Sainz explota contra la FIA en Singapur: "Han decidido no garantizar la igualdad deportiva"

Carlos Sainz ya sabía que Singapur iba a ser un fin de semana complicado para Williams, pero seguramente no esperaba encontrarse con otro problema ajeno a su monoplaza. El madrileño terminó último en la clasificación sprint, condicionado por las dificultades de su FW48, pero también por un nuevo error de la FIA que provocó que no todos los pilotos compitieran en igualdad de condiciones. Y esta vez, después de lo sucedido hace apenas unos días en Malasia, el español no se mordió la lengua.

"Ha sido una vuelta realmente mala. Solo hemos podido hacer un intento y ya habíamos tenido problemas con los frenos en los entrenamientos. Los cambiamos, pero seguíamos teniendo dificultades. He bloqueado varias veces y también he sufrido mucho con los neumáticos", comenzó explicando Sainz, consciente de que el Williams tampoco estaba para grandes alegrías.

Sin embargo, lo que realmente encendió al madrileño fue lo sucedido con el denominado Overtake Mode, el modo adelantamiento introducido con el reglamento de 2026. Un error desde Dirección de Carrera provocó que algunos pilotos pudieran utilizarlo durante sus vueltas rápidas y otros, entre ellos Sainz, no.

"Pero, además de todo eso, la mitad de los coches hicieron su vuelta con un motor medio segundo más rápido que la otra mitad. Ha habido otro problema de software con los coches y esta vez nos ha tocado salir perjudicados", denunció.

Y fue entonces cuando llegaron las críticas más contundentes, dirigidas especialmente al criterio de la FIA después del caos vivido en Sepang, donde un fallo de software obligó a interrumpir el procedimiento de salida y permitió que varios monoplazas inicialmente afectados pudieran volver a participar.

"Por alguna razón, la FIA, igual que en Malasia, ha decidido no garantizar la igualdad deportiva. Parece que estamos contentos dejando que la mitad de los coches hagan la clasificación con más potencia que la otra mitad", lamentó.

"Estoy un poco confundido sobre por qué este deporte sigue haciendo cosas diferentes dependiendo de quién queda eliminado en la Q1 o de quién se queda fuera en la primera vuelta", añadió, dejando entrever su frustración por lo que considera una falta de coherencia en las decisiones del organismo rector.

La FIA reconoce su error, pero Sainz tampoco busca excusas

Lo más llamativo es que, en esta ocasión, la propia FIA reconoció públicamente lo sucedido. En un comunicado posterior a la sesión, explicó que un "error humano en Dirección de Carrera" impidió activar correctamente el modo adelantamiento después de la bandera roja de la SQ1, un incidente independiente de los problemas de cronometraje que también afectaron a la sesión.

Cuando detectaron el fallo, el sistema se activó durante apenas 27 segundos antes de volver a deshabilitarse. Una circunstancia que, dependiendo del momento en el que cada piloto completara su vuelta y de su posición en el circuito, provocó una desigualdad de rendimiento que la Federación admitió expresamente.

Otro episodio difícil de justificar para una Fórmula 1 que todavía arrastra las consecuencias de los problemas de software de Malasia y que vuelve a encontrarse con una polémica relacionada con la gestión de las nuevas unidades de potencia.

Eso sí, Sainz tampoco quiso esconder las limitaciones de Williams detrás del error de la FIA. Cuando le preguntaron si los cambios en los frenos habían mejorado sus sensaciones, el español fue bastante claro.

"Para empezar, hemos hecho toda la vuelta con medio segundo menos de potencia que en cualquier otra vuelta del fin de semana. Eso nunca ayuda. Pero con todos los problemas que hemos tenido con los frenos y los neumáticos en esta clasificación, habríamos sufrido igualmente para pasar de ronda", reconoció.

La realidad es que el FW48 sigue lejos de donde Williams querría estar, especialmente en circuitos donde la carga aerodinámica resulta determinante. Las mejoras introducidas durante la temporada han permitido dar algunos pasos adelante, pero no han solucionado sus principales debilidades.

Así las cosas, Sainz tendrá que afrontar la carrera sprint del sábado desde la última posición, en un trazado donde adelantar nunca ha sido sencillo. Más allá de una remontada que se antoja complicada, las próximas sesiones serán una oportunidad para entender mejor los problemas del coche y tratar de encontrar una puesta a punto más competitiva de cara a la clasificación del sábado y, especialmente, la carrera del domingo.