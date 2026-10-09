Antonelli se desespera con el 'nuevo' Mercedes: "No sé de dónde sacar 7 décimas"

El líder del Mundial de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli, ha lamentado los problemas que está sufriendo con el paquete de mejoras de Mercedes después de clasificarse únicamente séptimo para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur.

El piloto de 20 años ha sido el gran dominador de la temporada 2026 y cuenta con una ventaja de 86 puntos sobre su compañero de equipo, George Russell, segundo en el campeonato. Sin embargo, la última semana no ha sido nada sencilla para Antonelli.

El pasado fin de semana, en Sepang, Max Verstappen dominó con su Red Bull desde la pole position, mientras que Antonelli tuvo que conformarse con la segunda posición, pese a que Mercedes había introducido una importante evolución en Malasia.

Sin embargo, el equipo alemán no consiguió sacar todo el partido a las novedades. Por eso, este fin de semana en Singapur, el italiano sigue utilizando la versión actualizada del W17, mientras que Russell ha regresado a la especificación anterior para poder comparar ambos paquetes.

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Pero las cosas no están saliendo precisamente bien para Antonelli, que terminó séptimo en la clasificación para la carrera sprint del sábado, a 0,573 segundos de Russell, segundo, y a 0,693 segundos del autor de la pole, Verstappen.

"Ya en los Libres 1 estaba teniendo dificultades", explicó Antonelli a F1 TV, después de haber terminado también séptimo en una sesión liderada por Russell. "Todavía tenemos muchas cosas que entender sobre este paquete".

"El coche es realmente muy difícil de conducir, muy impredecible y cuesta muchísimo completar una buena vuelta".

"Así que sí, es una pena, porque llegaba con muchas esperanzas, pero hasta ahora está siendo muy complicado".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Estas declaraciones van en la misma línea de lo que comentó el jefe de Mercedes, Toto Wolff, después de los Libres 1, cuando el austriaco reconoció que "el coche nuevo parece ser un poco más complicado de conducir".

Por ello, Antonelli no se muestra especialmente optimista de cara al resto del fin de semana en Marina Bay, con Verstappen como el piloto aparentemente más fuerte y con McLaren y Ferrari también en la lucha.

"Va a ser un fin de semana difícil, a menos que consigamos encontrar algo mañana", añadió.

"Pero, aparte de eso, va a ser muy complicado. Sinceramente, no veo de dónde podemos sacar siete décimas, aunque nunca se sabe".

"Quizás esta noche Bono [Peter Bonnington], los ingenieros y yo consigamos encontrar algo en el coche. Y, por supuesto, también intentaré mejorar un poco mi pilotaje. Después veremos qué pasa".

"Veremos mañana dónde acabamos".