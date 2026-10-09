La parrilla de salida para la carrera sprint de F1 en Singapur

La clasificación al sprint del Gran Premio de Singapur 2026, solo después de una sesión de libres, tuvo de todo: accidentes, banderas rojas, sorpresas y decepciones. Mira cómo ha quedado la parrilla de salida para la carrera al sprint de este sábado, con las 11 filas y sus respectivas 22 posiciones.

Parrilla de la carrera sprint de la F1 en Singapur: filas y posiciones

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Resumen de la clasificación: Fórmula 1 Verstappen domina la qualy sprint de F1 en Singapur a la primera

Quién ha hecho la pole del GP de Singapur de F1 2026

Aunque Max Verstappen haya marcado el mejor tiempo de la sesión clasificatoria de viernes con un 1:31.156, el poleman del Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1 todavía no se ha decidido.

Será la clasificación del sábado para el gran premio quien decida quién es el autor de la pole position este año en Marina Bay, una sesión que arrancará a las 15:00h.

A qué hora es la carrera sprint de F1 en Singapur

Hora de la carrera sprint del GP de Singapur: sábado a las 11:00h de España (17:00 hora local)

La actual parrilla será la que se utilice en la carrera al sprint del GP de Singapur, que será la única sesión de "fuego real" en todo el fin de semana que se dispute de día, concretamente a las 17:00 hora local, cuando sean las 11:00h de España.

Los aficionados de Latinoamérica tendrán que madrugar mucho más, ya que la carrera al sprint arrancará a las 07:00h de México y a las 09:00h de Argentina, con Sergio Pérez y Franco Colapinto como grandes reclamos

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Esta es la parrilla de la sprint de F1 en Singapur con los tiempos

En qué posición sale Alonso en la carrera sprint de F1 en Singapur

Fernando Alonso consiguió llegar hasta la SQ2, pero no pudo pasar de ahí: el asturiano marcó finalmente el 15º mejor tiempo, por lo que liderará la octava fila de la parrilla cuando se apaguen los semáforos para la carrera corta de Singapur.

En qué posición sale Sainz en la carrera sprint de F1 en Singapur

Carlos Sainz no tuvo una gran clasificación al sprint en Marina Bay, de hecho, marcó el peor tiempo de toda la SQ1 y acabó último, por lo que este sábado saldrá desde la 22ª posición en la clasificación al sprint.

En qué posición inicia Checo en la carrera sprint de F1 en Singapur

Sergio Pérez saldrá justo por delante de Carlos Sainz en la parrilla tras haber marcado el 20º crono, solo por delante del español y de su compañero Valtteri Bottas. Por lo tanto, cerrará la décima fila de la parrilla en Singapur.

En qué posición inicia Colapinto en la carrera sprint de F1 en Singapur

Franco Colapinto fue el hispanohablante que más cerca se quedó de llegar a la SQ3, ya que cayó eliminado en la SQ2 con el 11º mejor tiempo, a menos de una décima de su compañero Pierre Galsy. Por lo tanto, el argentino liderará la sexta fila el sábado.

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