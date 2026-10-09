Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Por qué la FIA no sancionó a Verstappen tras adelantar a Hamilton con bandera amarilla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Por qué la FIA no sancionó a Verstappen tras adelantar a Hamilton con bandera amarilla

Hamilton reconoce su error en Singapur: "Fue decisión mía y nos equivocamos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Hamilton reconoce su error en Singapur: "Fue decisión mía y nos equivocamos"

Hadjar, desconcertado por un Red Bull "imposible de conducir" en Singapur

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Hadjar, desconcertado por un Red Bull "imposible de conducir" en Singapur

Verstappen, sorprendido con su 'minipole': "No me lo esperaba; el coche cobró vida"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Verstappen, sorprendido con su 'minipole': "No me lo esperaba; el coche cobró vida"

El caos en la qualy sprint de Singapur enfada a los equipos; Aston se planteó protestar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
El caos en la qualy sprint de Singapur enfada a los equipos; Aston se planteó protestar

Así vivimos en viernes del GP de Singapur de F1 2026 con la qualy sprint

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Así vivimos en viernes del GP de Singapur de F1 2026 con la qualy sprint

Leclerc apunta a Ferrari: "Ya son varias carreras perdiendo rendimiento"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Leclerc apunta a Ferrari: "Ya son varias carreras perdiendo rendimiento"

Acosta: "Quiero ir a Ducati para aprender de Márquez, no para ganarle con la misma moto"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Acosta: "Quiero ir a Ducati para aprender de Márquez, no para ganarle con la misma moto"
Resultados
Fórmula 1 GP de Singapur

La parrilla de salida para la carrera sprint de F1 en Singapur

Mira cómo ha quedado la parrilla de salida para la carrera al sprint del GP de Singapur 2026 de la Fórmula 1, con las filas y posiciones para el sábado.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

La clasificación al sprint del Gran Premio de Singapur 2026, solo después de una sesión de libres, tuvo de todo: accidentes, banderas rojas, sorpresas y decepciones. Mira cómo ha quedado la parrilla de salida para la carrera al sprint de este sábado, con las 11 filas y sus respectivas 22 posiciones.

Parrilla de la carrera sprint de la F1 en Singapur: filas y posiciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australia Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monaco  Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

United Kingdom Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Pierre Gasly

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Germany Nico Hulkenberg

Audi

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Fernando Alonso

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada Lance Stroll

Aston Martin

 

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez

Cadillac

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand Alexander Albon

Williams

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Carlos Sainz 

Williams 

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland  Valtteri Bottas

Cadillac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A un solo click, bien para ti y para nosotros

A un solo click, bien para ti y para nosotros

Resumen de la clasificación:

Quién ha hecho la pole del GP de Singapur de F1 2026

Aunque Max Verstappen haya marcado el mejor tiempo de la sesión clasificatoria de viernes con un 1:31.156, el poleman del Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1 todavía no se ha decidido. 

Será la clasificación del sábado para el gran premio quien decida quién es el autor de la pole position este año en Marina Bay, una sesión que arrancará a las 15:00h.

A qué hora es la carrera sprint de F1 en Singapur

  • Hora de la carrera sprint del GP de Singapur: sábado a las 11:00h de España (17:00 hora local)

La actual parrilla será la que se utilice en la carrera al sprint del GP de Singapur, que será la única sesión de "fuego real" en todo el fin de semana que se dispute de día, concretamente a las 17:00 hora local, cuando sean las 11:00h de España.

Los aficionados de Latinoamérica tendrán que madrugar mucho más, ya que la carrera al sprint arrancará a las 07:00h de México y a las 09:00h de Argentina, con Sergio Pérez y Franco Colapinto como grandes reclamos

Todo lo que necesitas:

