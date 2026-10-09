2026 Fórmula 1 GP de Singapur
Fórmula 1 en DIRECTO: FP1 y Qualy sprint de Singapur
Sigue en este enlace en vivo y en directo el viernes de F1 en Singapur, con FP1 y clasificación sprint en el Marina Bay. Tiempos, resultados, comentarios, imágenes y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Parece que los españoles lucharán y podrán estar en Q2. O mejor dicho, en SQ2, ya que la clasificación sprint tiene SQ1, SQ2 y SQ3, más cortas
Estos son los resultados del único entrenamiento libre del fin de semana
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
1'32.274
|S
|192.730
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.198
1'32.472
|0.198
|S
|192.317
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|24
|
+0.273
1'32.547
|0.075
|S
|192.161
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.499
1'32.773
|0.226
|S
|191.693
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|27
|
+0.564
1'32.838
|0.065
|S
|191.559
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|22
|
+0.732
1'33.006
|0.168
|M
|191.213
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
+1.251
1'33.525
|0.519
|M
|190.152
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|27
|
+1.449
1'33.723
|0.198
|M
|189.750
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|26
|
+1.764
1'34.038
|0.315
|M
|189.115
|10
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|25
|
+1.881
1'34.155
|0.117
|M
|188.880
|11
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|29
|
+2.057
1'34.331
|0.176
|M
|188.527
|12
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|27
|
+2.202
1'34.476
|0.145
|M
|188.238
|13
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|25
|
+2.207
1'34.481
|0.005
|M
|188.228
|14
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|27
|
+2.221
1'34.495
|0.014
|M
|188.200
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|31
|
+2.377
1'34.651
|0.156
|M
|187.890
|16
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|25
|
+2.462
1'34.736
|0.085
|M
|187.721
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|30
|
+2.531
1'34.805
|0.069
|M
|187.585
|18
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|16
|
+2.610
1'34.884
|0.079
|H
|187.428
|19
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|27
|
+2.709
1'34.983
|0.099
|M
|187.233
|20
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|26
|
+2.994
1'35.268
|0.285
|M
|186.673
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|21
|
+3.025
1'35.299
|0.031
|S
|186.612
|22
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|25
|
+3.346
1'35.620
|0.321
|S
|185.986
|Ver resultados
Acaba así la primera y única sesión de libres del GP de Singapur! Lo siguiente será ya la qualy sprint, desde las 14:30h de España o 20:30h locales (06:30h de México o 09:30h de Argentina)
Verstappen ha mejorado en su última vuelta y es sexto, como primer coche con medios
¡Casi toca muro Hamilton en su última vuelta!
¡Bandera a cuadros pero quedan pilotos en vuelta!
¡En el último intento mejora Charles Leclerc! Aunque a casi dos décimas de Russell
¡Salida de pista de Antonelli en la curva 17!
Norris al final ha metido blandos y le ha valido para quedarse segundo, por delante de los Ferrari y de Piastri
Max Verstappen mejora el tiempo de Antonelli para ser sexto, por detrás de los pilotos con blandos
Solo seis pilotos han usado blandos, los cuatro primeros (Russell, Hamilton, Piastri y Leclerc) y los Cadillac (Pérez 20º y Bottas 21º)
Antonelli con medios es quinto, el más rápido con ese compuesto, delante de los Red Bull. En la zona media, Gasly es octavo también con medios. Con esto, 13º Alonso y 14º Sainz
Al frente Hamilton, con un 1:32.821 pero ojo, porque hay tres equipos diferentes en las tres primeras posiciones. Piastri segundo a 17 milésimas con el mcLaren, Russell tercero a 43 milésimas con el Mercedes
Están todos mejorando, así que a ver si acaban vueltas y ponemos un poco de orden
Curioso esto: 1:34.651 para Carlos Sainz, 1:34.651 para Liam Lawson. ¡EMPATADOS!
Con blandos, Leclerc parece detrás de los Mercedes y McLaren
¡Oh! Verstappen ha elegido salir con medios, así que será imposible la comparación
Leclerc se queja por radio del tráfico
1:32.864 para Russell y 1:32.898 para Norris con blandos
¡Y llegaron los favoritos con blandos!
Alonso y Sainz, casi mismo tiempo con blandos, 9º y 10º ahora mismo
Alonso también con medios, y viene mejorando
Después de 45 minutos donde todos rodaban con duros menos los Cadillac, ahora sale Albon con gomas medias. Veremos si lo hace alguien más
Gran ritmo de McLaren en esta tanda: 1:35.5 para Norris
Volvió la bandera verde y ahora en pista Hadjar, Norris, Verstappen, Lawson, Bortoleto, Lindblad y los Cadillac
Virtual Safety Car. La repetición muestra que realmente el Audi se paró en la recta principal y se echó a un lado al final de la calle de boxes
¡Se queda detenido el Audi de Nico Hulkenberg al final del pitlane!
Pruebas de ritmo de carrera para Hamilton, Leclerc Russell y Piastri.
¡Protesta Stroll por radio! Dice que sus frenos no están funcionando, que en la curva 1 le han dejado sin defensa
Tras ver a casi todos con duros, rescatamos este artículo previo que hicimos el otro día
Por qué los neumáticos blandos podrían ser la clave de Singapur
Las características del asfalto de Singapur, junto a los F1 de 2026 y los neumáticos blandos actuales, podrían crear emoción este fin de semana.
¡Fernando Alonso noveno! Y en la misma décima del Alpine más rápido, el de Gasly
Aún con neumáticos duros, siguen mejorando los tiempos, ¡parece que poca degradación este fin de semana!
George Russell, con el nuevo motor, va primero, con un 1:33.886. Pero Ferrari parece ir bien, en concreto Leclerc, que está a menos de una décima
Por cierto, la neblina que se ve es por los incendios forestales en la región. Se notan en todo el circuito
Por cierto, no comparen mucho los tiempos de los pilotos de Mercedes. O sí, porque cada uno lleva una versión. El equipo alemán sigue a vueltas sobre si la actualización de la semana pasada en Sepang es realmente una mejora o no
Mercedes activa el plan B: comparará sus dos paquetes en Singapur para despejar dudas
Tras las dudas de Malasia, Mercedes comparará en Singapur el nuevo paquete del W17 con el anterior para descubrir el origen de sus problemas. Russell, además, saldrá desde el fondo por cambiar su motor.
Tras el primer intento, George Russell, que penalizará tras cambio de motor, dijo no tener confianza con el coche, con ninguno de los dos ejes. El inglés es 8º
La pista va evolucionando y ahora Leclerc se coloca delante con un 1:35.209 que supera en solo 28 milésimas a Norris
Todos los pilotos están en la pista con neumáticos duros, menos los Cadillac, que han salido con medios
Uy, Hadjar. Dice que es un desastre su coche en cuanto a frenos, que el acelerador está resbaladizo y que no tiene nada de confianza en apretar con ese momonoplaza
Por: Jose Carlos de Celis