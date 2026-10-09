El caos en la qualy sprint de Singapur enfada a los equipos; Aston se planteó protestar

Un error de 'Dirección de carrera' provocó que algunos coches de F1 perdieran potencia durante la SQ1 de la clasificación al sprint del GP de Singapur, lo cual ha generado frustración entre varios equipos, aunque Aston Martin todavía no ha decidido si finalmente tomará medidas al respecto.

La SQ1 de la clasificación al sprint en Marina Bay se interrumpió con una bandera roja para retirar los restos del alerón delantero de Sergio Pérez. Una vez reanudada la sesión, un error humano en 'Dirección de carrera' provocó que el 'modo adelantamiento' —un aumento de potencia— no se reactivara.

Al darse cuenta del error, un responsable de 'Dirección de carrera' reactivó el 'modo adelantamiento' durante 27 segundos antes de desactivarlo de nuevo.

Como consecuencia, el resultado de la SQ1 se vio gravemente afectado, ya que varios coches habían marcado su mejor vuelta durante la primera parte de la SQ1, utilizando el 'modo adelantamiento' con normalidad, mientras que, tras la interrupción, otros coches no pudieron mejorar sus tiempos o quedaron fuera del top 16 sin esa potencia extra.

Aunque la mayoría de los coches se vieron afectados en mayor o menor medida, el error humano afectó especialmente a pilotos como Arvid Lindblad, Lance Stroll y los dos coches de Williams, los cuales quedaron eliminados en la SQ1.

Según ha podido saber Motorsport.com, Williams solicitó a 'Dirección de carrera', tras la SQ1, que se permitiera a los 22 coches participar en la SQ2, empezando así de cero. Sin embargo, al parecer los comisarios de carrera denegaron dicha solicitud, ya que no estaban seguros de tener la competencia reglamentaria para hacerlo.

Tampoco se pudo repetir la SQ1 debido a la falta de juegos de neumáticos disponibles.

Mientras el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, se reunía con los equipos y pilotos afectados, se sabe que Williams y Racing Bulls se sentían muy frustrados por lo ocurrido, pero ambos equipos dijeron que no tienen previsto presentar ninguna protesta contra los resultados de la clasificación al sprint.

Aston Martin indicó que quería dejar abiertas sus opciones, dependiendo de cualquier otra acción de la FIA para hacer alguna rectificación.

El equipo de Silverstone quería que la parrilla de salida para la sprint reflejese un terreno de juego justo y equitativo. Pero se entiende que no habrá más cambios en el resultado de la clasificación del sprint, ya que igualmente el resultado de la SQ1 no está sujeto a protestas en este momento.

En cualquier caso, es difícil ver cómo el organismo rector podría haber movido palancas para desenredar el desastre sin causar más problemas.

Este incidente supone el segundo contratiempo significativo en dos fines de semana consecutivos, después de que la salida del Gran Premio de Bahrein en Malasia se retrasara debido a un fallo de software en las unidades de potencia.