Esta es la parrilla de la sprint de F1 en Singapur con los tiempos

PARRILLA SPRINT

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull

1'31.156

   195.094
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.120

1'31.276

   194.837
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.243

1'31.399

   194.575
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.298

1'31.454

   194.458
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.431

1'31.587

   194.176
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.546

1'31.702

   193.932
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.693

1'31.849

   193.622
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+1.185

1'32.341

   192.590
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull

+1.791

1'32.947

   191.334
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.999

1'33.155

   190.907
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.093

1'33.249

   190.715
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+2.264

1'33.420

   190.366
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+2.267

1'33.423

   190.359
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+2.310

1'33.466

   190.272
15 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda

+2.578

1'33.734

   189.728
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+3.212

1'34.368

   188.453
17 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+3.980

1'35.136

   186.932
18 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda

+4.506

1'35.662

   185.904
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+4.974

1'36.130

   184.999
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+5.604

1'36.760

   183.794
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+5.712

1'36.868

   183.590
22 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+6.220

1'37.376

   182.632
Ver resultados

En qué posición sale Alonso en la carrera sprint de F1 en Singapur

Fernando Alonso consiguió llegar hasta la SQ2, pero no pudo pasar de ahí: el asturiano marcó finalmente el 15º mejor tiempo, por lo que liderará la octava fila de la parrilla cuando se apaguen los semáforos para la carrera corta de Singapur.

En qué posición sale Sainz en la carrera sprint de F1 en Singapur

Carlos Sainz no tuvo una gran clasificación al sprint en Marina Bay, de hecho, marcó el peor tiempo de toda la SQ1 y acabó último, por lo que este sábado saldrá desde la 22ª posición en la clasificación al sprint.

En qué posición inicia Checo en la carrera sprint de F1 en Singapur

Sergio Pérez saldrá justo por delante de Carlos Sainz en la parrilla tras haber marcado el 20º crono, solo por delante del español y de su compañero Valtteri Bottas. Por lo tanto, cerrará la décima fila de la parrilla en Singapur.

En qué posición inicia Colapinto en la carrera sprint de F1 en Singapur

Franco Colapinto fue el hispanohablante que más cerca se quedó de llegar a la SQ3, ya que cayó eliminado en la SQ2 con el 11º mejor tiempo, a menos de una décima de su compañero Pierre Galsy. Por lo tanto, el argentino liderará la sexta fila el sábado.

¡Y mañana tenemos otra clasificación!:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Clasificación del GP de Singapur de F1: a qué hora es y cómo verla
Siguiente artículo Verstappen domina la qualy sprint de F1 en Singapur a la primera

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

Alonso, decepcionado pese a caer en SQ2: "La vuelta era lo bastante buena para SQ3"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Alonso, decepcionado pese a caer en SQ2: "La vuelta era lo bastante buena para SQ3"

La FIA admite un "error humano" que perjudicó a varios pilotos en la SQ1 de Singapur

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
La FIA admite un "error humano" que perjudicó a varios pilotos en la SQ1 de Singapur

A qué hora era la clasificación sprint de F1 2026 en Singapur

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
A qué hora era la clasificación sprint de F1 2026 en Singapur
Más de
Fernando Alonso

Así vivimos en viernes del GP de Singapur de F1 2026 con la qualy sprint

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Así vivimos en viernes del GP de Singapur de F1 2026 con la qualy sprint

Verstappen domina la qualy sprint de F1 en Singapur a la primera

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Verstappen domina la qualy sprint de F1 en Singapur a la primera

Clasificación del GP de Singapur de F1: a qué hora es y cómo verla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Clasificación del GP de Singapur de F1: a qué hora es y cómo verla
Más de
McLaren

Carrera sprint de F1 en Singapur: a qué hora es, cómo verla y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Carrera sprint de F1 en Singapur: a qué hora es, cómo verla y más

Russell lidera unos libres muy igualados en Singapur; Alonso y Sainz apuntan a Q2

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Russell lidera unos libres muy igualados en Singapur; Alonso y Sainz apuntan a Q2

Piastri cree que Red Bull se ha convertido en "el mejor equipo" de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Piastri cree que Red Bull se ha convertido en "el mejor equipo" de la F1 2026

Últimas noticias

Por qué la FIA no sancionó a Verstappen tras adelantar a Hamilton con bandera amarilla

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Por qué la FIA no sancionó a Verstappen tras adelantar a Hamilton con bandera amarilla

Hamilton reconoce su error en Singapur: "Fue decisión mía y nos equivocamos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Hamilton reconoce su error en Singapur: "Fue decisión mía y nos equivocamos"

Hadjar, desconcertado por un Red Bull "imposible de conducir" en Singapur

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Hadjar, desconcertado por un Red Bull "imposible de conducir" en Singapur

Verstappen, sorprendido con su 'minipole': "No me lo esperaba; el coche cobró vida"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Verstappen, sorprendido con su 'minipole': "No me lo esperaba; el coche cobró vida"