con blandos!

Alonso y Sainz, casi mismo tiempo con blandos, 9º y 10º ahora mismo

Alonso también con medios, y viene mejorando

Después de 45 minutos donde todos rodaban con duros menos los Cadillac, ahora sale Albon con gomas medias. Veremos si lo hace alguien más

Gran ritmo de McLaren en esta tanda: 1:35.5 para Norris
 

Volvió la bandera verde y ahora en pista Hadjar, Norris, Verstappen, Lawson, Bortoleto, Lindblad y los Cadillac

Virtual Safety Car. La repetición muestra que realmente el Audi se paró en la recta principal y se echó a un lado al final de la calle de boxes

¡Se queda detenido el Audi de Nico Hulkenberg al final del pitlane!

Pruebas de ritmo de carrera para Hamilton, Leclerc Russell y Piastri.

¡Protesta Stroll por radio! Dice que sus frenos no están funcionando, que en la curva 1 le han dejado sin defensa

Tras ver a casi todos con duros, rescatamos este artículo previo que hicimos el otro día

Formula 1

Por qué los neumáticos blandos podrían ser la clave de Singapur

Las características del asfalto de Singapur, junto a los F1 de 2026 y los neumáticos blandos actuales, podrían crear emoción este fin de semana.

Por qué los neumáticos blandos podrían ser la clave de Singapur

¡Fernando Alonso noveno! Y en la misma décima del Alpine más rápido, el de Gasly

Aún con neumáticos duros, siguen mejorando los tiempos, ¡parece que poca degradación este fin de semana!

George Russell, con el nuevo motor, va primero, con un 1:33.886. Pero Ferrari parece ir bien, en concreto Leclerc, que está a menos de una décima

Por cierto, la neblina que se ve es por los incendios forestales en la región. Se notan en todo el circuito

Por cierto, no comparen mucho los tiempos de los pilotos de Mercedes. O sí, porque cada uno lleva una versión. El equipo alemán sigue a vueltas sobre si la actualización de la semana pasada en Sepang es realmente una mejora o no

Formula 1

Mercedes activa el plan B: comparará sus dos paquetes en Singapur para despejar dudas

Tras las dudas de Malasia, Mercedes comparará en Singapur el nuevo paquete del W17 con el anterior para descubrir el origen de sus problemas. Russell, además, saldrá desde el fondo por cambiar su motor.

Mercedes activa el plan B: comparará sus dos paquetes en Singapur para despejar dudas

Tras el primer intento, George Russell, que penalizará tras cambio de motor, dijo no tener confianza con el coche, con ninguno de los dos ejes. El inglés es 8º

La pista va evolucionando y ahora Leclerc se coloca delante con un 1:35.209 que supera en solo 28 milésimas a Norris

Todos los pilotos están en la pista con neumáticos duros, menos los Cadillac, que han salido con medios

 

Uy, Hadjar. Dice que es un desastre su coche en cuanto a frenos, que el acelerador está resbaladizo y que no tiene nada de confianza en apretar con ese momonoplaza

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Por: Jose Carlos de Celis

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